Antes del inicio de cada mes, Netflix comparte la lista de sus principales estrenos. Desde emocionantes series de acción hasta dramas románticos, películas de suspenso y documentales reveladores. “Enola Holmes”, “Deseo”, “La casa de la pradera”, “El mapa de los anhelos”, “Heartstopper Forever” y “Elize: Sombras de una mujer” fueron algunos de los lanzamientos más importantes de julio. Entonces, ¿qué títulos llegarán en agosto de 2026 a la plataforma de streaming de la N roja en Estados Unidos? A continuación, te comparto la lista completa.
Uno de los estrenos más esperados sin duda, la quinta y última temporada de “Outer Banks”, que se desarrolla después del asesinato de JJ a manos de su propio padre, Chandler Groff, en Marruecos. Por lo tanto, se centra en la peligrosa búsqueda de venganza de los Pogues y una alianza inesperada.
Otra serie que regresa es “My Life With the Walter Boys”. La tercera temporada se estrenará el 6 de agosto y se enfoca en las secuelas de la hospitalización de George Walter, la resolución del triángulo amoroso entre Jackie, Alex y Cole, y los nuevos rumbos personales de los jóvenes.
También llegan nuevas entregas de “Tires” y “Love Is Blind: UK”. Asimismo, en agosto de 2026, el catálogo de Netflix incluye producciones de terceros como las primeras siete películas de “Fast & Furious”, la saga casi completa de “Child’s Play”, el clásico de los 90 “Clueless” y “Five Nights at Freddy‘s 2”.
LAS PELÍCULAS, SERIES Y DOCUMENTALES QUE LLEGAN A NETFLIX USA EN AGOSTO DE 2026
1 de agosto
- 3 Ninjas: Kick Back
- About Last Night…
- Anaconda
- Annie
- Are We Done Yet?
- Bride of Chucky
- Child’s Play 2
- Child’s Play 3
- Clueless
- Cult of Chucky
- Curse of Chucky
- Daddy Day Camp
- Daddy Day Care
- Elysium
- The Fast and the Furious
- 2 Fast 2 Furious
- The Fast and the Furious: Tokyo Drift
- Fast Five
- Fast & Furious
- Fast & Furious 6
- Furious 7
- Field of Dreams
- The Hitman’s Bodyguard
- The Hitman’s Wife’s Bodyguard
- Holmes & Watson
- Marie Antoinette
- Mile 22
- Minions
- National Security
- Nightcrawler
- Party Girl
- Seed of Chucky
- Selma
- Something’s Gotta Give
- Speed
- Speed 2: Cruise Control
- Tears of the Sun
- The Mortal Instruments: City of Bones
- Zero Dark Thirty
2 de agosto
- Ingrid Goes West
3 de agosto
- Eighth Grade
- Five Nights at Freddy’s 2
- Sing
- Spoiler Alert
4 de agosto
- Badly in Love, Temporada 2
- Best Medicine, Temporada 1
- Beyond the Lights
- The Cocktail Lab, Temporada 1
5 de agosto
- 1670, Temporada 3
- Big Chicken: A Fast Food Conspiracy
- Inside The Trustor Scandal
- Let’s Marry Harry
- One Hundred Years of Solitude, Parte 2
- Soul Surfer
6 de agosto
- My Life With the Walter Boys, Temporada 3
- Tortilla Soup
7 de agosto
- Death Inc., Temporada 4
- The Last House
- Operation Safed Sagar
- Our Sticky Love
- Ricky Gervais Alley Cats
8 de agosto
- THE RIBBON HERO
9 de agosto
- Lazareth
10 de agosto
- Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish, Temporada 3
- Midwinter Break
11 de agosto
- MOURINHO
- Rory Scovel: Show Must Go On
- What’s Eating Dan?, Temporada 1
12 de agosto
- Nando Between Two Worlds – A Sintonia Film
13 de agosto
- A Child of My Own
- Immaculate
- MLB Field of Dreams: Phillies vs. Twins
- My Brilliant Career
- This, That and Everything in Between
- Tires, Temporada 3
14 de agosto
- Don’t Say Good Luck
- Moria
- My Best Friend, His Girlfriend and Me
- To the Max
- Umthetho
15 de agosto
- Firehouse Dog
- The Girl with the Dragon Tattoo
- The Shallows
- Smurfs: The Lost Village
18 de agosto
- Kelsey Cook: Happy Hour
- On the Road, Temporada 1
- Seal Team, Temporadas 1-7
- Take a Hike!
19 de agosto
- Freefall: A Reckoning for Boeing
- Here the Whole Time
- Love Is Blind: UK, Temporada 3
- Swiss Army Man
20 de agosto
- Blood Sacrifice
- Chompoo: Lost & Forgotten
- Outer Banks, Temporada 5
- S&X
21 de agosto
- Facing El Chapo
23 de agosto
- Talamasca: The Secret Order, Temporada 1
24 de agosto
- Danny Go!, Temporada 2
- M3GAN
- Revival, Temporada 1
25 de agosto
- Martha Cooks, Temporada 1
- Stamptown
- Untold: The Testimony of Vince Young
26 de agosto
- Mom Knows Best?
- One Hundred Years of Solitude, Parte 2: Grand Finale
27 de agosto
- Leanne, Temporada 2
28 de agosto
- All the Truth in My Lies
- Graveyard, Temporada 3
- The Secret Woman
- The Whisper Man
29 de agosto
- Four Hands, Two Sonatas
31 de agosto
- Sex Lives of College Girls, Temporadas 1-3
- Sheriff Labrador, Temporada 2
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