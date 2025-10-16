CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Nadie nos vio partir” (“No One Saw Us Leave” en inglés) es una serie mexicana de Netflix dirigida por Lucía Puenzo, Samuel Kishi y Nicolás Puenzo a partir del guion de Maria Camila Arias. El drama basado en los hechos reales recogidos en la novela homónima de Tamara Trottner narra la historia de Valeria Goldberg (Tessa Ia), una madre desesperada por recuperar a sus hijos luego de que su esposo, Leo Saltzman (Emiliano Zurita), los sacara del país con pasaportes falsos. ¿Por qué?

La pareja pertenece a la comunidad judía, por lo tanto, tras la infidelidad de Valeria con el esposo de su cuñada Gabriela (Natasha Dupeyrón), el patriarca de los Saltzman, Samuel (Juan Manuel Bernal) presiona a Leo para que se lleve a los niños como castigo a su esposa. No obstante, Valeria no está dispuesta a renunciar a sus Tamara e Isaac, quienes no dejan de preguntar por su madre.

Cuando Valeria los alcanza en Francia, Leo logra escapar con sus hijos hacia Italia, donde un amigo de su padre les ofrece refugio. Cegado por la venganza, Leo no se detiene a pensar en el dolor que los niños sienten por estar separados de su madre y lo traumático que resulta abandonar su hogar y escapar cada vez que descubre su ubicación.

Alexander Varela y Marion Sirot son los talentos detrás de “Nadie nos vio partir" (Foto: Alebrije Producciones / Big Drama / Península Films)

¿QUÉ PASÓ CON VALERIA, LEO Y SUS HIJOS VARIOS AÑOS DESPUÉS?

Tras la orden de captura emitida por la Interpol, Leo huye a Sudáfrica, que en 1965 está atravesando por un conflicto interno. Luego de involucrarse con Raquel (Mariana Di Girólamo), Leo también interviene en asuntos políticos, lo que le ocasiona problemas con las autoridades y no tiene más opción que escapar a Israel.

Durante esos años, la protagonista de “Nadie nos vio partir” no deja de luchar por sus hijos, recurre a la Interpol, a la prensa y no descansa hasta encontrar a sus pequeños. Cuando el agente del Mossad que su padre contrató le informa que Tamara e Isaac están en Israel, se sube a un avión decidida a recorrer todos los kibutz del lugar.

Tras perder al bebé que esperaba de Carlos (Gustavo Bassani), Valeria finalmente encuentra a sus hijos. Aunque al inicio la rechazan, ella consigue ganarse su amor una vez más. Las autoridades israelíes determinan que deben regresar a México para resolver el tema de la custodia de los niños después de que los niños terminen el año escolar.

Por consejo de su padre, Leo adelanta el viaje y se esconde en una casa, a la que su hermana Gabriela le lleva todo lo que podría necesitar. Solo en ese momento, Leo comprende que lo mejor para sus hijos es estar con sus madre y decide entregarlos. “Nadie nos vio partir” termina con el reencuentro de madre e hijos, pero también incluye una leyenda con lo que ocurrió con esa familia.

Valeria, Leo y sus hijos en el futuro

Isaac y Tamara no volvieron a ver a Leo hasta 20 años después

Valeria y Carlos estuvieron juntos el resto de sus vidas, hasta la muerte de Carlos en 1997.

Tamara es escritora. En 2020 publicó la novela “Nadie nos vio partir”, basada en el viaje que la separó de su madre durante años.

La foto de Tamara e Isaac Saltzman que aparece al final de la serie mexicana "Nadie nos vio partir" (Foto: Netflix)

