Si estás buscando una película navideña para disfrutar en Netflix, quizá quieras darle una oportunidad a “My Secret Santa” (en español: “El secreto de Santa” o “El secreto de Papá Noel“), una comedia romántica que trae consigo la magia de las fiestas de fin de año. ¿Sabes exactamente de qué trata y cómo verla? Pues, para averiguarlo, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que la cinta está dirigida por Mike Rohl y cuenta con los protagónicos de intérpretes como Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold y Tia Mowry.

Además, es una producción apta para todos (TV‑PG), por lo que se perfila como la opción ideal para tu próxima maratón en familia o en pareja frente a la TV.

¿DE QUÉ TRATA “EL SECRETO DE SANTA”?

“My Secret Santa” narra la historia de Taylor Jacobson (Breckenridge), una madre soltera llena de vida que necesita un trabajo con urgencia para poder pagar las clases de snowboard de su hija Zoey (Madison MacIsaac).

Entonces, cuando ve que un exclusivo resort de esquí quiere contratar a un Papá Noel para las fiestas navideñas, ella decide “transformarse” en un anciano barbudo para conseguir el puesto.

Así, con la ayuda de sus amigos, un disfraz y una máscara adecuada, nuestra protagonista logra engañar a todos y es contratada.

Sin embargo, cuando Taylor empieza a enamorarse de Matthew Layne (Eggold), el director del establecimiento, las cosas se complican.

Esto, sobre todo, porque Natasha Burton (Mowry), una empleada de la estación, empieza a investigar al nuevo Santa...

MIRA EL TRÁILER DE “EL SECRETO DE SANTA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “EL SECRETO DE SANTA”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “My Secret Santa”:

Alexandra Breckenridge como Taylor Jacobson , la madre soltera que se disfraza de Papá Noel

, la madre soltera que se disfraza de Papá Noel Ryan Eggold como Matthew Layne , el gerente del hotel

, el gerente del hotel Tia Mowry como Natasha Burton , una trabajadora del resort

, una trabajadora del resort Madison MacIsaac como Zoey Jacobson , la hija de Taylor

, la hija de Taylor Jayden Oniah como Max

William Vaughan como Eric

Adam Beauchesne como Kenny

Barry W. Levy como Robert

Diana Maria Riva

Dominic Fox

¿CÓMO VER “EL SECRETO DE SANTA”?

Con un metraje de 90 minutos, la película “My Secret Santa” se estrena en Netflix el miércoles 3 de diciembre del 2025.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En Estados Unidos, se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "El secreto de Santa", película del director Mike Rohl que se desarrolla a lo largo de 90 minutos de metraje (Foto: Netflix)

