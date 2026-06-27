Después “El testigo”, la segunda temporada de “Avatar: The Last Airbender”, la quinta temporada de “Rosario Tijeras”, “I Will Find You”, serie basada en una novela de Harlan Coben, la quinta temporada de “Sweet Magnolias”, “Turbulencia en la oficina” y “La desconocida”, Netflix incluye nuevos títulos en su catálogo. Desde series de acción y suspenso, hasta películas románticas y divertidas comedias. Entonces, ¿qué series, películas, documentales y eventos en vivo están programados para julio de 2026 en la plataforma de streaming de la N roja?
El nuevo mes empieza con la tercera y última aventura de “Enola Holmes”, en la nueva película la joven detective recibe la noticia de que su hermano de Sherlock (Henry Cavill) ha sido secuestrado, así que abandona su boda con Lord Tewkesbury (Louis Partridge). A mediados de mes llega “Deseo”, thriller erótico original que sigue a Lucero (Ludwika Paleta), una exitosa abogada con una vida aparentemente perfecta, quien cae en una peligrosa obsesión tras iniciar un romance prohibido con Matías (Óscar Casas), el joven entrenador de natación de sus hijos.
Otro esperado estreno es “La casa de la pradera”, la nueva adaptación de Rebecca Sonnenshine que se estrena el 9 de julio y cuenta con un reparto renovado que incluye a Luke Bracey y Alice Halsey en los papeles principales. También se esperan títulos como “El mapa de los anhelos”, el capítulo final de la historia de Nick y Charlie en el evento cinematográfico especial “Heartstopper Forever” y más.
Además de producciones originales de Netflix, la plataforma de streaming de la N roja también adquiere licencias de películas como “Spider-Man: Homecoming” de Marvel, “Wicked: For Good”, la saga completa de “Hunger Games” y más.
LAS PELÍCULAS, SERIES Y DOCUMENTALES QUE LLEGAN A NETFLIX USA EN JULIO DE 2026
1 de julio
- Enola Holmes 3
- Summer ’36
- Worst Neighbor Ever
- A Beautiful Day in the Neighborhood
- A Dog’s Journey
- A Dog’s Purpose
- A League of Their Own
- Ali
- Apollo 13
- Baby Mama
- The Beguiled
- Born on the Fourth of July
- The Boss Baby
- Charlie and the Chocolate Factory
- Donnie Brasco
- Fargo
- Gone Girl
- Hellboy
- Heroes: Temporada 1-4
- High Fidelity
- Krampus
- Moneyball
- Nomadland
- Queen & Slim
- Rebirth of Mothra
- Rebirth of Mothra II
- Rebirth of Mothra III
- Ride Along
- Ride Along 2
- Sex Tape
- Spider-Man: Homecoming
- Talk to Me
- U-571
- The Vow
- White Chicks
- The Witch
- Willy Wonka & the Chocolate Factory
2 de julio
- Human Vapor
- Hunting Housewives
- Super Subbu
- Survival of the Thickest: Temporada 3
3 de julio
- Tyler Perry’s Why Did I Get Married?
- Tyler Perry’s Why Did I Get Married Too?
4 de julio
- 80 for Brady
- Dark Winds: Temporada 4
5 de julio
- Memento
- Sparks of Tomorrow
6 de julio
- Hamnet
- My Sesame Street Friends: My Abby: Temporada 2
7 de julio
- Better Late Than Single: Temporada 2
- Emeril Cooks: Temporada 1
- Jeff Arcuri: Nice to Meet You
8 de julio
- I’m Not Afraid
- Nothing to Lose
- Salcedo, Leather, and Boogaloo
- Thunder 3
- The Tick: The Complete Series
9 de julio
- Little House on the Prairie
10 de julio
- Ikka
- Miguel Ángel Blanco: The 48 Hours that Changed Spain
- The Paradise Murders
- Shipwrecked: Nightmare at Sea
- Zola
11 de julio
- The Apartment Job
12 de julio
- Love is Blind: UK - After the Altar
- Susana and Elvira: No Plan B
13 de julio
- Golden Kamuy -The Abashiri Prison Raid
- Hot Ones: Extra Heat
- Jim Thorpe: Lit by Lightning
- Mile End Kicks
- MLB Home Run Derby 2026
14 de julio
- The Hunger Games
- The Hunger Games: Catching Fire
- The Hunger Games: Mockingjay - Parte 1
- The Hunger Games: Mockingjay - Parte 2
- The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes
- Quarterback: Temporada 3
- Techniquely: Temporada 1
15 de julio
- Snowden
- The Tick: Temporada 1-2
- The Ultimatum: Marry or Move On: Temporada 4
16 de julio
- The Body in the Locker
- Me Before Me
- The Hawk
17 de julio
- 23000 Lives
- Desire
- The East Palace
- Heartstopper Forever
- The Map of Longing
18 de julio
- Spooky in Love (KR)
19 de julio
- The Walking Dead: Daryl Dixon: Temporada 3
20 de julio
- Sesame Street Classics: Temporada 1
- Wicked: For Good
21 de julio
- Bill Maher: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor
- WWE: Unreal: Temporada 3
22 de julio
- A Toxic Love Story
- Elite Force
- The Taste Test: Temporada 1
23 de julio
- Kaulitz & Kaulitz: Temporada 3
- Ransom Canyon: Temporada 2
- The Debt Collector
24 de julio
- 72 HOURS
- Scream
- Scream 2
- Scream 3
- The Truthers
27 de julio
- Hannibal: Temporada 1-3
- TÁR
28 de julio
- The Exorcism
- Mary Beth Barone: Galaxy Brain
29 de julio
- A Private Life
- Final Project
- Gear Heads: Temporada 1
- Wrath
30 de julio
- The Bombing of Pan Am 103
31 de julio
- Terry McMillan Presents: His, Hers & Ours
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