Parece que la conversión al judaísmo de Joanne es inevitable. “Nadie quiere esto” (“Nobody Wants This”, en su idioma original) fue renovada por Netflix para una tercera temporada.

El martes, menos de dos semanas después del estreno de la segunda temporada (23 de octubre), Netflix confirmó la realización de otra entrega con la ayuda de la actriz Kristen Bell, la protagonista femenina de la comedia romántica creada por Erin Foster.

Kristen Bell telling the cast of Nobody Wants This AND YOU that Season 3 is OFFICIAL! pic.twitter.com/Sxcwuo5ZYi — Netflix (@netflix) November 4, 2025

“Nadie quiere esto” es la historia de la poco convencional relación entre Joanne, una presentadora de podcast agnóstica y sin pelos en la lengua, y Noah (Adam Brody), un rabino bastante moderno que está saliendo de un largo noviazgo. A pesar de sus innegables diferencias, los dos se enamoran tras conocerse en una fiesta y la serie se vuelve una divertida y tierna crónica de la atracción entre los opuestos, donde el amor debe demostrar si es más grande que cualquier otra creencia.

Al final de la segunda temporada, Joanne y Noah reafirman su romance, aunque todavía queda en el aire si ella adoptará finalmente el judaísmo como religión.

Joanne y Noah salvaron su relación al final de la segunda temporada (Foto: Nadie quiere esto / Netflix)

“No podría estar más emocionada de comenzar la tercera temporada de este programa”, declaró Foster. “Es un privilegio poder escribir sobre mi pareja favorita en una escala como esta. Mientras no me quite demasiado tiempo de ver programas de telerrealidad por la noche, ¡seguiré haciéndolo mientras ellos quieran!"﻿

Por su parte, los coshowrunners Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan señalaron: “Estamos muy agradecidos con Netflix y 20th por darnos otra temporada de ‘Nadie quiere esto’. Este trabajo es absurdamente divertido. Trabajar con la talentosa y única Erin Foster, con este elenco increíble de profesionales divertidísimos, escritores maravillosos y un equipo espectacular ha sido una experiencia realmente genial”.

¿CUÁNDO SERÍA ESTRENADA LA TEMPORADA 3 DE “NADIE QUIERE ESTO”?

La tercera temporada de “Nadie quiere esto” comenzará a grabarse próximamente en Los Ángeles, con un estreno previsto para el 2026, probablemente para finales de año. Las anteriores temporadas fueron lanzadas en septiembre de 2024 y octubre de 2025.

Esther decidió separarse de Sasha al final de la segunda temporada (Foto: Nadie quiere esto / Netflix)

FICHA COMPLETA DE LA SERIE “NADIE QUIERE ESTO”

Ficha técnica Detalle Título original Nobody Wants This Título en español Nadie quiere esto Año de estreno 2024 País Estados Unidos Plataforma Netflix Creadora/Guionista Erin Foster Directora Erin Foster Productores ejecutivos Erin Foster, Kristen Bell, Steven Levitan Fotografía Adrian Peng Correia Música Duncan Blickenstaff Género Comedia romántica Duración por episodio 21-31 minutos Formato 16:9 HD, Color, Dolby Digital Idioma original Inglés Distribuidora Netflix Reparto principal Kristen Bell (Joanne), Adam Brody (Noah), Justine Lupe (Morgan), Timothy Simons (Sasha), Jackie Tohn (Esther) Temporadas 2 (confirmada 3ra en 2026)

