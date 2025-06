¿Te ha pasado que ves un nombre como Jason Momoa en el reparto de una película y automáticamente sabes que será una montaña rusa de acción? Bueno, imagina ahora que le sumamos a Andy Samberg, uno de los comediantes más queridos de “Saturday Night Live”. Y por si fuera poco, el guion corre a cargo de dos pesos pesados como Rob Klein y John Solomon. Netflix lo logró: se quedó con una de las películas más prometedoras que se avecinan en el género de comedia de acción.

Lo que se sabe por ahora es escaso pero jugoso. La película —aún sin título oficial— será una buddy movie ambientada en Hawái, tierra natal de Momoa. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la trama, el proyecto ya está generando expectativas por la mezcla de talento y la química que puede surgir entre estos dos protagonistas tan distintos como carismáticos.

UN DREAM TEAM DE COMEDIA Y ACCIÓN

Me entusiasma ver que Netflix apostó fuerte en una pelea con otros estudios y plataformas para quedarse con este proyecto. No es para menos: juntar a Jason Momoa, quien viene de romperla en taquilla con “A Minecraft Movie” (sí, esa misma que superó los US$948 millones a nivel global), con un comediante como Andy Samberg, ganador del Emmy y el Globo de Oro, es una fórmula que grita “éxito”.

Ambos tienen estilos muy marcados. Momoa es fuerza bruta y carisma salvaje; Samberg, el tipo sarcástico, rápido y encantador. Juntos, podrían darnos una dinámica parecida a la de clásicos como 48 Hrs. o incluso Rush Hour, pero con ese sello contemporáneo que caracteriza a Netflix.

Andy Samberg es un reconocido comediante. Acá cuando interpretó al detective Jacob "Jake" Peralta en "Brooklyn Nine-Nine" (Foto: NBC)

HAWÁI COMO ESCENARIO Y MUCHO MÁS

El hecho de que la película se desarrolle en Hawái no es casualidad. Momoa no solo nació allí, sino que ha sido un defensor constante de su cultura y raíces. Ambientar la historia en su tierra natal le da al proyecto un toque personal, y abre la posibilidad de explorar no solo paisajes espectaculares, sino también elementos culturales que podrían enriquecer mucho la narrativa.

Todavía no hay director confirmado, lo cual me deja pensando que quizá estén buscando a alguien con una sensibilidad especial para manejar tanto la acción como el humor. Pero lo que sí sabemos es que la producción corre por cuenta de dos compañías que conocen bien el negocio: Party Over Here (de Samberg) y On The Roam (de Momoa).

El estadounidense Jason Momoa es uno de los actores más famosos del mundo (Foto: AFP)

EL SELLO SNL EN EL GUION

El guion lo escriben Rob Klein y John Solomon, ambos veteranos de “Saturday Night Live”. Klein ha sido nominado a 11 Emmys y Solomon a 8, así que experiencia les sobra. Si has visto algunos de los mejores sketches de SNL en los últimos años, seguramente has reído gracias a ellos, aunque no lo supieras.

Esto me hace pensar que la película no solo apostará por los típicos chistes fáciles, sino por un humor más trabajado, con ritmo y timing. Además, conociendo el estilo de Samberg y su trabajo en “The Lonely Island”, podemos esperar que el guion esté lleno de momentos absurdos pero inteligentes, algo muy en la línea de películas como “Hot Rod” o “Palm Springs”.

