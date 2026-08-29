Después de las nuevas temporadas de populares series como “My Life With the Walter Boys” y “Outer Banks”, y nuevas producciones como “The Last House”, “Blood Sacrifice”, “Don’t Say Good Luck”, “My Brilliant Career”, “The Secret Woman” y “The Whisper Man”, Netflix, como cada mes, renueva su catálogo en septiembre de 2026. Por lo tanto, nuevas series, películas, documentales y otros títulos llegan a la plataforma de streaming de la N roja. A continuación, te comparto la lista completa de los estrenos de las próximas semanas.

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La exitosa serie de acción y crimen creada por Guy Ritchie continúa el 3 de septiembre. Se trata de la segunda temporada de “The Gentlemen”, que empieza tras un salto temporal de un año en el que Eddie Horniman (Theo James) y Susie Glass (Kaya Scodelario) expanden su imperio criminal más allá del Reino Unido hacia Europa continental.

Además, la antología de crímenes reales de Ryan Murphy continúa con “Monster: The Lizzie Borden Story”. En esta nueva temporada, la serie se centra en el famoso caso real de Lizzie Borden (Ella Beatty), una mujer de la época victoriana en Fall River, Massachusetts, que fue acusada y posteriormente absuelta del brutal asesinato a hachazos de su padre (Charlie Hunnam) y su madrastra (Rebecca Hall).

Otro de los estrenos prometedores de Netflix en septiembre de 2026 es la nueva versión de la comedia “A Different World”, que sigue a Deborah Wayne (Maleah Joi Moon), la hija menor de los icónicos personajes Dwayne Wayne y Whitley Gilbert.

Susie Glass regresa como Kaya Scodelario en la segunda temporada de "The Gentlemen", que se estrena el 3 de septiembre

LAS PELÍCULAS, SERIES Y DOCUMENTALES QUE LLEGAN A NETFLIX USA EN SEPTIEMBRE DE 2026

1 de septiembre

17 Again (2009)

About Time (2013)

Alien (1979)

Aliens (1986)

Antz (1998)

Battleship (2012)

Big Daddy (1999)

The Blues Brothers (1980)

The Boy Next Door (2015)

Conan the Barbarian (1982)

Cruel Intentions (1999)

Gothika (2003)

Heartland (season 19)

Jarhead (2005)

Jaws (1975)

Jaws 2 (1978)

Jaws 3 (1983)

Jaws: The Revenge (1987)

Jared Freid: The Family Plan (Stand-up Especial) – Original de Netflix

Kick-Ass 2 (2013)

Knocked Up (2007)

Liar Liar (1997)

Neighbors (2014)

Phantom Thread (2017)

Ready or Not (2019)

Resident Evil: Afterlife (2010)

Resident Evil: Extinction (2007)

Resident Evil: Retribution (2012)

Scarface (1983)

Shark Tale (2004)

Sleepless in Seattle (1993)

Straight Outta Compton (2015)

T2 Trainspotting (2017)

The Texas Chainsaw Massacre (2003)

Uncle Buck (1989)

Untold Raygun: Breaking Badly (documentary) – Netflix Original

2 de septiembre

Driven (Temporadas 1–3)

Lovesick (Temporada 1) – Netflix

Resident Evil: Damnation (2012)

Resident Evil: Death Island (2023)

Resident Evil: Vendetta (2017)

Turning Point: Generation 9/11 (Documental) – Original de Netflix

3 de septiembre

Major Crimes (Temporadas 1–6)

Smile 2 (2024)

The Gentlemen (Temporada 2) – Netflix

4 de septiembre

Earle Meets World (Temporada 1) – Netflix

Teenage Wasteland (Documental) – Netflix

8 de septiembre

DANG! (Temporada 1) – Netflix

Fauda (Temporada 5) – Netflix

Stavros Halkias: Uncle Stav (Stand-Up Especial) – Netflix

Untold Mr. T: I Pity the Fool (Documental) – Netflix

9 de septiembre

Tyler Perry’s Why Did I Get Married Again? – Netflix

10 de septiembre

Call My Agent! The Movie (2026) – Netflix

Crew Girl (Temporada 1) – Netflix

The Perfect Lie (Temporada 1) – Netflix

11 de septiembre

Go Team! (2026) – Netflix

Physical 100: Italy (Temporada 1) – Netflix

Stolen Heartbeats (Temporada 1) – Original de Netflix

13 de septiembre

Dog Man (2025)

14 de septiembre

Gabby’s Dollhouse (Temporada 14) – Original Netflix

When Hope Calls (Temporadas 1–2)

15 de septiembre

I Survived a Serial Killer (Temporada 1)

Jo Koy: Blue in the Face (Stand-Up Especial) – Netflix

16 de septiembre

The Doll (Temporada 1) – Original de Netflix

17 de septiembre

La actriz estadounidense Ella Beatty interpreta a Lizzie Borden en “Monster: The Lizzie Borden Story”, la cuarta temporada de la serie antológica de Ryan Murphy (Foto: Netflix)

Monster: The Lizzie Borden Story – Original de Netflix

Not a Stranger (Temporada 1) – Netflix

Plastic Beauty (Temporada 1) – Netflix

Stranger Things: Tales From ’85 (Temporada 2) – Netflix

The Fixers (Temporada 1) – Netflix

18 de septiembre

Best of the Best (2026) – Netflix

22 de septiembre

Party Down (Temporadas 1–3)

23 de septiembre

Habeas Corpus (Temporada 1) – Original de Netflix

Wonka’s The Golden Ticket (Temporada 1) – Netflix

24 de septiembre

A Different World (Temporada 1) – Netflix

Delusion (Temporada 1) – Netflix

My Sad Dead (Temporada 1) – Netflix

25 de septiembre

Law & Order (Temporada 25)

The Final Problem (Temporada 1) – Netflix

STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure (Temporada 1) – Netflix

UNABOMBER (2026) – Netflix

29 de septiembre

Mononoke The Movie: Chapter III – The Curse of the Serpent (2026) – Netflix

Murder in a Small Town (Temporadas 1–2)

30 de septiembre

The Arena (Temporada 1) – Netflix

The Widower: ‘Til Death Do Us Part (Documental) – Netflix

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