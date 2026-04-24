Izuku Midoriya es el protagonista de la serie "My Hero Academia", mientras que Mei Kinosaki es una de las figuras principales del anime "MarriageToxin" (Fotos: Bones Film)
Izuku Midoriya es el protagonista de la serie "My Hero Academia", mientras que Mei Kinosaki es una de las figuras principales del anime "MarriageToxin" (Fotos: Bones Film)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

La animadora japonesa Yukina Kosaka, conocida entre los fans de la acción por su trabajo en la franquicia , acaba de dar un salto clave en su carrera. Y es que la artista debuta como directora de opening con el anime , el cual ya puede verse en . Así, el “ojo” detrás de algunas de las secuencias más espectaculares de la adaptación del manga de Kōhei Horikoshi ahora firma la puesta en escena de una secuencia de introducción completamente propia. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

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Vale precisar que “Marriagetoxin” se basa en la obra homónima de Jōmyaku y Mizuki Yoda, y tiene como tema de apertura “Kill or Kiss” de Yurina Hirate.

En cuanto a la historia, la serie sigue a Hikaru, heredero de un clan de asesinos que domina las artes del veneno, y a Mei, una estafadora matrimonial que lo ayuda en la misión más difícil de su vida: encontrar esposa.

Antes de continuar, mira el opening de “Marriagetoxin”:

¿QUIÉN ES YUKINA KOSAKA?

Yukina Kosaka es una animadora y directora de animación japonesa con créditos de ‘key animation’ en títulos como “My Hero Academia: Two Heroes” y otras producciones de alto perfil.

De esta manera, a lo largo de su carrera, ha destacado por combinar animación tradicional con apoyo de herramientas 3D para darle mayor dinamismo a sus escenas de acción.

¿CÓMO LLEGÓ YUKINA KOSAKA A DIRIGIR EL OPENING DE “MARRIAGETOXIN”?

De acuerdo con la cuenta en X, Kosaka había expresado el deseo de dirigir una apertura para “My Hero Academia”, algo que finalmente no ocurrió, pero que se materializó en su debut como directora de opening con “Marriagetoxin”.

Así, figura en los créditos como responsable del ‘storyboard’ y la animación principal de la secuencia.

¿DÓNDE VER “MARRIAGETOXIN”?

Al igual que “My Hero Academia”, “Marriagetoxin” forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

LISTA DE LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “MARRIAGETOXIN”

El póster de "MarriageToxin", anime que explora géneros como la acción y el romance a lo largo de su trama (Foto: Bones Film)
El póster de "MarriageToxin", anime que explora géneros como la acción y el romance a lo largo de su trama (Foto: Bones Film)

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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