Después de los eventos de la segunda temporada de “Mi vida con los chicos Walter” (“My Life with the Walter Boys” en su idioma original) y la confirmación de Netflix de una tercera temporada, los fanáticos del drama adolescente desarrollado por Melanie Halsall están pendientes de cada información relacionada con la popular serie. Desde las parejas de los protagonistas en la vida real hasta controversias que involucran a Alex (Ashby Gentry) y a la propia Nikki Rodríguez, quien da vida Jackie Howard.

Algo que ha intrigado a varios desde que la serie basada en la novela homónima de Ali Novak de 2014 se convirtió en el éxito, es la edad de Nikki Rodríguez. Aunque en IMDb, Wikipedia y otros medios de comunicación, señalan que tiene 22 años, algunos aseguran haber visto fotografías antiguas de ella cuando era adulta a mediados de la década de 2000.

Entonces, ¿cuál es la verdadera edad de Nikki Rodríguez, la protagonista de “Mi vida con los chicos Walter”? El periódico estadounidense The Sun tiene una respuesta.

Nikki Rodríguez en el "Netflix TUDUM 2025: The Live Event" en el Kia Forum de Inglewood, California, el 31 de mayo de 2025 (Foto: Michael Tran / AFP)

¿CUÁNTOS AÑOS TENDRÍA REALMENTE NIKKI RODRÍGUEZ?

El medio antes mencionado aseguró que Nikki Rodríguez en realidad tiene 33 años. De hecho, señalaron que encontraron los registros públicos de la actriz que reside en Los Ángeles. Según esos documentos, su nombre completo es Nicole Marie Rodríguez y su fecha de nacimiento es julio de 1992, con una dirección anterior en Minnesota.

La actriz, productora y modelo estadounidense. que también participó en la serie “On My Block” de 2018 no ha confirmado su edad, y aunque tiene una cuenta de Instagram activa, solo incluye publicaciones de los últimos años.

The Sun también indicó que confirmaron la información al ver un video en el que Nikki Rodríguez de “My Life with the Walter Boys” se gradúa con honores de la escuela secundaria en 2010.

Sobre Nikki Rodríguez se sabe que se mudó de Minnesota a California para seguir su carrera actoral en Hollywood cuando era adolescente, pero no se conocen detalles como su edad ni si tiene pareja.

A pesar de las especulación sobre la edad de Nikki Rodríguez, la actriz de "Mi vida con los chicos Walter" tiene un rostro juvenil (Foto: Nikki Rodríguez / Instagram)

DATOS PERSONALES DE NIKKI RODRÍGUEZ

Nombre: Nikki Rodríguez

Lugar de nacimiento: Minneapolis, Minnesota, EE. UU.

Ocupación: Actriz y modelo

Años de actividad: 2017-presente

Instagram: nikkirodriguez

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí