Chase Stokes retoma el papel de John Booker Routledge / John B. en la quinta y última temporada de “Outer Banks”, que se estrena el 20 de agosto (Foto: Netflix)
Chase Stokes retoma el papel de John Booker Routledge / John B. en la quinta y última temporada de “Outer Banks”, que se estrena el 20 de agosto (Foto: Netflix)
Nelly Osco
Nelly Osco

Antes del inicio de cada mes, Netflix comparte la lista de sus principales estrenos. Desde emocionantes series de acción hasta dramas románticos, películas de suspenso y documentales reveladores. “Enola Holmes”, “”, “La casa de la pradera”, “El mapa de los anhelos”, “Heartstopper Forever” y “” fueron algunos de los lanzamientos más importantes de julio. Entonces, ¿qué títulos llegarán en agosto de 2026 a la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos? A continuación, te comparto la lista completa.

Uno de los estrenos más esperados sin duda, , que se desarrolla después del asesinato de JJ a manos de su propio padre, Chandler Groff, en Marruecos. Por lo tanto, se centra en la peligrosa búsqueda de venganza de los Pogues y una alianza inesperada.

Otra serie que regresa es “”. La tercera temporada se estrenará el 6 de agosto y se enfoca en las secuelas de la hospitalización de George Walter, la resolución del triángulo amoroso entre Jackie, Alex y Cole, y los nuevos rumbos personales de los jóvenes.

También llegan nuevas entregas de “Tires” y “Love Is Blind: UK”. Asimismo, en agosto de 2026, el catálogo de Netflix incluye producciones de terceros como las primeras siete películas de “Fast & Furious”, la saga casi completa de “Child’s Play”, el clásico de los 90 “Clueless” y “Five Nights at Freddy‘s 2”.

Noah LaLonde retoma el papel de Cole Walter en la tercera temporada de "My Life with the Walter Boys", que se estrena el 6 de agosto (Foto: Netflix)
Noah LaLonde retoma el papel de Cole Walter en la tercera temporada de "My Life with the Walter Boys", que se estrena el 6 de agosto (Foto: Netflix)

LAS PELÍCULAS, SERIES Y DOCUMENTALES QUE LLEGAN A NETFLIX USA EN AGOSTO DE 2026

1 de agosto

  • 3 Ninjas: Kick Back
  • About Last Night…
  • Anaconda
  • Annie
  • Are We Done Yet?
  • Bride of Chucky
  • Child’s Play 2
  • Child’s Play 3
  • Clueless
  • Cult of Chucky
  • Curse of Chucky
  • Daddy Day Camp
  • Daddy Day Care
  • Elysium
  • The Fast and the Furious
  • 2 Fast 2 Furious
  • The Fast and the Furious: Tokyo Drift
  • Fast Five
  • Fast & Furious
  • Fast & Furious 6
  • Furious 7
  • Field of Dreams
  • The Hitman’s Bodyguard
  • The Hitman’s Wife’s Bodyguard
  • Holmes & Watson
  • Marie Antoinette
  • Mile 22
  • Minions
  • National Security
  • Nightcrawler
  • Party Girl
  • Seed of Chucky
  • Selma
  • Something’s Gotta Give
  • Speed
  • Speed 2: Cruise Control
  • Tears of the Sun
  • The Mortal Instruments: City of Bones
  • Zero Dark Thirty

2 de agosto

  • Ingrid Goes West

3 de agosto

  • Eighth Grade
  • Five Nights at Freddy’s 2
  • Sing
  • Spoiler Alert

4 de agosto

  • Badly in Love, Temporada 2
  • Best Medicine, Temporada 1
  • Beyond the Lights
  • The Cocktail Lab, Temporada 1

5 de agosto

  • 1670, Temporada 3
  • Big Chicken: A Fast Food Conspiracy
  • Inside The Trustor Scandal
  • Let’s Marry Harry
  • One Hundred Years of Solitude, Parte 2
  • Soul Surfer

6 de agosto

  • My Life With the Walter Boys, Temporada 3
  • Tortilla Soup

7 de agosto

  • Death Inc., Temporada 4
  • The Last House
  • Operation Safed Sagar
  • Our Sticky Love
  • Ricky Gervais Alley Cats

8 de agosto

  • THE RIBBON HERO

9 de agosto

  • Lazareth

10 de agosto

  • Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish, Temporada 3
  • Midwinter Break

11 de agosto

  • MOURINHO
  • Rory Scovel: Show Must Go On
  • What’s Eating Dan?, Temporada 1

12 de agosto

  • Nando Between Two Worlds – A Sintonia Film

13 de agosto

  • A Child of My Own
  • Immaculate
  • MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins
  • My Brilliant Career
  • This, That and Everything in Between
  • Tires, Temporada 3
Sydney Sweeney interpreta a la hermana Cecilia en la película "Immaculate". La actriz también es una de las productoras del filme (Foto: Neon)
Sydney Sweeney interpreta a la hermana Cecilia en la película "Immaculate". La actriz también es una de las productoras del filme (Foto: Neon)

14 de agosto

  • Don’t Say Good Luck
  • Moria
  • My Best Friend, His Girlfriend and Me
  • To the Max
  • Umthetho

15 de agosto

  • Firehouse Dog
  • The Girl with the Dragon Tattoo
  • The Shallows
  • Smurfs: The Lost Village

18 de agosto

  • Kelsey Cook: Happy Hour
  • On the Road, Temporada 1
  • Seal Team, Temporadas 1-7
  • Take a Hike!

19 de agosto

  • Freefall: A Reckoning for Boeing
  • Here the Whole Time
  • Love Is Blind: UK, Temporada 3
  • Swiss Army Man

20 de agosto

  • Blood Sacrifice
  • Chompoo: Lost & Forgotten
  • Outer Banks, Temporada 5
  • S&X

21 de agosto

  • Facing El Chapo

23 de agosto

  • Talamasca: The Secret Order, Temporada 1

24 de agosto

  • Danny Go!, Temporada 2
  • M3GAN
  • Revival, Temporada 1

25 de agosto

  • Martha Cooks, Temporada 1
  • Stamptown
  • Untold: The Testimony of Vince Young

26 de agosto

  • Mom Knows Best?
  • One Hundred Years of Solitude, Parte 2: Grand Finale

27 de agosto

  • Leanne, Temporada 2

28 de agosto

  • All the Truth in My Lies
  • Graveyard, Temporada 3
  • The Secret Woman
  • The Whisper Man

29 de agosto

  • Four Hands, Two Sonatas

31 de agosto

  • Sex Lives of College Girls, Temporadas 1-3
  • Sheriff Labrador, Temporada 2

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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