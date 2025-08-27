“My Life with the Walter Boys” regresa por todo lo alto con su temporada 2, por lo nuevamente veremos la vibrante dinámica familiar y el dulce romance adolescente que tanto nos cautivó en la primera entrega. Debido a la expectativa que ha generado la serie, te doy a conocer quiénes son los actores y sus respectivos personajes en la nueva tanda de episodios.

Jason Priestley, quien dirigió dos capítulos en la temporada 1 y regresa para estar al frente de seis, describe cómo ha crecido el elenco desde el vertiginoso estreno de este drama. “Todos estaban bastante nerviosos en esa primera temporada, pero la respuesta del público les dio un pequeño empujón de confianza, algo importante para un actor. [Ahora] todos son un par de años mayores, un poco más seguros de sí mismos y tienen un poco más de confianza. No tienen miedo de probar cosas nuevas y tomar decisiones”, dijo.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “MY LIFE WITH THE WALTER BOYS” – TEMPORADA 2?

A continuación, los actores y los personajes a los que interpretan en “My Life with the Walter Boys” – Temporada 2:

NIKKI RODRÍGUEZ COMO JACKIE HOWARD

Nikki Rodriguez como Jackie Howard en "My Life with the Walter Boys". Ella deja su privilegiada vida en Nueva York para ir a vivir a un pueblo tras la muerte de sus padres (Foto: Estudios iGeneration / Sony Pictures Televisión Inc.)

Nikki Rodríguez interpreta a Jackie. Al final de la primera temporada, la jovencita se encuentra en un triángulo amoroso, pues su relación con Alex se detiene bruscamente, y aunque él está completamente enamorado, ella lucha por corresponderle. Todo da un giro radical cuando besa a Cole luego de descubrir que reparó la tetera de su hermana fallecida. A pesar de que le corresponde, está decepcionado consigo misma.

“Jackie está atrapada entre dos mundos diferentes, y atrapada entre dos chicos diferentes. Intenta descubrir cuál es su lugar, no perder ninguna de sus facetas y asegurarse de que puedan coexistir”, dice Rodríguez a Tudum Netflix.

NOAH LALONDE COMO COLE

Noah LaLonde como Cole Walter en la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

Noah LaLonde interpreta a Cole, el misterioso y problemático hermano Walter. Debido a una lesión que le impide jugar fútbol y pedir una beca, ahora debe definir qué quiere hacer con su vida.

En la segunda temporada, el muchacho encontrará un nuevo rumbo. Aunque definitivamente no ayuda que su relación con Jackie sea tan incierta.

ASHBY GENTRY COMO ALEX

Ashby Gentry como Alex Walter en la serie "My Life with the Walter Boys" (Foto: Netflix)

Ashby Gentry como Alex, quien en la primera temporada era alguien tímido y encantador. Pero para la segunda entrega será alguien nuevo. “El viejo Alex prácticamente se ha ido y no sé si volverá o… ya no es dulce, inocente, cariñoso ni poético. Te estás volviendo popular, atractivo y atractivo”, dijo el actor sobre su personaje.

Este nuevo cambio implicó una rutina para el histrión, quien tuvo que ir al gimnasio seis días a la semana y cambió su dieta, además de cambiar su postura.

SARAH RAFFERTY COMO KATHERINE WALTER

Sarah Rafferty interpretando a Katherine Walter en "My Life with the Walter Boys". Ella se convierte en tutora de Jackie (Foto: Estudios iGeneration / Sony Pictures Televisión Inc.)

Sarah Rafferty interpreta a Katherine, la tutora de Jackie tras la muerte de su familia en la entrega 1. Está casada y tiene 10 hijos. La temporada 2 profundiza su relación con Jackie.

“Tiene un conflicto como el de muchos padres: ‘¿Cuánto de mis vulnerabilidades personales comparto con mi hijo?’. Esta temporada tenemos tiempo para explorar la vida emocional de Katherine de una manera que no tuvimos cuando estábamos creando el mundo en la primera temporada”, señaló Safferty.

MARC BLUCAS COMO GEORGE WALTER

Marc Blucas como George Walter en la serie británica "My Life with the Walter Boy" (Foto: Netflix)

Marc Blucas interpreta a George, el esposo de Katherine. Pese a que este personaje fue escrito originalmente como un hombre de pocas palabras, la creadora de la serie, Melanie Halsall, le comentó al actor que le aportaba más ligereza de la que se veía en el papel.

De otro lado, Blucas considera que básicamente su vida real es muy similar al de George, pues vive en una pequeña granja en Pensilvania y tiene un negocio de diseño y restauración histórica.

OTROS ACTORES

Connor Stanhope como Danny Walter, el hermano gemelo de Cole, pero son completamente diferentes. Su personaje es un actor que en esta temporada 2 llega de Nueva York, donde ha aprendido a apreciar el legendario cine IFC Center y la mini babka de Zabar.

Corey Fogelmanis como Nathan Walter, el músico de la familia que comparte habitación con Alex.

Johnny Link como Will, el hermano mayor de los Walter. Tiene problemas de audición y usa audífonos. Se casó con Hayley y tiene un título de negocios para ayudar a mantener el rancho a flote.

Dean Petriw como Jordan Walter, aspirante a director de cine de vida silvestre.

Lennix James como Benny Walter, el más pequeño de la familia.

Alix West Lefler como Parker, la única hija de Walter.

Isaac Arellanes como Isaac, primo de los Walters y viven con la familia numerosa.

Myles Vincent Perez como Lee, hermano de Isaac que también vive con los Walter. Le fascina patinar.

Zoë Soul como as Hayley, esposa de Will Walter, con quien se casó al final de la primera temporada. Está estudiando su maestría y su tesis la envía a Chile esta temporada.

Alisha Newton como Erin, la chica de moda en el instituto Silver Falls. Ella tuvo un romance con Cole en la temporada 1. En la segunda entrega se muestra más madura.

Jaylan Evans como Skylar, mejor amigo de Grace. Aspira convertirse en periodista político.

Ashley Tavares como Tara, la consejera escolar que intenta ayudar a Cole y Jackie a mirar hacia el futuro.

Moheb Jindran como Nikhil, el profesor de inglés y teatro en Silver Falls High.

Ellie O’Brien como Grace, una joven segura de sí misma y sencilla. Amiga de Jackie.

Mya Lowe como Kiley, la mejor amiga de Alex desde que era muy pequeños. En la temporada 2, ella está muy ocupada con la escuela, con Monte y cuidando a su abuela.

Kolton Stewart como Dylan, amigo de Cole, cuya amistad se pone a prueba en esta entrega. Juega en el equipo de fútbol americano de la preparatoria Silver Falls.

Gabrielle Jacinto como Olivia, mejor amiga de Erin.

Nathaniel Arcand como Mato, padre de Skylar y amigo de George. Es preside el comité de exalumnos de la preparatoria Silver Falls y es dueño del Café Lark.

Alex Quijano como Richard, tío materno de Jackie.

Natalie Sharp como B. Hartford, una campeona de rodeo a quien Katherine recluta para ayudar a Alex a aprender a montar un caballo salvaje.

Carson MacCormac como Zach, estudiante de último año, autoritario y un poco peligroso.

Janet Kidder como Joanne Wagner, madre de Grace y primera amiga de Katherine en Silver Falls.

Riele Downs como Maria.

Jake Manley como Wylder Holt Wylder, una estrella en ascenso entre los jinetes de caballos salvajes menores de 25 años.

