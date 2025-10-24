Este viernes 24 de octubre Netflix sumó a su catálogo “Cuando ellas quieren más” (“Book Club: The Next Chapter”), la secuela de la exitosa comedia protagonizada por Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen y Mary Steenburgen. La coincidencia no pasó desapercibida: el estreno llega pocas semanas después del fallecimiento de Keaton, una de las figuras más queridas del cine estadounidense. Así que muchos ya están viendo la película como una buena ocasión para revisitar su trabajo más reciente y disfrutar de su estilo inconfundible.

La cinta, dirigida por Bill Holderman, retoma la historia de este grupo de amigas que decide llevar su club de lectura más allá de las páginas y aventurarse por Italia. Entre paisajes espectaculares, encuentros inesperados y mucho humor, la trama combina el encanto de la comedia romántica con ese mensaje optimista de que nunca es tarde para empezar algo nuevo.

Me pareció una de esas películas que se disfrutan sin pretensiones, ideal para un fin de semana tranquilo. Tiene ritmo, buenos diálogos y un elenco que se nota cómodo, con una química que traspasa la pantalla. Si buscas algo ligero pero con carisma, “Cuando ellas quieren más” es una buena opción para agregar a tu lista de pendientes.

Candice Bergen, Jane Fonda, Diane Keaton y Mary Steenburgen en la película "Cuando ellas quieren más" (Foto: Paramount Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “CUANDO ELLAS QUIEREN MÁS”?

Unas amigas que han compartido durante años un club de lectura deciden llevar la aventura a otro nivel emprendiendo un viaje soñado a Italia. Lo que comienza como unas vacaciones tranquilas entre Roma, Toscana y Venecia se transforma en una sucesión de enredos tan divertidos como emotivos, entre paisajes espectaculares y situaciones inesperadas que pondrán a prueba su amistad, sus secretos y la capacidad de reinventarse a cualquier edad.

Mientras celebran el compromiso de Vivian, cada miembro del grupo afronta sus propios desafíos personales en una travesía llena de autodescubrimientos, romance y complicidad. Unidas por un lazo inquebrantable, las cuatro mujeres descubren que las segundas oportunidades también pueden vivirse con intensidad y alegría, y que nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de sus vidas.

ACTORES Y PERSONAJES DE “CUANDO ELLAS QUIEREN MÁS”

Actor/Actriz Personaje Diane Keaton Diane Jane Fonda Vivian Candice Bergen Sharon Mary Steenburgen Carol Andy García Mitchell Don Johnson Arthur Craig T. Nelson Bruce Giancarlo Giannini Jefe de policía italiano Hugh Quarshie Ousmane Vincent Riotta El chef Fabrizio

Diane Keaton como Diane en la película "Cuando ellas quieren más" (Foto: Paramount Pictures)

¿CÓMO VER “CUANDO ELLAS QUIEREN MÁS”?

Actualmente, “Cuando ellas quieren más” está disponible en el catálogo de Netflix. Si tienes una suscripción activa puedes disfrutarla de principio a fin. Lo único que necesitas es buscarla, aunque es probable que la encuentres en la página de inicio porque fue cargada recién este viernes 24 de octubre de 2025. Así que, si quieres pasar un buen rato, no dudes en reproducirla desde la comodidad de tu casa o en cualquier momento si tienes la app en tu equipo móvil.

FICHA TÉCNICA DE LA PELÍCULA “CUANDO ELLAS QUIEREN MÁS”

Elemento Detalle Título original “Book Club: The Next Chapter” Título en español “Cuando ellas quieren más” Director Bill Holderman Guion Bill Holderman, Erin Simms Productores Bill Holderman, Erin Simms Música Tom Howe Fotografía Andrew Dunn Género Comedia romántica País de origen Estados Unidos Idioma Inglés Duración 1 hora 47 minutos Productora Focus Features Distribuidora Universal Pictures / Focus Features Clasificación +13

