La espera ha terminado para los fanáticos de “My Life with the Walter Boys”, la aclamada serie juvenil de Netflix que conquistó corazones con su mezcla de drama, romance y autodescubrimiento. La segunda temporada está a punto de estrenarse y promete continuar con las emociones intensas, los conflictos amorosos y las sorpresas en el pequeño pueblo de Silver Falls.

Con el regreso de Jackie, Cole, Alex y toda la familia Walter, los nuevos episodios llegan en un momento clave para la plataforma, reafirmando el auge de los dramas teen. En esta nota encontrarás la fecha exacta, el horario de estreno y las claves para ver la nueva entrega, además de un adelanto de lo que traerá la temporada 2 y todos los detalles técnicos sobre la producción.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

La segunda temporada del éxito juvenil “My Life with the Walter Boys” se estrena el jueves 28 de agosto de 2025 por Netflix.

por Netflix. Los nuevos episodios estarán disponibles a partir de la medianoche (12:00 a.m.) PT / 3:00 a.m. ET, como es habitual en los estrenos globales de la plataforma. Esto significa que los fans en América Latina podrán comenzar a verla desde la madrugada del mismo día.

La historia de Jackie, Cole y Alex continúa el 28 de agosto con episodios cargados de romance y conflicto (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER LOS NUEVOS EPISODIOS DE LA SERIE DE NETFLIX “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

La temporada 2 podrá verse exclusivamente en Netflix, a través de suscripción activa.

Streaming global: Todos los capítulos estarán disponibles el mismo día para usuarios en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Todos los capítulos estarán disponibles el mismo día para usuarios en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Temporada completa: Netflix lanzará los episodios en formato “binge”, es decir, todos de una sola vez.

Netflix lanzará los episodios en formato “binge”, es decir, todos de una sola vez. Acceso multiplataforma: podrás verla desde móviles, smart TVs, laptops o tablets con la app de Netflix.

Jackie vuelve a Colorado luego de un verano en Nueva York (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA TEMPORADA DE “MY LIFE WITH THE WALTER BOYS”?

Tras los sucesos del final de la primera temporada —cuando Jackie huyó de Silver Falls tras besar a Cole pese a los sentimientos de Alex—, la protagonista vuelve a Colorado luego de un verano en Nueva York.

Ahora tendrá que definir su relación con Alex, que ha cambiado drásticamente y se enfoca en la competencia de rodeo. Además, debe poner límites con Cole, cuyo regreso al instituto desencadena nuevos conflictos. La creadora de la serie, Melanie Halsall, ha prometido una temporada “más grande, mejor y con historias más complejas” que pondrán a prueba el futuro de los protagonistas en Silver Falls. A continuación, mira el tráiler.

FICHA TÉCNICA “MI VIDA CON LOS CHICOS WALTER”?

Título original: “My Life with the Walter Boys” (“Mi vida con los chicos Walter”)

“My Life with the Walter Boys” (“Mi vida con los chicos Walter”) Basada en: la novela homónima de Ali Novak

la novela homónima de Creadora y showrunner: Melanie Halsall

Melanie Halsall Producción: Sony Pictures Television, International Production e iGeneration Studios

Sony Pictures Television, International Production e iGeneration Studios Elenco principal: Nikki Rodriguez (Jackie), Noah LaLonde (Cole), Ashby Gentry (Alex), Sarah Rafferty (Katherine), Marc Blucas (George)

Nikki Rodriguez (Jackie), Noah LaLonde (Cole), Ashby Gentry (Alex), Sarah Rafferty (Katherine), Marc Blucas (George) Nuevas incorporaciones: Natalie Sharp, Carson MacCormac, Janet Kidder, Riele Downs y Jake Manley

Natalie Sharp, Carson MacCormac, Janet Kidder, Riele Downs y Jake Manley Género: drama juvenil, romance, adaptación literaria

drama juvenil, romance, adaptación literaria País de origen: Estados Unidos

Estados Unidos Temporadas confirmadas: 2

2 Plataforma: Netflix

