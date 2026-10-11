Si creciste viendo anime en las tardes de la década de los 90, es probable que Fūsuke y su singular rostro de rana despierten más de un recuerdo. Y ahora, el protagonista de “NINKU”, la obra de Koji Kiriyama, regresa en “NARUTO×NINKU", un proyecto original que también cuenta con la presencia de los famosos Naruto, Sasuke y Sakura en escena. Así, la producción conecta a dos generaciones marcadas por la revista Weekly Shonen Jump y llega con el sello de Studio Pierrot, responsable de ambos universos, detrás de la animación.

Vale precisar que “NARUTO×NINKU" se anunció en el panel “NARUTO: What’s Next?” de la New York Comic Con 2026, con transmisión mundial en YouTube.

De esta manera, se presentó como el primer proyecto de la hoja de ruta “PROJECT RASENGAN”, una iniciativa multimedia que busca abrir el siguiente capítulo de la franquicia.

¿DE QUÉ TRATA “NARUTO×NINKU"?

De acuerdo con la web oficial de “Naruto”, esta es una historia original. Aquí Kakashi encarga una misión al Equipo 7 y, como no puede participar, nombra a Naruto líder temporal.

Entonces, el rubio se toma el reto con toda la motivación del mundo. Sin embargo, en el camino, el trío se pierde en otro mundo y conoce a Fūsuke, un niño con rostro de rana.

Cabe resaltar que este anime se compone de cuatro episodios en total y está supervisado por dos nombres clave:

Masashi Kishimoto , el creador de “Naruto”, quien explicó que creó su manga por querer ver la continuación de “Ninku” y que considera a Fūsuke el mentor secreto de Naruto.

, el creador de “Naruto”, quien explicó que creó su manga por querer ver la continuación de “Ninku” y que considera a Fūsuke el mentor secreto de Naruto. Y Koji Kiriyama, el creador de “Ninku”, quien agradeció la propuesta de Kishimoto.

MIRA EL TRÁILER DE “NARUTO×NINKU"

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE “NARUTO×NINKU" Y QUIÉNES LE PONEN VOZ AL ELENCO?

Studio Pierrot se encarga de la animación, mientras que Noriyuki Abe dirige, tal como lo hizo con la serie de “Ninku” y sus dos películas. Además, fue director jefe de “Boruto: Naruto Next Generations” en sus primeros 104 episodios.

Tetsuya Nishio, diseñador de personajes de “Ninku” y de “Kaiju No. 8”, firma el diseño y la dirección de animación. La música, por su parte, está a cargo de Yasuharu Takanashi, Yaiba y Yusuke Honma.

Asimismo, el elenco original combina voces de ambas obras:

Junko Takeuchi como Naruto Uzumaki

como Naruto Uzumaki Rica Matsumoto como Fūsuke

como Fūsuke Noriaki Sugiyama como Sasuke Uchiha

como Sasuke Uchiha Chie Nakamura como Sakura Haruno

como Sakura Haruno Kazuhiko Inoue como Kakashi Hatake

como Kakashi Hatake Mitsuaki Madono como Aicho

como Aicho Jurota Kosugi como Toji

como Toji Megumi Hayashibara como Rihoko

como Rihoko Katsumi Suzuki como Hiroyuki

El póster de "NARUTO×NINKU", un nuevo anime crossover de 4 episodios anunciado formalmente en la New York Comic Con 2026 (Foto: Studio Pierrot / VIZ Media)

¿QUÉ ES “NINKU”?

El manga “Ninku”, de Kiriyama, se publicó en la Weekly Shonen Jump entre junio de 1993 y septiembre de 1995, con nueve tomos.

Su secuela salió en Ultra Jump entre septiembre de 2005 y septiembre de 2011, con 12 tomos.

Finalmente, Studio Pierrot adaptó la obra en una serie de 55 episodios (1995-1996) y dos películas.

En esta historia, conocemos a Fūsuke, un niño de apariencia peculiar que fue capitán de una división de guerreros Ninku, expertos en un arte marcial que combina ninjutsu y karate.

Entonces, tras la derrota y persecución de su grupo por parte del Ejército Imperial, inicia un viaje para encontrar a su madre y reunirse con sus antiguos compañeros.

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