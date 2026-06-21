Netflix y MAPPA, el estudio detrás de éxitos como “Jujutsu Kaisen” y “Chainsaw Man”, han soltado una bomba para los fans del anime. Y es que próximamente estrenarán una serie que promete mezclar comedia, ternura y un trasfondo bastante más oscuro de lo que sugiere su estética. Se trata de “Jimoto Saiko!”, título que ha llamado la atención entre los seguidores del subgénero ‘slice of life’. Así, si te preguntas de qué trata y cuándo podrías verlo en la plataforma de streaming de la “N” roja, aquí te explico todos los detalles con calma.

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Vale precisar que el anuncio del anime llegó como parte de una presentación especial por el 15° aniversario del estudio, en la que MAPPA destapó varios proyectos a la vez.

Y, en el caso de “Jimoto Saiko!”, su primer tráiler incorpora la canción “milk” de la cantante Aiko.

Además, se ha revelado que la dirección recae en Tokio Igarashi, el guion en Ryo Takata y el diseño de personajes en Rio.

Antes de continuar, puedes ver el avance oficial del anime de Netflix:

¿DE QUÉ TRATA “JIMOTO SAIKO!”?

La historia de “Jimoto Saiko!” gira en torno a Chanel y su amiga Chihiro, dos chicas que jamás han salido de su ciudad natal y que insisten en llamarla “la mejor de todas” sin importar las desgracias que les toque enfrentar.

De esta manera, la producción retrata un entorno marcado por la violencia, la pobreza y la discriminación, el cual contrasta de forma deliberada con su adorable diseño de personajes.

Por si fuera poco, Chanel destaca por su particular falta de sentido común, rasgo que la empuja a situaciones cada vez más peligrosas y que aportan el lado cómico de la trama.

Importante: el proyecto está basado en el manga homónimo de la autora usagi, publicado originalmente en redes sociales y editado en formato físico por Saizusha, que ya cuenta con ocho volúmenes recopilados.

¿CUÁNDO SE PODRÁ VER “JIMOTO SAIKO!”?

Si bien Netflix confirmó que transmitirá “Jimoto Saiko!” en exclusiva a nivel mundial, todavía no se ha anunciado una ventana de estreno oficial.

Cabe resaltar que FilmAffinity ubica el lanzamiento para algún momento del 2027, pero este es un dato que conviene tomar como referencial hasta que haya una confirmación por parte de la plataforma.

Finalmente, debes saber que el título usado actualmente (“Jimoto Saiko!”) figura como provisional, por lo que podría modificarse con el paso del tiempo.

El póster de "Jimoto Saiko!", anime del subgénero 'slice of life' que se enfoca en los sectores marginados y empobrecidos de la sociedad (Foto: MAPPA)

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