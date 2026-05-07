Ambientada en el pintoresco pueblo de Belvedere in Chianti, donde todos están en pareja o buscando a su alma gemela, “No Place to be Single” (“No es país para solteros” en español y “Non è un paese per single” en su idioma original) es una película italiana de Amazon Prime Video que narra la historia de dos viejos amigos que se reencuentran en la Toscana. Elisa (Matilde Gioli), una madre soltera que cría a su hija adolescente, y Michele (Cristiano Caccamo), un exitoso asesor financiero, se ven atrapados entre el amor y la rivalidad. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

La comedia romántica dirigida por Laura Chiossone y escrita por Alessandra Martellini, Giulia Magda Martinez y Matteo Visconti aborda segundas oportunidades, el choque entre el éxito profesional y el amor, y la reevaluación de los sentimientos enterrados de los protagonistas.

“No es país para solteros” cuenta con las actuaciones de Matilde Gioli, Cristiano Caccamo, Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Cecilia Dazzi, Margherita Rebeggiani, Marco Cocci y Bebo Storti.

Cristiano Caccamo interpreta a Michele y Matilde Gioli interpreta a Elisa en la comedia romántica "No Place to be Single" (Foto: Amazon Prime Video)

¿EN QUÉ SE BASA “NO PLACE TO BE SINGLE”?

“No Place to be Single” se basa en la exitosa novela homónima de Felicia Kingsley, quien ha publicado 23 libros, que se han vendido más de 4 millones de copias y se han traducido a 20 idiomas. Se trata de la primera adaptación de una de sus novelas.

¿DE QUÉ TRATA “NO PLACE TO BE SINGLE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “No Place to be Single” se ambienta en Belvedere, “un pintoresco pueblo toscano donde el amor es la única moneda que importa, Elisa, una fuerte e independiente madre soltera debe elegir entre la vida que construyó ella sola y Michele, el hombre que podría haber despertado todo lo que intentaba olvidar.”

Cuando el dueño de Le Giuggiole fallece repentinamente Elisa sueña con transformar la finca en una granja, pero los herederos del hombre tienen otros planes. Michele y Carlo (Sebastiano Pigazzi) solo quieren deshacerse de la propiedad.

Esto coloca a los protagonistas en bandos contrarios, pero la atracción entre ellos es innegable, así que, tendrán que encontrar la manera de resolver sus diferencias para permitir que el amor florezca. ¿Lo lograrán?

¿CÓMO VER “NO PLACE TO BE SINGLE”?

“No Place to be Single” se estrenará el viernes 8 de marzo de 2026 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película italiana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “NO ES PAÍS PARA SOLTEROS”

ACTORES Y PERSONAJES DE “NO PLACE TO BE SINGLE”

Matilde Gioli como Elisa

Cristiano Caccamo como Michele

Amanda Campana como Giada

Sebastiano Pigazzi como Carlo

Cecilia Dazzi como Mariana

Margherita Rebeggiani como Linda

Marco Cocci como Ettore

Bebo Storti como Dottor Galli

Sebastiano Pigazzi asume el rol de Carlo, el hermano de Michele, en la comedia romántica "No Place to be Single" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “NO PLACE TO BE SINGLE”?

“No Place to be Single”, producida por Amazon MGM Studios y Italian International Film, tiene una duración de 103 minutos, es decir, 1 hora y 43 minutos.

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