CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del emocionante final de la segunda temporada de “Nadie quiere esto” (“Nobody Wants This” en su idioma original), comedia romántica que en su primera entrega estuvo seis semanas en la lista global de las 10 mejores series en inglés de Netflix y alcanzó el Top 10 en 89 países, los fanáticos sin duda esperan que la historia de Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) continúe en una tercera temporada, donde tengan que superar nuevos retos y dar otro paso en su relación. A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

En la segunda entrega, la agnóstica presentadora de pódcast y el atractivo rabino superan distintas pruebas y confirman que quieren estar juntos. Por ejemplo, presentan a los padres de ambos y contra todo pronóstico, la reunión no resulta un desastre. El principal problema de la pareja en realidad es el tiempo que necesita Joanne para decidir convertirse al judaísmo.

Pero ellos no son los únicos que lidian con inconvenientes, Morgan (Justine Lupe) empieza a cuestionarse porque sus relaciones fracasan y posteriormente, inicia un romance con su terapeuta Andy. En tanto, Esther (Jackie Tohn) tiene dudas sobre su matrimonio con Sasha (Timothy Simons), ya que se casaron muy jóvenes y siente que necesita explorar el mundo para autodescubrirse.

Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody) tuvieron una pelea porque el rabino no quiere mudarse con su novia porque teme que ella no se convierta al judaísmo en la temporada 2 de "Nadie quiere esto" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 3 DE “NADIE QUIERE ESTO”

Aunque Netflix aún no ha confirmado una tercera temporada de “Nadie quiere esto”, el último capítulo de la segunda entrega deja el camino preparado para más romance y drama en la vida de Joanne y Noah. ¿Cuál será el siguiente paso en su relación? ¿Se comprometerán?

Kristen Bell, quien también es productora ejecutiva de la serie, reveló a Parade que la sala de guionistas ya está trabajando arduamente en una tercera temporada. “Nunca se sabe si se podrá rodar porque eso está muy por encima de nuestro nivel salarial, y ellos deciden qué programas se van a rodar”, señaló. “Pero el equipo de guionistas lo está escribiendo ahora mismo. Eso lo sabemos”.

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Netflix y el posterior anuncio de la fecha de estreno. ¿Los nuevos episodios llegarán a finales de 2026?

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “NADIE QUIERE ESTO”?

Después de la breve separación y pronta reconciliación de Joanne y Noah, los fans esperan que en la tercera temporada de “Nadie quiere esto”, la pareja siga avanzado en su relación. Además, tras su reveladora conversación con Esther, parece que Joanne ha tomado la decisión de convertirse al judaísmo.

Adam Brody declaró al medio antes mencionado que le gustaría ver a la pareja finalmente viviendo juntos o comprometiéndose “relativamente pronto”. “Creo que si pudiera pisar el acelerador en otra área, estaría bien”.

Respecto a la amistad de Morgan y Sasha, Justine Lupe le dijo a People que realmente quiere “ver cómo se desarrolla su dinámica de alguna manera”. “Tim es mi personaje favorito para actuar. Es divertidísimo. Es un gran amigo mío, se ha convertido en uno de mis mejores amigos, y me encanta compartir escenas con él. No me involucro en lo que hacen los guionistas ni en lo que eligen para estos dos personajes, y estoy emocionada por ver cualquier versión”.

Aunque algunos esperan que la amistad se convierta en romance, Lupe tiene otra idea. “Creo que también podría ser muy divertido verlos ser amigos raros y excéntricos que deambulan por la ciudad tratando de ser el compañero del otro o lo que sea”, señaló. “Hay muchísimo potencial. Me encantaría cualquier cosa”.

¿Noah (Adam Brody) seguirá trabajando con el rabino Neil (Seth Rogen) en una tercera temporada de "Nadie quiere esto"? (Foro: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “NADIE QUIERE ESTO”

Aunque aún no se ha confirmado quiénes podrían volver en una tercera temporada de “Nobody Wants This” y quiénes podrían unirse al elenco, estos son los actores y personajes que sin duda volverán:

Kristen Bell como Joanne

Adam Brody como Noah

Justine Lupe como Morgan

Timothy Simons como Sasha

Jackie Tohn como Esther

Michael Hitchcock como Henry

Stephanie Faracy como Lynn

Paul Ben-Victor como Ilan

Tovah Feldshuh como Bina

Sherry Cola como Ashley

Seth Rogen como Neil

Kate Berlant como Cami

¿Qué pasará con Sasha (Timothy Simons), Esther (Jackie Tohn) y Morgan (Justine Lupe) en una tercera temporada de "Nadie quiere esto"¡ (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí