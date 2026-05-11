Kazuhiko Torishima, el exeditor de “Dragon Ball” que suele hablar sin filtros, ha vuelto a poner a medio fandom a debatir. Esta vez, sus comentarios giran en torno al manga contemporáneo y a qué obras considera valiosas en la actualidad... un tema que siempre enciende la controversia entre lectores veteranos y quienes recién llegan a este mundo. Pero, ¿qué fue lo que dijo en esta ocasión? Pues, si quieres descubrirlo, préstale atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que sus opiniones salieron a relucir durante Comic Con Napoli 2026 y, como suele pasar con sus declaraciones, la discusión no tardó en cruzar fronteras.

En esa charla, Torishima habló sobre varias series muy populares y abrió una ventana a su mirada sobre la industria del manga de hoy, un mercado que, según él, ya no está pensado para niños como antes.

Así, su postura cobra fuerza por la comparación que hace con el trabajo de Akira Toriyama y la narrativa de “Dragon Ball”, que—para el editor—funcionaba por su claridad y acceso universal.

¿QUÉ DIJO KAZUHIKO TORISHIMA SOBRE EL MANGA ACTUAL?

Según lo recogido por asistentes al evento como @XMathemagicianX en X, Kazuhiko Torishima se mostró crítico con “Jujutsu Kaisen”, “Demon Slayer”, “Chainsaw Man” y “Blue Lock”, títulos a los que cuestionó por su complejidad y por el rumbo de la industria que representan.

Sin embargo, eventualmente, su agente Naz Chris (@NazChris_dj) aclaró el alcance de sus palabras: la idea central apuntaba al entorno editorial japonés y a la pérdida de obras pensadas con una mirada infantil o accesible, antes que a una descalificación personal contra autores concretos.

¿QUÉ MANGA MODERNO RECOMIENDA KAZUHIKO TORISHIMA?

Sea como sea, el nombre que Torishima sí destacó entre los mangas modernos fue “Hirayasumi”, texto de Keigo Shinzō que se mueve en un tono más cotidiano y observacional.

En ese sentido, su elección encaja con la preferencia que mostró por historias de lectura directa, menos recargadas y con una sensibilidad más cercana al día a día.

Asimismo, ubicó a “Touch” entre los mejores mangas de todos los tiempos, lo que refuerza la idea de que se inclina por relatos que conectan rápido, que dejan respirar a sus personajes y que se apoyan en una narración clara antes que en el exceso de capas.

La historia del manga "Hirayasumi" sigue a Hiroto Ikuta, un joven que hereda una casa antigua en un barrio tranquilo de Tokio tras entablar una amistad con una anciana solitaria del vecindario (Foto: Shogakukan)

¿DE QUÉ TRATA “HIRAYASUMI”?

Tal como recuerda Nippon, “Hirayasumi” sigue el día a día de Hiroto Ikuta, un hombre de 29 años que lleva a cabo trabajos temporales y vive con mucha calma en un barrio residencial de Tokio.

No obstante, su vida da un giro cuando una anciana del vecindario, con la que compartía comidas y charlas, fallece de forma repentina y le deja en herencia su casa de una planta.

A partir de ahí, el manga se centra en las pequeñas decisiones, los vínculos que se forman en esa vivienda y la manera en que Hiroto aprende a cuidar de los demás mientras intenta entender qué quiere hacer con su futuro.

Y a esa nueva rutina se suma Natsumi Kobayashi, su prima de 18 años, quien se muda desde otra prefectura para estudiar arte y termina viviendo con él en la casa heredada.

Cabe resaltar que la obra tendrá una adaptación al anime producida por el estudio Production +h, con estreno previsto para enero del 2027, a través de la señal de NHK en Japón.

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