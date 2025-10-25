Cuando Tamara Trottner publicó “Nadie nos vio partir” en 2020, sabía que no estaba lanzando una simple novela: estaba exponiendo la intimidad más dolorosa de su infancia y, con ella, la historia de toda su familia. Lo que comenzó como una necesidad de cerrar heridas se transformó, cuatro años después, en un fenómeno global gracias a Netflix, que adaptó el libro en una serie que hoy encabeza los rankings mundiales. Pero detrás del éxito, hubo un momento mucho más íntimo y decisivo: la reacción de su madre y su hermano al verse retratados en esas páginas.

¿QUÉ DIJERON LOS FAMILIARES DE TAMARA TROTTNER SOBRE “NADIE NOS VIO PARTIR”?

Cuando el manuscrito estuvo listo, Trottner decidió que el primer ejemplar debía ir directo a las manos de su madre. En plena pandemia, se lo dejó en la puerta de su casa. Días después, recibió una llamada que marcaría para siempre ese proceso: “Hija, está divina”, le dijo ella con voz emocionada.

La escritora plasmó sus vivencias en su libro en 2020, que años después fue llevada a la pantalla vía Netflix (Foto: Tamara Trottner / Instagram)

Tamara la describe como su “porrista número uno”, una mujer que siempre ha defendido cada una de sus decisiones, incluso cuando implicaban reabrir viejas heridas. “Mi mamá es luz pura —dice Trottner—, y siempre ha sido capaz de ver el bien incluso en medio del dolor, comentó a Clarín.

Su hermano, aquel niño que compartió con ella dos años de secuestro y silencio, también abrazó el libro con ternura. Hoy, viven separados por países, pero unidos por una complicidad inquebrantable. “Nos escribimos todos los días”, contó la autora, reconociendo que ese lazo nació en los años más oscuros de su vida. En su mirada adulta, ambos entendieron que contar la historia no era una traición, sino una forma de sanar y rendir homenaje a la madre que nunca dejó de buscarlos.

Trottner admite que al escribir se “desnudó”, como le aconsejó su editor, Ramón Córdoba: “Un escritor que no se desnuda no merece ser leído”. Pero, al hacerlo, también desnudó a su familia. “Era inevitable —dice—, porque la historia no solo era mía. Era la de todos nosotros", sostuvo. Por eso, el alivio fue inmenso al ver que su familia recibió la novela con amor, sin reproches ni reclamos, comprendiendo que escribir era una forma de reconciliación.

EL IMPACTO DE LA ADAPTACIÓN DE NETFLIX MULTIPLICÓ TODO

Hubo más exposición, reconocimiento y, sobre todo, emociones familiares. “Cuando salió la serie, todo explotó mil veces. Ya no era México, era el mundo entero conociendo nuestra historia. Ha sido impresionante y profundamente conmovedor”, confesó. Su madre volvió a llorar, esta vez no por el dolor de perder a sus hijos, sino por ver su historia convertida en arte y memoria colectiva.

Esa madre, Valeria, fue la verdadera heroína de la historia. Luchó contra una sociedad que no entendía ni nombraba la violencia vicaria, desafiando los prejuicios y el peso moral de una comunidad que la juzgaba por amar y por pelear. “Siempre va a encontrar la parte buena de todo”, dijo Tamara. “Jamás me habló mal de mi papá, pudiendo hacerlo. Solo decía que tomó malas decisiones“, añadió. Esa generosidad se volvió el cimiento de una familia reconstruida desde el perdón.

Años después, Tamara también se reencontró con su padre. Lo perdonó y, sorprendentemente, le pidió perdón. “Fue lo más curativo que hice. No justifico lo que pasó, pero entiendo su humanidad. A los niños no se los usa como piezas de ajedrez, pero él era joven, estaba manipulado, y también sufrió”, reflexionó. En ese acto de perdón, Trottner cerró un círculo que había permanecido abierto durante medio siglo.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.