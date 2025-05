“Love, Death & Robots” (“Amor, muerte y robots” en español), la popular antología animada original de Netflix, regresa con una cuarta temporada que incluirá a gladiadores T. rex, felinos intrigantes, electrodomésticos que necesitan un mejor equilibrio entre vida laboral y personal, y mucho más. ¿Qué más se sabe sobre los nuevos episodios de la ficción producida por Tim Miller (“Deadpool”,, “Terminator: Destino oscuro”) y David Fincher (“Mindhunter”, “El asesino”)? A continuación, te comparto la fecha de estreno y otros detalles relevantes.

“Intento lograr una mezcla de terror, ciencia ficción y fantasía”, aseguró el creador Tim Miller a Tudum sobre la nueva selección de cortometrajes. “Y trabajamos con guionistas y artistas fantásticos”.

Jennifer Yuh Nelson (“Kung Fu Panda 2”, “Equipo mortal”) regresa como directora supervisora de la cuarta temporada de “Love, Death & Robots”. Miller, Yuh Nelson y Fincher también han dirigido episodios, pero cada capítulo proviene de un equipo diferente de artistas.

Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante, Chad Smith conforman el reparto de "Can't Stop" en la temporada 4 de "Love, Death + Robots" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 4 DE “LOVE, DEATH + ROBOTS”?

Al igual que las anteriores temporadas de “Love, Death & Robots”, la cuarta explora temas de ciencia ficción, comedia negra y terror. Por lo que he visto en el tráiler, los nuevos cortometrajes tienen como protagonistas a gladiadores dinosaurio, gatos mesiánicos, estrellas del rock de marioneta y electrodomésticos que cobran vida.

“Esperamos que la gente empiece a comprender que este es un espacio sin límites”, señaló Fincher a Netflix. “Queremos poder jugar. Simplemente queremos sorprender a la gente y mostrarles cosas que, con suerte, les asusten o les hagan reír: un espectáculo visual que valga la pena dedicarles 11 o 6 minutos de su tiempo”.

Por su parte, Yuh Nelson adelantó. “A veces hay que dejar que la historia siga su curso. Cada temporada tiene un matiz diferente según las historias elegidas. A veces son un poco más divertidas, a veces son muy oscuras, a veces se centran más en la acción. Creo que en esta temporada hemos intentado encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad, el humor y la verdadera tragedia”.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “LOVE, DEATH + ROBOTS”?

La temporada 4 de “Love, Death & Robots” se estrenará el jueves 15 de mayo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie animada antológica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “LOVE, DEATH + ROBOTS”

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “LOVE, DEATH + ROBOTS”?

La cuarta temporada de “Love, Death & Robots” tiene diez episodios, dirigidos por diferentes estudios de animación de diversos países, con Blur Studio a cargo de la producción.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 4 DE “LOVE, DEATH + ROBOTS”

“Can’t Stop”

Sinopsis: “Una versión única de la legendaria actuación de los Red Hot Chili Peppers en 2003 en el Castillo de Slane, Irlanda, con los miembros de la banda Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y John Frusciante recreados como marionetas de hilo. Dirigida por David Fincher, quien se dio a conocer con videos musicales en los 80 y principios de los 90, antes de dar el salto a películas inolvidables.”

“Close Encounters of the Mini Kind”

Sinopsis: “Un pequeño terror se desata en este mini apocalipsis alienígena mientras los directores Robert Bisi y Andy Lyon rinden un homenaje cariñoso a las historias clásicas de ciencia ficción sobre invasiones extraterrestres y estupidez humana utilizando técnicas de tilt-shift que hacen que el fin del mundo parezca casi tierno.”

“Spider Rose”

Sinopsis: “Un regreso al fantástico universo ciberpunk de ‘Swarm’ (Vol. 3), creado por el visionario autor de ciencia ficción Bruce Sterling y dirigido por Jennifer Yuh Nelson. En una remota operación minera en un asteroide, una mecanista afligida encuentra un nuevo compañero y tiene la oportunidad de vengarse del asesino Shaper que mató a su esposo”.

“400 Boys”

Sinopsis: “En una ciudad postapocalíptica donde bandas en guerra siguen un código de honor similar al bushido, una nueva pandilla, los 400 Boys, las obliga a unirse. Una mezcla de belleza y brutalidad del director canadiense Robert Valley, cuyo episodio de LDR “Ice” ganó el Emmy al Mejor Cortometraje de Animación.”

“The Other Large Thing”

Sinopsis: “De la mente del prolífico escritor John Scalzi surge la historia de un gato que planea dominar el mundo. Sánchez, como lo conocen sus diminutas mascotas humanas, recibe la ayuda de un nuevo mayordomo robótico (con la voz de John Oliver, presentador de Last Week Tonight, capaz de hackear la World Wide Web y deseoso de ayudar a su nuevo amo.”

“Golgotha”

Sinopsis: “En una inusual entrega de acción real en ‘Love, Death + Robots’, un vicario concienzudo, interpretado por Rhys Darby ( What We Do In The Shadows ), recibe a un emisario de una raza alienígena que cree que su mesías ha renacido en la Tierra… como un delfín. Así que, eh… sí, un delfín-Jesús. Dirigida por Tim Miller.”

“The Screaming of the Tyrannosaur”

Sinopsis: “En una estación espacial que orbita Júpiter, aristócratas decadentes se reúnen para presenciar una brutal contienda de gladiadores genéticamente modificados: feroces combatientes montados en dinosaurios modificados. Una historia de violencia visceral y emociones inesperadas, dirigida por Tim Miller y basada en un cuento de Stant Litore.”

“How Zeke Got Religion”

Sinopsis: “El B-17 Flying Fortress Liberty Belle tiene la misión más peculiar de la Segunda Guerra Mundial: un viaje a la Francia ocupada para bombardear una iglesia antes de que los nazis puedan invocar un mal ancestral. El relato de John McNichol, lleno de sangre, arcángeles caídos, magia oculta y ultraviolencia, está dirigido por Diego Porral (animador principal del clásico de LDR , ‘Kill Team Kill’)”.

“Smart Appliances, Stupid Owners”

Sinopsis: “Desde un cepillo de dientes enfadado hasta una ducha inteligente y un inodoro inteligente, diversos electrodomésticos revelan historias de desconcierto, desprecio y asombro sobre sus dueños. Dirigida por Patrick Osborne, de la favorita del Vol. 3, ‘Tres Robots: Estrategias de Salida’”.

“For He Can Creep”

Sinopsis: “Londres, 1757. Un poeta recluido en un manicomio cree que Satanás quiere que escriba un verso que acabará con el mundo. Y lo único que se interpone entre él y el Príncipe de las Tinieblas (con la voz de Dan Stevens) es su gato, Jeoffry. Emily Dean dirige esta ingeniosa adaptación de época del cuento de Siobhan Carroll.”

MrBeast y Bai Ling son parte del elenco del capítulo "The Screaming of the Tyrannosaur" de la temporada 4 de "Love, Death + Robots" (Foto: Netflix)

