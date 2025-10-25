Cuando en septiembre de 2024 vimos por primera vez la historia de Joanne y Noah en “Nadie quiere esto”, la serie atrapó inmediatamente nuestra atención; y cómo no lograrlo, si nos mostraban a una presentadora agnóstica de un podcast y un rabino comenzar un romance que desafió sus distintos estilos de vida. Ahora que se estrenó la segunda temporada, el 23 de octubre de 2025, la pareja nuevamente nos hizo soñar, y aunque pasan diversas dificultades, pues los entornos familiares se involucran, al final él le confiesa que la ama pese a sus diferencias religiosas; sin duda un momento que nos cautivó, algo que no se hubiera logrado si otros hubieran sido los actores, pero ¿sabías que el protagonista casi no acepta este proyecto? Por fortuna, Kristen Bell logró convencerlo, aunque esto le tomó varios meses. A continuación, te cuento por qué la actriz requirió de bastante tiempo para animarlo.

La creadora de la serie, Erin Foster, narra su experiencia personal en esta narrativa. “Esta serie se basa en la única buena decisión que he tomado: enamorarme de un buen chico judío”, precisó.

La química entre ambos en la serie cautivó y enamoró a la audiencia (Foto: 20th Television / 3 Arts Entertainment / Steve Levitan Productions)

¿POR QUÉ KRISTEN BELL NECESITÓ MESES PARA CONVENCER A ADAM BRODY DE PROTAGONIZAR “NADIE QUIERE ESTO”?

Tal como lo mencioné líneas arriba, Adam Brody se demoró en aceptar el rol protagónico de “Nadie quiere esto”. Para suerte nuestra, Kristen Bell logró animarlo. “Intenté convencer a Adam durante meses, pero no estaba interesado en interpretar un papel romántico (…). Todavía estoy sorprendida de que dijera que sí”, señaló la actriz en entrevista con la revista Red.

“Es un tipo convencional, pero no lo es, y desafía todo lo que uno cree que es. Aparece en proyectos raros aquí y allá, y solo hace el trabajo que considera significativo. Pero es muy atractivo verlo; gracias a Seth de The OC, la gente ya lo considera un buen tipo, incluso cuando interpreta a un personaje pesimista, es infinitamente encantador, lo cual es muy difícil de lograr”, añadió.

Bell también recordó que trabajó con Brody en “House of Lies”, por lo que al haber tenido una gran química, estaba convencida de que él debía ser el protagonista de “Nadie quiere esto” tras leer el guion, así que se puso manos a la obra para integrarlo al elenco; y vaya que logró, aunque luego de insistir bastante.

Cabe recordar que Adam Brody apareció como invitado en tres episodios de la segunda temporada de dicha comedia dramática con el papel de Nate Hyatt, el dueño de una empresa de juguetes sexuales, que tiene una relación con el personaje de Kristen Bell, Jeannie.

Sin duda una buena elección, ya que la química que pensaban traspasar a través de las pantallas lo lograron y toda la audiencia quedó satisfecha. “No sé por qué a la gente le gusta tanto vernos juntos. Lo único que puedo decir es que cuando leí el guion, supe que era él y que la gente también lo sentiría”, precisó.

Noah (Adam Brody) y Joanne (Kristen Bell) en la segunda temporada de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

