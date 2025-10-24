Tamara Trottner y Tessa Ía han tenido una fuerte conversación para el canal oficial de Netflix, y con sus palabras pudimos darnos cuenta de que no se trataba sólo de una charla promocional de la serie “Nadie nos vio partir”, sino de un momento íntimo y cargado de una verdad profunda. La novela de Trottner y su adaptación televisiva se basan en hechos reales, y las confesiones que hizo son viscerales, reales, humanas.

Trottner habla como quien ha vivido algo tan intensamente que ya no puede silenciarlo. Y Tessa Ía, en su papel de Valeria Goldberg, escucha no solo a una escritora, sino a alguien que fue niña y sobreviviente. ¿Quieres saber todo lo que se dijo?

Tessa Ía como Valeria Goldberg en la serie mexicana "Nadie nos vio partir" (Foto: Netflix)

EL IMPULSO DE ESCRIBIR LO QUE VIVIÓ

“Cuando me vi cuenta que quería ser escritora, necesariamente ‘Nadie nos vio partir’ tenía que ser la primera historia que saliera para poder seguir adelante porque era una historia que traía yo en las vísceras y que necesitaba platicar”, dijo Trottner para empezar la charla.

Ella no escribió ese libro por moda, ni por un encargo: lo hizo porque lo necesitaba. Este “dolor visceral” que menciona no es figura retórica, es real.

Esa confesión deja claro que la novela homónima de Trottner es más que inspiración: es testimonio. Y al verlo en la pantalla de Netflix, detrás de la interpretación de Tessa Ía, esa carga emocional toma forma, se hace tangible para quienes la vimos. Y, como siempre digo, todos tenemos una historia que contar.

Tamara Trottner es la escritorio que cuenta su historia en "nadie nos vio partir" (Foto: Tamara Trottner / Instagram)

VER LA SERIE Y SENTIRLO EN LO MÁS PROFUNDO

Al ver la serie –y al escuchar a Trottner– una frase en particular me quedó resonando: “Es fuertísimo, Tessa. Cuando vi la serie se me movieron todas las emociones que pensaba yo, ya muy curadas”. Ese “muy curadas” sugiere que el tiempo había hecho su labor, pero lo que vimos removió capas profundas. Ella le estaba diciendo a la actriz que fue capaz de conectar con esa niña de cinco años que fue, que vivió lo que estamos viendo.

La producción recrea una infancia arrancada, un padre que secuestra a sus hijos en represalia, una madre que los busca, una comunidad que juzga.

UN MENSAJE A LA TAMARA DE CINCO AÑOS

En un momento que se quedó conmigo, Trottner dijo: “Lo único que le diría a la Tamara de 5 años que pasó por todo eso es que va bien, sigue haciéndolo porque vas a escribir una novela”. Imagino que lo decía con ternura.

Y lo interesante es cómo lo vincula con su profesión: la escritura como acto de supervivencia, de afirmación y hasta de sanación.

UN AVISO POTENTE SOBRE LOS NIÑOS EN MEDIO DEL CONFLICTO FAMILIAR

Tal vez lo más duro de todo es cuando Trottner lanza este mensaje: “Lo único que les diría a las personas que encontraron un refugio en las letras de la novela es algo que repito constantemente: no se vale usar a los niños como moneda de cambio. Si estás peleando, si estás mal con tu pareja, busca soluciones, pero no uses a los niños, no se vale”.

Ese fragmento me impactó porque trasciende su historia: es una advertencia para cualquiera. En la serie, los niños se convierten –sin quererlo– en trofeo, en herramienta de venganza. Ella lo vivió y lo alerta con la serenidad que da reconocer el daño que ese uso provoca.

