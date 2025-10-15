Si bien, “Nadie nos vio partir” nos sumerge en la lucha de una madre de familia que enfrenta la dolorosa separación de sus hijos cuando su esposo decide llevárselos sin previo aviso tras enterarse que le fue infiel, hay otras dos personas que también sufren bastante en esta historia. Me refiero a sus niños Isaac y Tamara, quienes no comprenden lo que está sucediendo y por qué de un momento a otro tuvieron que dejar su hogar sin ver a su progenitora. Debido a la terrible experiencia que les tocó vivir, te doy a conocer quiénes interpretan a estos menores.

Vale precisar que la serie se encuentra disponible en Netflix y se basa en el libro homónimo de Tamara Trottner, quien relata en su páginas su propia experiencia cuando era niña.

En “Nadie nos vio partir", Tamara e Isaac también sufren luego de que su padre los separa de su mamá (Foto: Alebrije Producciones / Big Drama / Península Films)

¿QUIÉNES INTERPRETAN A LOS HIJOS DE VALERIA EN “NADIE NOS VIO PARTIR”?

En “Nadie nos vio partir”, los hijos de Valeria Goldberg, Isaac y Tamara, son interpretados por los actores infantiles Alexander Varela Pavlov y Marion Sirot, respectivamente. En la trama, ellos son secuestrados por su padre y se convierten en el centro de la historia. Pero ¿quiénes son exactamente? A continuación, más detalles.

ALEXANDER VARELA PAVLOV

Alexander Varela Pavlov es un actor infantil que ha participado en otros proyectos antes de “Nadie nos vio partir”. En 2021, dio vida a Alex Basteri de niño en “Luis Miguel: La serie” y en 2024 en miniserie televisiva “¿Quién la mató?” con el papel de Leo, de niño.

Próximamente formará parte de la serie “Futuro incierto”, que se encuentra en etapa de postproducción. El tendrá el papel de Edwin (de pequeño).

Al menor le encanta escalar (Foto: Alexander Varela Pavlov / Instagram)

En su cuenta de Instagram, que es administrada por su madre, nos da a conocer que le gusta escalar y la aventura, además de salir de paseo.

Durante una entrevista que concedió a Quién, el menos reveló que además de ser actor, le encantaría convertirse en futbolista.

MARION SIROT

Marion Sirot es una actriz infantil que en entrevista con Quién reveló que es su primer proyecto televisivo. “Nunca había grabado una”, señaló muy emocionada cuando le dieron el micrófono.

La menor señaló que se la pasó increíble durante el rodaje, además de señalar que se lleva muy bien con su hermano en la ficción.

Ella ha salido en el videoclip de Ricardo Arjona, al lado de la hija del cantante Adria Arjona. El tema en el que salen juntas es “Mujer”.

Asimismo, ha señalado que cuando sea grande quiere convertirse en una gran actriz. Cabe mencionar que también ha formado parte de varios comerciales.

