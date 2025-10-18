Netflix continúa apostando por el talento latinoamericano y las historias con trasfondo emocional. Tras el éxito de “Las muertas”, la plataforma presentó “Nadie nos vio partir”, una serie mexicana basada en la novela autobiográfica de Tamara Trottner. La producción, dirigida por la argentina Lucía Puenzo, explora los límites del amor materno, la pérdida y la resiliencia, con Tessa Ía al frente de una de las interpretaciones más intensas de su carrera.

Encarnando a Valeria, una madre desesperada por recuperar a sus dos hijos después de que su esposo los secuestra, Tessa Ía se enfrenta a un papel que exige vulnerabilidad, contención y una conexión profunda con el dolor. Aunque la actriz ha demostrado su capacidad dramática en títulos como “Después de Lucía” o “Narcos: México”, “Nadie nos vio partir” significó un reto distinto: interpretar la maternidad sin haberla vivido.

Desde que tenía 13 años, Tessa Ía comenzó a componer, además de escribir poesía (Foto: Netflix)

TESSA ÍA Y EL RETO QUE AFRONTÓ DURANTE EL RODAJE DE “NADIE NOS VIO PARTIR”

La directora Lucía Puenzo confesó en entrevista con Quién que ese fue uno de los mayores desafíos durante el rodaje. “Tessa no es mamá todavía, o tal vez nunca lo sea, pero ella quería entender qué era maternar e hizo una sinergia muy profunda”, señaló.

Para lograrlo, la actriz se involucró en talleres y entrenamientos junto a los niños que interpretan a Tamara e Isaac, los hijos de Valeria. Este proceso de convivencia fue clave para construir la química emocional que sostiene la historia.

Trabajar con actores infantiles siempre representa una complejidad adicional, pero en esta serie el reto era doble: lograr que los pequeños se sintieran seguros frente a escenas intensas y, al mismo tiempo, transmitir la angustia de una madre que teme perderlo todo. Puenzo explicó que Tessa y Emiliano Zurita —quien interpreta al padre de los niños— participaron activamente en los talleres, construyendo una dinámica familiar que se percibe auténtica en pantalla.

LA RELACIÓN ENTRE DIRECTORA Y ACTRIZ TAMBIÉN FUE IMPORTANTE PARA EL RESULTADO FINAL

Puenzo, conocida por su sensibilidad al dirigir dramas íntimos, encontró en Tessa Ía una intérprete dispuesta a explorar zonas emocionales difíciles. “El trabajo que hubo para que nuestros protagonistas, que no son ni madre ni padre, hicieran contacto con esos niños, creo que se refleja en lo que van a ver”, aseguró la realizadora.

El resultado es una serie que no sólo adapta una historia real de manera poderosa, sino que también refleja la madurez artística de Tessa Ía. Su interpretación de Valeria es visceral y conmovedora, construida desde la empatía y el entendimiento emocional, más que desde la experiencia personal.

“Nadie nos vio partir” ya está disponible en Netflix con cinco episodios que prometen remover emociones y reflexionar sobre los vínculos familiares. Para Tessa Ía, más que un papel, fue un viaje hacia lo más profundo de lo humano: ese amor inquebrantable que una madre siente, incluso sin haber sido madre aún.

