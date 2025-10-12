“Nadie nos vio partir” (en inglés: “No One Saw Us Leave”) es la serie mexicana que llega a Netflix—el miércoles 15 de octubre del 2025—como una gran alternativa para los fans de los dramas intensos. Así, seguro quieres conocer al reparto de estrellas que logran transmitir el dolor, la ira y la esperanza en la ficción. Por eso, en esta nota, te traigo la guía del elenco. ¡Presta atención a la lista de actores y personajes!

Vale precisar que la serie de Netflix está dirigida por Lucía Puenzo, Nicolás Puenzo y Samuel Kishi, con un guion de María Camila Arias basado en la novela homónima de Tamara Trottner.

De esta manera, inspirándose en hechos reales, la producción se centra en una madre que enfrenta el estigma y una dolorosa separación cuando su esposo se lleva a sus hijos fuera del país en un conflicto que marcará su vida.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Nadie nos vio partir”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “NADIE NOS VIO PARTIR”?

1. Tessa Ía como Valeria Goldberg

Empiezo la lista con la protagonista: Valeria Goldberg. Ella es una madre decidida y valiente que arriesga todo por recuperar a sus hijos.

La actriz que la interpreta es Tessa Ía, figura de títulos como "Después de Lucía“, ”Los adioses" y "Desenfrenadas“.

2. Emiliano Zurita como Leo Saltzman

Leo Saltzman, por su parte, es un padre que, consumido por la rabia y el rencor, secuestra a sus hijos en un acto de venganza.

El actor que asume este rol es Emiliano Zurita, reconocido por su participación en "El baile de los 41“, ”Zorro" y "Cómo sobrevivir soltero“.

3. Flavio Medina como Moishe

Moishe es el padre de Valeria y el líder de una de las familias rivales, cuyas dinámicas de poder sacuden a la comunidad judía mexicana.

El artista que le da vida es Flavio Medina. Entre sus trabajos previos, destacan: “Las niñas bien“, ”El recluso” y “Tríada”.

4. Juan Manuel Bernal como Samuel

Samuel es otra figura paterna en la historia, dado que es el patriarca de la familia de Leo.

Él está interpretado por Juan Manuel Bernal, famoso por producciones como “Cansada de besar sapos“, ”La habitación azul” y “Monarca”.

5. Gustavo Bassani como Carlos

Por otro lado, Gustavo Bassani, popular por "Iosi, el espía arrepentido“, ”Las maldiciones" y "Sin salida“, se pone en la piel de Carlos.

Otros actores y personajes de “Nadie nos vio partir”:

6. Marion Sirot como Tamara, la hija de Valeria y Leo

7. Alexander Varela como Isaac, el hijo de Valeria y Leo

8. Natasha Dupeyron como Gabriela

9. Mariana Di Girolamo como Raquel

10. Ari Brickman como Elías

11. Karina Gidi

12. Lisa Owen

