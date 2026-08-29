Después de las nuevas temporadas de populares series como “My Life With the Walter Boys” y “Outer Banks”, y nuevas producciones como “The Last House”, “Blood Sacrifice”, “Don’t Say Good Luck”, “My Brilliant Career”, “The Secret Woman” y “The Whisper Man”, Netflix, como cada mes, renueva su catálogo en septiembre de 2026. Por lo tanto, nuevas series, películas, documentales y otros títulos llegan a la plataforma de streaming de la N roja. A continuación, te comparto la lista completa de los estrenos de las próximas semanas.
La exitosa serie de acción y crimen creada por Guy Ritchie continúa el 3 de septiembre. Se trata de la segunda temporada de “The Gentlemen”, que empieza tras un salto temporal de un año en el que Eddie Horniman (Theo James) y Susie Glass (Kaya Scodelario) expanden su imperio criminal más allá del Reino Unido hacia Europa continental.
Además, la antología de crímenes reales de Ryan Murphy continúa con “Monster: The Lizzie Borden Story”. En esta nueva temporada, la serie se centra en el famoso caso real de Lizzie Borden (Ella Beatty), una mujer de la época victoriana en Fall River, Massachusetts, que fue acusada y posteriormente absuelta del brutal asesinato a hachazos de su padre (Charlie Hunnam) y su madrastra (Rebecca Hall).
Otro de los estrenos prometedores de Netflix en septiembre de 2026 es la nueva versión de la comedia “A Different World”, que sigue a Deborah Wayne (Maleah Joi Moon), la hija menor de los icónicos personajes Dwayne Wayne y Whitley Gilbert.
LAS PELÍCULAS, SERIES Y DOCUMENTALES QUE LLEGAN A NETFLIX USA EN SEPTIEMBRE DE 2026
1 de septiembre
- 17 Again (2009)
- About Time (2013)
- Alien (1979)
- Aliens (1986)
- Antz (1998)
- Battleship (2012)
- Big Daddy (1999)
- The Blues Brothers (1980)
- The Boy Next Door (2015)
- Conan the Barbarian (1982)
- Cruel Intentions (1999)
- Gothika (2003)
- Heartland (season 19)
- Jarhead (2005)
- Jaws (1975)
- Jaws 2 (1978)
- Jaws 3 (1983)
- Jaws: The Revenge (1987)
- Jared Freid: The Family Plan (Stand-up Especial) – Original de Netflix
- Kick-Ass 2 (2013)
- Knocked Up (2007)
- Liar Liar (1997)
- Neighbors (2014)
- Phantom Thread (2017)
- Ready or Not (2019)
- Resident Evil: Afterlife (2010)
- Resident Evil: Extinction (2007)
- Resident Evil: Retribution (2012)
- Scarface (1983)
- Shark Tale (2004)
- Sleepless in Seattle (1993)
- Straight Outta Compton (2015)
- T2 Trainspotting (2017)
- The Texas Chainsaw Massacre (2003)
- Uncle Buck (1989)
- Untold Raygun: Breaking Badly (documentary) – Netflix Original
2 de septiembre
- Driven (Temporadas 1–3)
- Lovesick (Temporada 1) – Netflix
- Resident Evil: Damnation (2012)
- Resident Evil: Death Island (2023)
- Resident Evil: Vendetta (2017)
- Turning Point: Generation 9/11 (Documental) – Original de Netflix
3 de septiembre
- Major Crimes (Temporadas 1–6)
- Smile 2 (2024)
- The Gentlemen (Temporada 2) – Netflix
4 de septiembre
- Earle Meets World (Temporada 1) – Netflix
- Teenage Wasteland (Documental) – Netflix
8 de septiembre
- DANG! (Temporada 1) – Netflix
- Fauda (Temporada 5) – Netflix
- Stavros Halkias: Uncle Stav (Stand-Up Especial) – Netflix
- Untold Mr. T: I Pity the Fool (Documental) – Netflix
9 de septiembre
- Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again? – Netflix
10 de septiembre
- Call My Agent! The Movie (2026) – Netflix
- Crew Girl (Temporada 1) – Netflix
- The Perfect Lie (Temporada 1) – Netflix
11 de septiembre
- Go Team! (2026) – Netflix
- Physical 100: Italy (Temporada 1) – Netflix
- Stolen Heartbeats (Temporada 1) – Original de Netflix
13 de septiembre
- Dog Man (2025)
14 de septiembre
- Gabby’s Dollhouse (Temporada 14) – Original Netflix
- When Hope Calls (Temporadas 1–2)
15 de septiembre
- I Survived a Serial Killer (Temporada 1)
- Jo Koy: Blue in the Face (Stand-Up Especial) – Netflix
16 de septiembre
- The Doll (Temporada 1) – Original de Netflix
17 de septiembre
- Monster: The Lizzie Borden Story – Original de Netflix
- Not a Stranger (Temporada 1) – Netflix
- Plastic Beauty (Temporada 1) – Netflix
- Stranger Things: Tales From ’85 (Temporada 2) – Netflix
- The Fixers (Temporada 1) – Netflix
18 de septiembre
- Best of the Best (2026) – Netflix
22 de septiembre
- Party Down (Temporadas 1–3)
23 de septiembre
- Habeas Corpus (Temporada 1) – Original de Netflix
- Wonka’s The Golden Ticket (Temporada 1) – Netflix
24 de septiembre
- A Different World (Temporada 1) – Netflix
- Delusion (Temporada 1) – Netflix
- My Sad Dead (Temporada 1) – Netflix
25 de septiembre
- Law & Order (Temporada 25)
- The Final Problem (Temporada 1) – Netflix
- STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure (Temporada 1) – Netflix
- UNABOMBER (2026) – Netflix
29 de septiembre
- Mononoke The Movie: Chapter III – The Curse of the Serpent (2026) – Netflix
- Murder in a Small Town (Temporadas 1–2)
30 de septiembre
- The Arena (Temporada 1) – Netflix
- The Widower: ‘Til Death Do Us Part (Documental) – Netflix
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