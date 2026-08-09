Si después de leer los capítulos disponibles de “Frieren: Beyond Journey’s End” (en español: “Frieren: Tras finalizar el viaje” o “Frieren: Más allá del final del viaje”), te sueles quedar con ganas de más historias de fantasía que no le teman a lo melancólico ni a lo oscuro, hay un manga que empieza a sonar justo para ese perfil de lector. Se trata de “Nemu the Corpse Bearer”, una obra que conecta con el tono y el ritmo pausado del relato protagonizado por la “viejita” Frieren, además de abordar cuestiones como la pérdida y el paso del tiempo.

Vale precisar que que el género seinen y el enfoque de fantasía con temas adultos son los ingredientes que acercan a los fans de ambos textos.

Y es que estos proyectos construyen su atractivo desde la introspección y personajes que conviven con la muerte de una manera poco habitual.

Antes de continuar, mira el tráiler del anime “Frieren: Beyond Journey’s End”:

¿DE QUÉ TRATA “NEMU THE CORPSE BEARER”?

“Nemu the Corpse Bearer” presenta a Garen, un explorador que queda varado en un calabozo y se cruza con Nemu, la protagonista del manga.

Cabe resaltar que este encuentro se da en un entorno donde las misiones fallidas dejan como saldo grupos enteros de aventureros que nunca logran regresar a la superficie.

Así arranca una historia centrada en el oficio de portadora de cadáveres. Es decir, la persona encargada de recuperar los cuerpos de aventureros caídos en lugares peligrosos como calabozos, guaridas de bestias o zonas profundas del mar para devolverlos a sus familias, respondiendo al pedido de quienes solo quieren poder despedirse.

De esta forma, cada encargo funciona como una nueva expedición en la que Nemu debe enfrentarse a riesgos físicos y al peso emocional de lidiar con los restos de los caídos.

Importante: la obra combina la aventura clásica de exploración de mazmorras con una mirada más íntima a la muerte, el duelo y lo que significa seguir adelante para quienes se quedan atrás.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE “NEMU THE CORPSE BEARER”?

“Nemu the Corpse Bearer” es creación de Tsukamu Yoriwake, responsable tanto del guion como del arte.

Además, debes saber que el manga se publica en la revista japonesa Kurage Bunch, de la editorial Shinchosha, desde el año 2025.

¿CUÁNDO LLEGA LA VERSIÓN EN INGLÉS DE “NEMU THE CORPSE BEARER”?

El sello Seven Seas Entertainment licenció “Nemu the Corpse Bearer” para su publicación en inglés.

Por lo tanto, el público angloparlante tendrá disponible el primer tomo desde noviembre del 2026 en formato físico y digital.

Esta es la portada del volumen 1 del manga "Nemu the Corpse Bearer" de Tsukamu Yoriwake (Foto: Shinchosha)

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