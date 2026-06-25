Hay canciones que dejan de pertenecerle solo al anime en el que nacieron. Y es que, con el tiempo, se convierten en un idioma compartido entre generaciones enteras de espectadores que, al primer acorde, vuelven a aquellas tardes de infancia o adolescencia frente a la pantalla. Así, el tema “A Cruel Angel’s Thesis” de “Neon Genesis Evangelion” pertenece a ese grupo selecto desde hace años y ahora ha recibido un reconocimiento formal que lo confirma. Por lo tanto, si quieres saber cómo se construyó este ranking y qué otras composiciones integran la lista, préstale atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que la lista se reveló el pasado lunes 22 de junio del 2026 y es el resultado del voto de 166 profesionales de la industria musical de todo el mundo.

De acuerdo con Oricon, la cadena japonesa TBS emitió el veredicto a través de su programa de variedades Professional Ranking (conocido como “Pro-Ran”), un formato en el que sus votantes son siempre personas que se dedican de lleno al área evaluada.

Entonces, para esta edición, los participantes fueron cantantes, músicos, compositores y productores musicales de 41 países y regiones distintas.

¿CUÁLES SON LAS 10 MEJORES CANCIONES DEL ANIME SEGÚN EL RANKING?

A continuación, repasa el Top 10 del ranking “Japan’s Strongest Anime Songs Best 100”.

1. “Neon Genesis Evangelion” — “A Cruel Angel’s Thesis”

2. “Naruto Shippuden” — “Blue Bird”

3. “Dragon Ball Z” — “CHA-LA HEAD-CHA-LA”

4. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” — “Gurenge”

5. “Sailor Moon” — “Moonlight Densetsu”

6. “Tetsujin 28” — “Tetsujin 28”

7. “Astro Boy” — “Astro Boy”

8. “Your Name.” — “Zenzenzense”

9. “One Piece” — “We Are!”

10. “El viaje de Chihiro” — “Always With Me”

Importante: la lista completa alcanza las 100 canciones. Entre los títulos del último bloque que más llaman la atención, figuran “Cowboy Bebop” con “Tank!” en el puesto 86, “Death Note” con “the WORLD” en el 89 y “Dragon Ball GT” con “Dan Dan Kokoro Hikareteku” cerrando el ranking en el puesto 100.

¿POR QUÉ GANÓ “A CRUEL ANGEL’S THESIS” DEL ANIME “NEON GENESIS EVANGELION”?

El tema de apertura de “Neon Genesis Evangelion”, interpretado por Yoko Takahashi, se llevó el primer lugar en el listado dado que trascendió el formato del anime: desde mediados de la década de los 90’s es una pieza de referencia en el fandom global y una de las canciones más cantadas en karaokes de Japón y el mundo.

En ese sentido, completó su semana número 1,000 de presencia en el Ranking Semanal de Karaoke de Oricon, convirtiéndose en solo el cuarto tema en la historia de ese ‘chart’ en alcanzar esa cifra.

El póster de "Neon Genesis Evangelion", uno de los animes más influyentes y aclamados de la historia (Foto: GAINAX)

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