“Nadie quiere esto” (“Nobody Wants This”, en su idioma original) de Netflix nos cuenta la historia de amor entre Joanne y Noah, una pareja tan improbable como entrañable. La primera temporada fue como aire fresco dentro del género de las comedias romántica sy ahora llega la segunda temporada, el 23 de octubre, con la consigna de seguir por ese buen camino y también con la siguiente pregunta: ¿quién regresa y quién se suma al elenco de este caos emocional?

La serie “Nadie quiere esto” fue creada por Erin Foster y producida por su hermana Sara Foster. En la primera temporada conocimos a Joanne, una podcaster agnóstica sin filtro, y a Noah, un rabino de buen corazón. Ambos, pese a todas sus diferencias, se enamoran. El romance fue tan potente como complicado, sobre todo por el choque entre sus mundos. Y aunque todo terminó con una promesa de seguir adelante juntos, sabemos que el verdadero reto comienza después.

En esta nueva entrega, la serie promete explorar lo que pasa cuando una relación se pone a prueba por la convivencia diaria, los círculos sociales, los feriados, las expectativas familiares, las costumbres, etc. Por suerte, también vuelve el gran elenco que nos hizo reír y llorar, con nuevas caras que seguro van a agitar las aguas. Acá te dejo una guía completa, personaje por personaje, para que no te pierdas nada.

Imagen promocional en inglés de la segunda temporada de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE “NADIE QUIERE ESTO” - TEMPORADA 2

Kristen Bell es Joanne

Joanne sigue siendo el alma rebelde de esta historia. Es directa, sarcástica, y bastante reacia a todo lo que huela a tradición o institución... incluida la religión. En la segunda temporada, veremos cómo lidia con las realidades de estar en una relación con alguien que vive dentro de una estructura tan marcada como la de Noah. En otras palabras, con alguien tan contrario a ella. ¿Se adaptará? ¿O seguirá siendo la misma mujer libre, aunque eso ponga en peligro la relación?

Adam Brody es Noah

Noah es el rabino que, contra todo pronóstico, se enamoró de Joanne. En la primera temporada lo vimos debatirse entre su rol espiritual y su deseo de construir una vida con ella. Ahora, con la decisión tomada, enfrentará las consecuencias: cómo encaja el amor de su vida en su mundo, qué opina su comunidad, y qué tan lejos está dispuesto a llegar por amor.

Kristen Bell y Adam Brody en las grabaciones de la segunda temporada de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

Justine Lupe es Morgan

Morgan, la hermana de Joanne, es el tipo de personaje que muchas veces dice lo que nadie quiere escuchar, pero que es necesario. En esta temporada, su historia toma más protagonismo cuando entra en escena una posible pareja romántica. Esta joven aporta ese equilibrio entre ternura y sarcasmo, y se convierte en una pieza clave de los nuevos episodios.

“Nobody Wants This” es una serie que cuenta con un total de 10 episodios en su temporada 1 en la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

Timothy Simons es Sasha

Sasha, el hermano de Noah, es tan desalineado como divertido y representa el polo opuesto del rabino perfecto y suele ser quien rompe la tensión con sus comentarios desubicados pero certeros. Junto con su esposa, aporta una mirada más caótica, pero honesta, sobre lo que significa formar parte de una familia que constantemente espera que todo esté “bien”.

Timothy Simons como Sasha en la serie "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

Jackie Tohn es Esther

Esther, la esposa de Sasha, regresa con más fuerza esta temporada. Ya no está solo para aportar comedia, sino que empieza a mostrarse más compleja, más emocional y con un desarrollo tremendo. Es uno de esos personajes secundarios que crecen episodio a episodio y que ayudan a profundizar en las dinámicas familiares.

Jackie Tohn como Esther en la serie "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

Leighton Meester es Abby (nueva incorporación)

Abby es uno de los fichajes de esta temporada. Es la antigua enemiga de Joanne en la secundaria, convertida ahora en una influencer de maternidad con miles de seguidores. Su aparición no solo reabre heridas del pasado, sino que también pone en juego el contraste entre la vida “perfecta” de Instagram y la realidad complicada de las relaciones. Meester, que además es la esposa de Adam Brody en la vida real, comparte escena con él por primera vez desde “The O.C.”.

Miles Fowler es Lenny (nuevo personaje)

Lenny es un compañero del equipo de básquet de Noah, los “Matzah Ballers”. En esta temporada es emparejado con Morgan y su energía relajada y segura promete ponerla en jaque. Aporta una vibra fresca y confiada que equilibra muy bien con los demás personajes.

Alex Karpovsky es Big Noah (nuevo personaje)

Big Noah es otro rabino dentro del templo donde trabaja Noah, pero con un estilo completamente opuesto: seguro, carismático, y bastante egocéntrico. Es ese tipo de personaje que te hace preguntarte si realmente sabe tanto como dice, o simplemente sabe venderse bien. Su presencia va a generar más de una fricción.

Arian Moayed es Dr. Andy (nuevo personaje)

El Dr. Andy es un psicoterapeuta con una autoestima bastante inflada, y posiblemente el nuevo interés romántico de Morgan. Su aparición es inesperada pero entretenida, y seguramente dará lugar a dinámicas muy interesantes y quizás incómodas.

Michael Hitchcock es Henry

Henry es el padre de Joanne. Aunque no aparece tanto como otros personajes, su presencia ayuda a entender mejor de dónde viene Joanne y por qué piensa como piensa. Suele ofrecer momentos más tiernos o incómodos.

Stephanie Faracy es Lynne

Lynne, la madre de Joanne, tiene una energía muy distinta a la de los padres de Noah. Es más desestructurada, menos preocupada por lo que piensen los demás, y también representa un contraste muy fuerte con la cultura judía ortodoxa de los Roklov. Es como su hija, pero con más años encima

Paul Ben-Victor es Ilan Roklov

Ilan es el padre de Noah y se caracteriza por ser conservador, tradicional, y muy consciente de su lugar en la comunidad. Es una figura de presión constante en la vida de su hijo y, evidentemente, no ve con buenos ojos la relación con Joanne y no tiene problema en hacerlo notar.

Tovah Feldshuh es Bina Roklov

Bina, la madre de Noah, representa lo más intenso del deber familiar y religioso. Es una mujer fuerte, opinante, y que sin dudas moverá los hilos para proteger “el camino correcto” para su hijo, incluso si eso significa intervenir en su relación amorosa.

Sherry Cola es Ashley

Ashley es amiga de Joanne y aparece como contrapunto: alguien que no está atrapada entre familias religiosas ni debates existenciales. Su estilo relajado y divertido aporta ligereza a los episodios más densos. En esta temporada, su rol se amplía y da lugar a nuevas escenas que revelan más de la vida personal de la protagonista.

D’Arcy Carden es Ryann

Ryann es parte del entorno profesional de Joanne. Tiene un carácter afilado y opiniones fuertes, lo que la convierte en una voz importante en los dilemas que enfrentará Joanne. Además, funciona como enlace entre el mundo exterior y la burbuja emocional de la pareja.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2?

“Nobody Wants This” – Temporada 2 llega a Netflix este 23 de octubre. Si todavía no viste la primera, te recomiendo que lo hagas antes del estreno. No solo es divertida y profunda, sino que plantea preguntas que, si somos honestos, todos nos hacemos en algún momento: ¿cuánto podemos ceder por amor sin dejar de ser nosotros mismos?

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.