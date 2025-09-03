La longeva serie policial “NCIS” regresa con un spin-off que reúne a dos de los personajes favoritos de los fans, Anthony “Tony” DiNozzo (Michael Weatherly) y Ziva David (Cote de Pablo), o “Tiva”. Se trata de “NCIS: Tony y Ziva”, que retoma la historia de estos personajes que tienen una relación intermitente, viven en París y crían juntos a su hija de 12 años, Tali (Isla Gie). ¿Quiénes completan el reparto principal? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

“Espero intriga, romance, el trasfondo de Europa, situaciones imposibles que nos complicarán mucho la vida, pero de alguna manera, algo de amor”, señaló Cote de Pablo en el video de anuncio publicado en Instagram en mayo de 2024.

“NCIS: Tony & Ziva”, que “será una montaña rusa llena de acción impulsada por el amor, el peligro, las lágrimas y la risa”, también cuenta con las actuaciones de Amita Suman, Lara Rossi, Maximilian Osinski, Anne-Marie Waldeck, Julian Ovenden, James D’Arcy, Nassima Benchicou, Terence Maynard y Emmanuel Bonami. Entonces, ¿quién es quién en la nueva serie de Paramount+?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NCIS: TONY & ZIVA”

1. Michael Weatherly como Anthony DiNozzo

Michael Weatherly, que apareció en “Spy Game”, “Charmed”, “Cabin by the Lake”, “Dark Angel”, “The Mystery of Natalie Wood”, “Good Day Live”, “The Early Show”, “Today Show” y “Hollywood Game Night”, asume el papel de Anthony DiNozzo, quien fue agente de campo principal del ficticio Equipo de Respuesta a Casos Graves (MCRT) y ahora debe criar a su hija mientras lidia con una peligrosa conspiración.

Los protagonistas de “NCIS: Tony & Ziva” deben descubrir quién está detrás del atentado que busca atemorizarlos en este spin-off (Foto: CBS Studios / Paramount Television)

2. Cote de Pablo como Ziva David

Cote de Pablo, que fue parte de “The Education of Max Bickford”, “The Jury”, “The Last Rites of Ransom Pride”, “The 33”, “The Dovekeepers”, “Prototype” y “Seneca”, retoma el rol de Ziva David, quien debe luchar por mantener con vida a su familia, lo que incluye a su hija Tali.

Michael Weatherly y Cote de Pablo son los protagonistas de la serie “NCIS: Tony & Ziva” (Foto: CBS Studios / Paramount Television)

3. Isla Gie como Tali DiNozzo

Isla Gie, que participó en series como “Slow Horses”, “The Outlaws”, “Sandman”, “Mammals” y “Foundation”, interpreta a Tali DiNozzo en “NCIS: Tony & Ziva”. Se trata de la hija de doce años de Tony y Ziva.

Isla Gie da vida a Tali DiNozzo, la hija de de Tony y Ziva, en el spin-off "NCIS: Tony & Ziva" (Foto: CBS Studios)

4. Amita Suman como Claudette Caron

Amita Suman, recordada por el papel de Inej Ghafa en la serie de fantasía de Netflix, “Shadow and Bone” y por su papel recurrente en la serie de The CW, “The Outpost”, da vida a Claudette Caron, directora técnica de la empresa de seguridad de Tony.

Amita Suman como Claudette Caron, directora técnica de la empresa de seguridad de Tony, en el spin-off "NCIS: Tony & Ziva" (Foto: CBS Studios)

5. Lara Rossi como Sophie Summers

Lara Rossi, conocida por su papel de Arabela Seeger en la serie “Crossing Lines”, en la película finlandesa de ciencia ficción “Iron Sky: The Coming Race”, y por su papel de Lady Sybil Ramkin en “The Watch”, interpreta a Sophie Summers, una aliada de Tony y Ziva que tiene experiencia en el Servicio Aéreo Especial (SAS).

Lara Rossi asume el papel de Sophie Summers, aliada de los protagonistas del spin-off "NCIS: Tony & Ziva" (Foto: CBS Studios)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “NCIS: Tony & Ziva”:

Maximilian Osinski como Boris

Anne-Marie Waldeck como Fruzsi

Julian Ovenden como Jonah

James D’Arcy como Henry

Nassima Benchicou como Martine

Terence Maynard como el Dr. Lang

Emmanuel Bonami como Pierre Galimard

¿DE QUÉ TRATA “NCIS: TONY & ZIVA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “NCIS: Tony & Ziva”, los protagonistas deberán “tratar de descubrir quién está detrás de ellos y quizá incluso aprender a confiar el uno en el otro de nuevo, para finalmente alcanzar su poco convencional final feliz”.

¿CÓMO VER “NCIS: TONY & ZIVA”?

Los tres primeros episodios de “NCIS: Tony & Ziva” se estrenarán el 4 de septiembre de 2025 en Paramount+. Mientras que los siete capítulos restantes se emitirán cada semana hasta el 23 de octubre.

