En el mundo de las series, hay momentos en los que la magia ocurre fuera del libreto. Así pasó con la segunda temporada de “Nadie quiere esto” (“Nobody Wants This”), la comedia irreverente de Netflix que ha vuelto con más humor incómodo, sarcasmo y una dosis inesperada de improvisación. Esta vez, los actores invitados se robaron el show al romper las reglas del guion y dejar que la espontaneidad tomara el control. El resultado: algunas de las escenas más memorables, caóticas y auténticamente graciosas de toda la serie.

¿QUIÉNES SE SALIERON DEL GUION EN LA TEMPORADA 2 DE “NADIE QUIERE ESTO”?

Entre ellos destaca Seth Rogen, quien interpreta al rabino Neil, un líder religioso progresista con un estilo tan poco convencional como el propio actor. Su personaje llega para ofrecerle a Noah (Adam Brody) un puesto en su congregación ultramoderna, y desde su primera aparición deja claro que no piensa seguir el libreto al pie de la letra. Brody reveló que Rogen “simplemente se dejó llevar” durante el rodaje, improvisando líneas y gestos que mantuvieron a todos en el set riendo y reaccionando genuinamente.

Seth Rogen es un actor y comediante canadiense de 43 años (Crédito: Netflix)

Junto a Rogen aparece la brillante Kate Berlant, quien da vida a Cami, la contraparte del carismático rabino. Ambos comediantes lograron una química explosiva que convirtió cada diálogo en un intercambio impredecible.

Brody admitió que apenas pudo mantenerse al ritmo de sus ocurrencias: “Se salieron completamente del guion, y yo simplemente tuve que aferrarme y aguantar”. Esa naturalidad fue clave para que las escenas se sintieran vivas, como si el espectador estuviera presenciando una conversación real más que una actuación ensayada.

Adam Brody, conocido por su papel en “The OC”, confesó que fue un placer trabajar con Rogen, a quien describió como “muy divertido y talentoso”. Además, destacó que el actor era perfecto para encarnar a un rabino “del rock and roll”, sociable y con una energía arrolladora, en contraste con el carácter más reservado y reflexivo de Noah. “Creo que es una pareja perfecta”, añadió, refiriéndose al contraste cómico entre ambos personajes.

PERO ROGEN Y BERLANT NO FUERON LOS ÚNICOS FICHAJES DE LUJO DE ESTA TEMPORADA

Brody compartió pantalla con su esposa, Leighton Meester, quien interpretó a una influencer y antigua amiga de Joanne (Kristen Bell). Su participación añadió una capa curiosamente meta a la serie, ya que ambos actores pudieron trabajar juntos fuera del entorno familiar. Brody describió la experiencia como una especie de “cita nocturna”, mientras que Meester afirmó que fue “uno de los momentos más divertidos que he tenido en un set”.

La actriz también elogió el ambiente de trabajo, asegurando que “todo el elenco era increíblemente amable y talentoso”. Su entusiasmo se nota en pantalla, especialmente en las escenas donde la tensión emocional se mezcla con la sátira social que caracteriza a la serie. “Nadie quiere esto” logra así mantener su sello de humor ácido y autocrítico, pero con una naturalidad reforzada por la improvisación y las interacciones genuinas entre los actores.

¿CÓMO Y DÓNDE VER LA TEMPORADA 2 DE “NADIE QUIERE ESTO”?

Con la segunda temporada ya disponible en Netflix, los fanáticos pueden disfrutar de este nuevo equilibrio entre caos creativo y comedia inteligente. Para los suscriptores en Estados Unidos, el plan básico con publicidad cuesta US$6.99 al mes, mientras que el plan estándar sin anuncios está disponible por US$15.49.

Y aunque los precios pueden variar según el país, una cosa es segura: ver a Seth Rogen, Kate Berlant y Leighton Meester desatar su lado más libre frente a cámara vale cada centavo.

