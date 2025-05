La segunda temporada de “Nine Perfect Strangers” (“Nueve perfectos desconocidos” en español) regresa con la misma anfitriona, pero con una nueva ubicación y nuevos desconocidos. Ambientada en los nevados Alpes austríacos, los nuevos episodios siguen a un grupo de personas que asisten a un retiro de bienestar de varios días bajo la guía de una gurú rusa que utiliza terapia psicodélica para curar a sus huéspedes. ¿Quiénes conforman el reparto de la nueva entrega de la serie de Amazon Prime Video? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La serie antológica creada por David E. Kelley y John Henry Butterworth se basa en la novela homónima de 2018 de Liane Moriarty, autora australiana que también escribió “Big Little Lies”, que fue adaptada a una serie de HBO en 2017.

La temporada 2 de “Nine Perfect Strangers”, que tiene ocho episodios, cuenta un elenco conformado por Nicole Kidman, Murray Bartlett, Annie Murphy, Christine Baranski, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, King Princess, Aras Aydın, Lucas Englander, Henry Golding, Mark Strong y Lena Olin. Entonces, ¿quién es quién en los nuevos episodios de la serie de Hulu y Amazon Prime Video?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “NINE PERFECT STRANGERS”

1. Nicole Kidman como Masha Dmitrichenko

Nicole Kidman, recordada por producciones como “Babygirl”, “Faraway Downs”, “Lioness”, “The Undoing” y “Big Little Lies”, asume el papel de Masha Dmitrichenko, la fundadora rusa del centro de bienestar llamado Tranquillum House que recibe a un nuevo grupo de desconocidos en un nuevo retiro en los Alpes austríacos.

Nicole Kidman da vida a Masha Dmitrichenko en la segunda temporada de "Nine Perfect Strangers" (Foto: Amazon Prime Video) ×

2. Murray Bartlett como Brian

Murray Bartlett, que fue parte de “O’Dessa”, “Welcome to Chippendales”, “The White Lotus” y “The Last of Us”, da vida a Brian en “Nine Perfect Strangers”. Se trata de uno de los nuevos huéspedes de Masha en el complejo invernal.

Murray Bartlett interpreta a Brian en la segunda temporada de "Nine Perfect Strangers" (Foto: Amazon Prime Video) ×

3. Annie Murphy como Imogen​

Annie Murphy, conocida por sus papeles protagónicos como Alexis Rose en la comedia de situación de CBC “Schitt’s Creek” y Allison McRoberts en la serie de AMC “Kevin Can F**k Himself”, interpreta a Imogen​, una de las personas que busca ayuda espiritual.

Annie Murphy da vida a Imogen​ en la segunda temporada de "Nine Perfect Strangers" (Foto: Amazon Prime Video) ×

4. Christine Baranski como Victoria

Christine Baranski, reconocida por “The Good Wife”, “The Good Fight”, “Cybill”, “Reversal of Fortune”, “The Birdcage”, “Cruel Intentions”, “How the Grinch Stole Christmas”, “Chicago”, “Mamma Mia!”, “Into the Woods” y “Mamma Mia! Here We Go Again”, asume el rol de Victoria.

Christine Baranski asume el rol de Victoria en la segunda temporada de "Nine Perfect Strangers" (Foto: Amazon Prime Video) ×

5. Dolly de Leon como Agnes

Dolly de Leon, conocida por coprotagonizar “Triangle of Sadness”, ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, interpreta a Agnes, una de las personas que recurre a Masha Dmitrichenko.

Dolly de Leon interpreta a Agnes en la temporada 2 de "Nine Perfect Strangers" (Foto: Amazon Prime Video) ×

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Nine Perfect Strangers”:

Maisie Richardson-Sellers como Wolfie

King Princess como Tina

Aras Aydın como Matteo

Lucas Englander como Martin

Henry Golding como Peter

Mark Strong como David

Lena Olin como Helena

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “NINE PERFECT STRANGERS”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “Nicole Kidman regresa como la gurú de la curación Masha en la temporada 2 de ‘Nueve perfectos desconocidos‘. Un nuevo grupo de buscadores de bienestar llega a un resort alpino en busca de transformación, y Masha se enfrenta a demonios del pasado que amenazan su propio bienestar y el de sus huéspedes.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “NINE PERFECT STRANGERS”?

“Nine Perfect Strangers” se estrena el miércoles 21 de mayo de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver los nuevos episodios del drama solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.