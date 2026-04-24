La animadora japonesa Yukina Kosaka, conocida entre los fans de la acción por su trabajo en la franquicia “My Hero Academia”, acaba de dar un salto clave en su carrera. Y es que la artista debuta como directora de opening con el anime “Marriagetoxin”, el cual ya puede verse en Crunchyroll. Así, el “ojo” detrás de algunas de las secuencias más espectaculares de la adaptación del manga de Kōhei Horikoshi ahora firma la puesta en escena de una secuencia de introducción completamente propia. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota es para ti.

Vale precisar que “Marriagetoxin” se basa en la obra homónima de Jōmyaku y Mizuki Yoda, y tiene como tema de apertura “Kill or Kiss” de Yurina Hirate.

En cuanto a la historia, la serie sigue a Hikaru, heredero de un clan de asesinos que domina las artes del veneno, y a Mei, una estafadora matrimonial que lo ayuda en la misión más difícil de su vida: encontrar esposa.

Antes de continuar, mira el opening de “Marriagetoxin”:

¿QUIÉN ES YUKINA KOSAKA?

Yukina Kosaka es una animadora y directora de animación japonesa con créditos de ‘key animation’ en títulos como “My Hero Academia: Two Heroes” y otras producciones de alto perfil.

De esta manera, a lo largo de su carrera, ha destacado por combinar animación tradicional con apoyo de herramientas 3D para darle mayor dinamismo a sus escenas de acción.

¿CÓMO LLEGÓ YUKINA KOSAKA A DIRIGIR EL OPENING DE “MARRIAGETOXIN”?

De acuerdo con la cuenta SakugaOne en X, Kosaka había expresado el deseo de dirigir una apertura para “My Hero Academia”, algo que finalmente no ocurrió, pero que se materializó en su debut como directora de opening con “Marriagetoxin”.

Así, figura en los créditos como responsable del ‘storyboard’ y la animación principal de la secuencia.

¿DÓNDE VER “MARRIAGETOXIN”?

Al igual que “My Hero Academia”, “Marriagetoxin” forma parte del catálogo de Crunchyroll.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus episodios, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

LISTA DE LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “MARRIAGETOXIN”

E1 - “La búsqueda de una esposa del experto del veneno”. Hikaru es un asesino de un clan importante, pero debe encontrar esposa si quiere heredar el clan.

Hikaru es un asesino de un clan importante, pero debe encontrar esposa si quiere heredar el clan. E2 - “¿Qué es el encanto?“. Mei lleva a Hikaru a una cita para practicar y encuentra el encanto del experto del veneno.

Mei lleva a Hikaru a una cita para practicar y encuentra el encanto del experto del veneno. E3 - “Mi primera pareja”. Tras acabar la misión, comienza la verdadera misión de Gero: enamorar a Himekawa después de su buena acción.

El póster de "MarriageToxin", anime que explora géneros como la acción y el romance a lo largo de su trama (Foto: Bones Film)

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