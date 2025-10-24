Diane Keaton como Diane en la película "Cuando ellas quieren más" (Foto: Paramount Pictures)
Diane Keaton como Diane en la película "Cuando ellas quieren más" (Foto: Paramount Pictures)
Pedro Bustamante
Pedro Bustamante

Este viernes 24 de octubre Netflix sumó a su catálogo (“Book Club: The Next Chapter”), la secuela de la exitosa comedia protagonizada por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen. La coincidencia no pasó desapercibida: el estreno llega pocas semanas después del fallecimiento de Keaton, una de las figuras más queridas del cine estadounidense. Así que muchos ya están viendo la película como una buena ocasión para revisitar su trabajo más reciente y disfrutar de su estilo inconfundible.

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia. Entre paisajes espectaculares, encuentros inesperados y mucho humor, la trama combina el encanto de la comedia romántica con ese mensaje optimista de que nunca es tarde para empezar algo nuevo.

Me pareció una de esas películas que se disfrutan sin pretensiones, ideal para un fin de semana tranquilo. Tiene ritmo, buenos diálogos y un elenco que se nota cómodo, con una química que traspasa la pantalla. Si buscas algo ligero pero con carisma, “Cuando ellas quieren más” es una buena opción para agregar a tu lista de pendientes.

Candice Bergen, Jane Fonda, Diane Keaton y Mary Steenburgen en la película "Cuando ellas quieren más" (Foto: Paramount Pictures)
Candice Bergen, Jane Fonda, Diane Keaton y Mary Steenburgen en la película "Cuando ellas quieren más" (Foto: Paramount Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “CUANDO ELLAS QUIEREN MÁS”?

Unas amigas que han compartido durante años un club de lectura deciden llevar la aventura a otro nivel emprendiendo un viaje soñado a Italia. Lo que comienza como unas vacaciones tranquilas entre Roma, Toscana y Venecia se transforma en una sucesión de enredos tan divertidos como emotivos, entre paisajes espectaculares y situaciones inesperadas que pondrán a prueba su amistad, sus secretos y la capacidad de reinventarse a cualquier edad.

Mientras celebran el compromiso de Vivian, cada miembro del grupo afronta sus propios desafíos personales en una travesía llena de autodescubrimientos, romance y complicidad. Unidas por un lazo inquebrantable, las cuatro mujeres descubren que las segundas oportunidades también pueden vivirse con intensidad y alegría, y que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de sus vidas.

ACTORES Y PERSONAJES DE “CUANDO ELLAS QUIEREN MÁS”

Actor/ActrizPersonaje
Diane KeatonDiane
Jane FondaVivian
Candice BergenSharon
Mary SteenburgenCarol
Andy GarcíaMitchell
Don JohnsonArthur
Craig T. NelsonBruce
Giancarlo GianniniJefe de policía italiano
Hugh QuarshieOusmane
Vincent RiottaEl chef Fabrizio
Diane Keaton como Diane en la película "Cuando ellas quieren más" (Foto: Paramount Pictures)
Diane Keaton como Diane en la película "Cuando ellas quieren más" (Foto: Paramount Pictures)

¿CÓMO VER “CUANDO ELLAS QUIEREN MÁS”?

Actualmente, “Cuando ellas quieren más” está disponible en el catálogo de Netflix. Si tienes una suscripción activa puedes disfrutarla de principio a fin. Lo único que necesitas es buscarla, aunque es probable que la encuentres en la página de inicio porque fue cargada recién este viernes 24 de octubre de 2025. Así que, si quieres pasar un buen rato, no dudes en reproducirla desde la comodidad de tu casa o en cualquier momento si tienes la app en tu equipo móvil.

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA “CUANDO ELLAS QUIEREN MÁS”

ElementoDetalle
Título original“Book Club: The Next Chapter”
Título en español“Cuando ellas quieren más”
DirectorBill Holderman
GuionBill Holderman, Erin Simms
ProductoresBill Holderman, Erin Simms
MúsicaTom Howe
FotografíaAndrew Dunn
GéneroComedia romántica
País de origenEstados Unidos
IdiomaInglés
Duración1 hora 47 minutos
ProductoraFocus Features
DistribuidoraUniversal Pictures / Focus Features
Clasificación+13

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC