Si ya viste “Spider-Man: Brand New Day” (en español: “Spider-Man: Un nuevo día”) y sentiste que algo en el cuarto de Ned Leeds (Jacob Batalon) te resultaba curiosamente familiar, no fue tu imaginación. Y es que la nueva película de Marvel y Sony esconde un par de guiños que cualquier fan del anime va a reconocer al instante, ya que están relacionados con dos icónicas franquicias: “Naruto” y “Solo Leveling”. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, te recomiendo seguir adelante con tu lectura.

Vale precisar que “Spider-Man: Brand New Day” sigue al héroe (Tom Holland) en una ciudad donde nadie recuerda a Peter Parker.

Así, nuestro protagonista se ve obligado a enfrentar una nueva amenaza mientras lidia con las consecuencias del hechizo de Doctor Strange.

Antes de continuar, mira el tráiler de la película del MCU:

¿QUÉ PÓSTERS DE ANIMES APARECEN EN “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

Resulta que, en el cuarto de Ned Leeds en “Spider-Man: Brand New Day”, se puede ver un póster de “Naruto” con los integrantes del equipo 7: Naruto, Sasuke y Kakashi Hatake.

Asimismo, en otra toma dentro de esa misma habitación, se distingue la imagen promocional clave de la primera temporada de “Solo Leveling”, con las distintas etapas de transformación de Sung Jinwoo.

¿POR QUÉ APARECE UN PÓSTER DE “NARUTO” EN “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

En el caso de “Naruto”, el guiño tiene nombre y apellido: Destin Daniel Cretton, el director de “Spider-Man: Brand New Day”, quien también es el encargado de dirigir la futura adaptación live-action del anime.

Cabe resaltar que el proyecto, confirmado desde el 2024, avanzó recién este año con una búsqueda de casting a nivel mundial para encontrar a los actores de Naruto, Sasuke y Sakura. Sin embargo, hasta el momento, no tiene fecha de estreno.

"Naruto" es un icónico anime que adapta a la pantalla el manga de Masashi Kishimoto (Foto: Pierrot / Shueisha / TV Tokyo)

¿QUÉ SIGNIFICA EL CAMEO DE “SOLO LEVELING” EN “SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY”?

Según CBR, el actor Jacob Batalon ha revelado en diversas entrevistas que es fan de “Solo Leveling”, al punto de decir que le encantaría prestar su voz para algún personaje de la serie.

Además, debemos recordar que Sony es dueña tanto de la franquicia de “Spider-Man” en cines como de Crunchyroll, la plataforma que distribuye el anime, lo que explica la promoción cruzada entre ambos productos.

Y a ti, ¿te gustaron estos guiños en la cinta?

El póster de "Solo Leveling", anime que explora géneros como la acción y la fantasía a lo largo de su trama (Foto: A-1 Pictures)

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