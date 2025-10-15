Un drama que nos lleva hasta el límite. Así es “Nadie nos vio partir”, la serie que se centra en la intensa búsqueda de una madre por dar con el paradero de sus dos pequeños hijos, quienes fueron arrebatados de sus brazos por su esposo tras enterarse de su romance clandestino. Aunque siente cómo su vida se desmorona en una sociedad marcada por los prejuicios, Valeria Goldberg desafiará todo para luchar por su familia, que fue sacada fuera de México con el fin de que le pierda el rastro. Debido al impacto que ha generado la trama, así como los diversos escenarios que vemos a lo largo de los episodios, te doy a conocer dónde se grabó esta producción azteca.

Antes te preciso que esta historia se inspira en el libro homónimo de la autora Tamara Trottner, quien plasmó sus vivencias en sus páginas, toda vez que junto a su hermano fueron secuestrados por su padre en la década de 1960. La serie, de cinco capítulos, está disponible en Netflix.

Valeria Goldberg está desesperada por saber dónde su esposo se llevó a sus hijos en "Nadie nos vio partir" (Foto: Alebrije Producciones / Big Drama / Península Films)

¿DÓNDE FUE GRABADA “NADIE NOS VIO PARTIR”?

Aunque se trata de una serie mexicana, “Nadie nos vio partir” también utilizó otros escenarios en el extranjero para envolvernos en esta trama que se ubica en un época llena de secretos y poder en la alta sociedad de los años 60.

MÉXICO. Se usaron los escenarios de la Ciudad de México, entre ellas las colonias emblemáticas Bosques de las Lomas, Coyoacán y San Ángel. Algunos escenarios interiores se construyeron desde cero para dar una apariencia de la alta sociedad mexicana de aquella época.

Cada uno de los escenarios que se muestra en “Nadie nos vio partir” nos transporta al mundo incierto que viven los personajes (Foto: Alebrije Producciones / Big Drama / Península Films)

ITALIA. Varios lugares italianos también aparecen a lo largo de la trama de “Nadie nos vio partir”. Entre los paisajes naturales que destacan se encuentra Bressanone, una población ubicada en la provincia autónoma de Bolzano, en el noreste de Italia.

En “Nadie nos vio partir”, Bressanone en Italia (Foto: Alebrije Producciones / Big Drama / Península Films)

FRANCIA Y SUDÁFRICA. También podemos apreciar otros paisajes de ambos países para dar mayor realismo y mostrar el exilio de los personajes, en especial de los menores, quienes nos trasmiten en todo momento el dolor tras ser apartados de su madre.

Uno de los paisajes que vemos en “Nadie nos vio partir” (Foto: Alebrije Producciones / Big Drama / Península Films)

Cada vez que vemos a los protagonistas en los países a los que van llegando mientras huyen de México, se refleja el tono melancólico en sus miradas y vivencias.

“Buscar lugares de época es lo más complicado en el ámbito de locaciones. Hay casas que parecen detenidas en el tiempo, sólo tuvimos que quitar cámaras de seguridad y contactos eléctricos”, señaló Daniel Valencia, gerente de locaciones, publica el sitio web AM.

