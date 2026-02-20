Mientras Crunchyroll y Netflix siguen siendo las referencias automáticas cuando se piensa en anime en el streaming, otra plataforma ha decidido entrar de lleno en esta interesante conversación. Se trata de Amazon Prime Video , la cual tiene un objetivo declarado a lo largo de este 2026: convertirse en el destino preferido para el contenido de anime a nivel global, según comentó su vicepresidente para Asia-Pacífico y el Territorio Antártico Australiano, Gaurav Gandhi, durante el evento Prime Video Presents: International Originals, celebrado en Londres el pasado jueves 12 de febrero.

Vale precisar que, tal como reportó Deadline, la estrategia de la plataforma consiste en combinar grandes exclusivas con un catálogo que ya incluye clásicos y títulos muy atractivos.

De esta manera, busca que el usuario no tenga que salir de Amazon Prime Video para disfrutar de sus series favoritas.

LOS ANIMES POR LOS QUE APUESTA AMAZON PRIME VIDEO EN EL 2026

Los tres títulos con los que el servicio de streaming apuesta por conquistar a la audiencia en el 2026 son: el nuevo “The Ghost in the Shell”, el reboot de “Fist of the North Star: Hokuto no Ken” (o simplemente “Hokuto no Ken”) y la segunda temporada de “From Old Country Bumpkin to Master Swordsman”.

1. “The Ghost in the Shell”

En el caso de este anime, Amazon ha asegurado sus derechos de transmisión mundiales—excluyendo China y Rusia—con una ventana de estreno anticipado en Japón.

La producción corre a cargo de Science SARU, el estudio detrás de “Inu-Oh” y “Dandadan”.

Y, tal como te puedes imaginar, vuelve a explorar la historia de la cyborg de cuerpo completo Motoko Kusanagi y del escuadrón de élite que lidera en la batalla contra el cibercrimen.

En el evento Prime Video Presents: International Originals, el ejecutivo Gaurav Gandhi llegó a describir el manga original de Masamune Shirow como “la obra de ciencia ficción japonesa más influyente de todos los tiempos”.

2. El reboot de “Hokuto no Ken”

El reboot de “Fist of the North Star: Hokuto no Ken” (en español: “El puño de la estrella del norte“), por su parte, llega para coincidir con el 40 aniversario del manga de Tetsuo Hara y Buronson.

Esta serie ofrece una mezcla de animación por computadora y dibujo tradicional, un enfoque que Gandhi destacó como un ejemplo de cómo Amazon Prime Video quiere relanzar franquicias históricas con un envoltorio visual contemporáneo.

3. La temporada 2 de “From Old Country Bumpkin to Master Swordsman”

La plataforma completa su apuesta con la temporada 2 de “From Old Country Bumpkin to Master Swordsman” (en español: "De campesino cuarentón a espadachín legendario" y en su idioma original: "Katainaka no Ossan, Kensei ni Naru“).

Esta serie narra la historia de Beryl Gardenant, un espadachín de mediana edad que tiene un dojo de esgrima en el medio de la nada.

Resulta que él lleva una vida tranquila, hasta que aparece Allucia, exalumna suya y ahora comandante de la Orden Real de Caballeros.

Desde entonces, la vida de Beryl da un giro brusco, obligándolo a sumergirse en la acción y en la aventura.

