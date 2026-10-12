Los fans de “Naruto” tienen un gran motivo para celebrar. Y es que se ha revelado que “Naruto: Shadow Rising” es el nombre del nuevo manga que llevará la firma de Masashi Kishimoto, el famoso creador de la saga, y el anuncio trajo consigo un teaser cargado de nostalgia y rostros conocidos. Así, ¿te gustaría conocer más al respecto? Pues, si la respuesta es positiva, en las siguientes líneas te cuento qué se sabe del proyecto, qué lugar ocupa dentro de la franquicia y qué otras novedades llegan con él. ¡Presta atención!

Vale precisar que el anuncio forma parte del Project Rasengan, una hoja de ruta de tres años con la que la franquicia celebra el 25° aniversario del anime.

En ese sentido, la obra se une a una colección que ya incluye una serie crossover, un juego móvil y un juego de cartas.

¿QUÉ SE SABE SOBRE “NARUTO: SHADOW RISING”?

El pasado 10 de octubre del 2026, el manga “Naruto: Shadow Rising” se presentó en el panel “Naruto: What’s Next?” de la New York Comic Con y, por ahora, solo se confirmó la participación de Masashi Kishimoto y el título.

El teaser, por su parte, muestra los rostros de seis Hokage anteriores en la roca de la aldea, con el de Naruto sumándose a ellos.

Además, aparecen los integrantes del Equipo 7 ya adultos: Kakashi sonríe, Sasuke luce seguro y Sakura sostiene a su bebé, Sarada.

Finalmente, el avance cierra con Naruto y Sasuke enfrentados.

Cabe resaltar que habrá más información sobre la obra en el Jump Festa 2027, que se realizará los días 19 y 20 de diciembre en Japón.

¿QUÉ HISTORIA CONTARÁ “NARUTO: SHADOW RISING”?

Si bien todavía no existe una sinopsis oficial detallada de “Naruto: Shadow Rising”, medios como Kotaku señalan que el manga se ambientará entre el final de la historia original y el inicio de “Boruto”.

Es decir, se desarrollará en pleno “Periodo en Blanco” (los años clave del camino de nuestro protagonista hasta convertirse en Séptimo Hokage).

¿QUÉ LUGAR OCUPA EL MANGA DENTRO DE LA FRANQUICIA “NARUTO”?

Tal como recuerda CBR, “Naruto: Shadow Rising” retoma la historia original más de una década después de que el manga terminara en 2014.

Y, si quieres repasar los principales títulos de la franquicia, este es el recorrido recomendado:

“Naruto” (anime de 220 episodios, del 2002 al 2007).

(anime de 220 episodios, del 2002 al 2007). “Naruto Shippuden” (500 episodios, del 2007 al 2017).

(500 episodios, del 2007 al 2017). “Boruto: Naruto Next Generations” (anime estrenado en el 2017 y en pausa desde marzo del 2023).

(anime estrenado en el 2017 y en pausa desde marzo del 2023). “Boruto: Two Blue Vortex”, la segunda parte del manga, que comenzó en agosto del 2023 con Kishimoto como guionista.

"Naruto: Shadow Rising" es el título del nuevo manga oficial de la franquicia, escrito e ilustrado directamente por su creador original, Masashi Kishimoto (Foto: Masashi Kishimoto / Shueisha)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí