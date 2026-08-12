Además de los problemas propios de la adolescencia y los nervios el papel que desempeña en la obra escolar, Sophie Birenbaum (Sunny Sandler) debe lidiar con la terrible enfermedad de su madre en “No se desea buena suerte” (“Don’t Say Good Luck” en su idioma original), película de Netflix dirigida por Julia Hart (“Stargirl”). Aunque cuenta con el apoyo de su familia, la crisis de salud de Elizabeth Birenbaum (Melanie Lynskey) provoca varios cambios en la vida de la protagonista. ¿Quiénes completan el reparto? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

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“El objetivo principal del film es que Sophie aprenda a superar las dificultades de la vida y a canalizar sus emociones a través del arte”, señaló Hart a Tudum. “Es un recordatorio del poder del arte. Ella creó algo que nos brindó a todos una comunidad maravillosa y amigos para toda la vida”.

“No se desea buena suerte”, escrito por Laura Hankin (“While We’re Young”) junto con Hart y Jordan Horowitz, cuenta con un elenco principal conformado por Sunny Sandler, Melanie Lynskey, Max Greenfield, Stephanie Beatriz, Bebe Neuwirth, Steve Buscemi, Jack Champion, Scarlett Estevez y Jon Lovitz. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NO SE DESEA BUENA SUERTE”

1. Sunny Sandler como Sophie Birenbaum

Sunny Sandler, que anteriormente interpretó a Stacy Friedman en “You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah y a Vienna Gilmore en “Happy Gilmore 2”, da vida a Sophie Birenbaum, una estudiante de segundo año de preparatoria que ama el teatro. El día de su audición para la producción escolar del musical Waitress, se entera de que el cáncer de su madre ha vuelto, así que canaliza ese dolor para conseguir el papel principal de Jenna. Aunque continúa con sus ensayos, se enfrenta a dolor por perder a su madre.

“Sunny Sandler fue la primera y única persona que pensamos para interpretar a Sophie”, contó la directora Julia Hart a Tudum. “Sabía que iba a ser genial, pero superó con creces todas mis expectativas como actriz, cantante, trabajadora incansable y una líder excepcional en el set”.

Asimismo, agregó: “De una forma que no he visto en muchos actores, Sunny es capaz de transmitir cualquier emoción en cualquier momento. Es extraordinario. Su habilidad para contar diferentes historias en la misma escena fue realmente asombrosa”.

Sunny Sandler es la encargada de dar vida a Sophie Birenbaum en la película "No se desea buena suerte", que se estrena el 14 de agosto (Foto: Netflix)

2. Melanie Lynskey como Elizabeth Birenbaum

Melanie Lynskey, que participó en series como “Two and a Half Men”, “Togetherness”, “Castle Rock”, “Mrs. America”, “Yellowjackets” y “The Last of Us”, asume el papel de Elizabeth Birenbaum, la madre de Sophie. Se trata de una mujer amorosa y generosa que a pesar del diagnóstico terminal, intenta ocultar la gravedad de su salud para no alterar la vida de su hija.

Hart contó que Lynskey también fue la primera y única opción para interpretar a Elizabeth. “Es una de las mejores actrices de su generación”, indicó. “Todos los que ven su trabajo la adoran”.

Melanie Lynskey interpreta a Elizabeth Birenbaum y Max Greenfield interpreta a Ted Birenbaum en la película "No se desea buena suerte" (Foto: Netflix)

3. Max Greenfield como Ted Birenbaum

Max Greenfield, que fue parte de series como “The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”, “The Neighborhood”, “A Series of Unfortunate Events”, “American Horror Stories”, “Running Point” y “A Man on the Inside”, interpreta a Ted Birenbaum, el padre de Sophie y esposo de Elizabeth. Administra una tienda local de bagels e intenta mantener unida a su familia en medio de la crisis.

“El público va a descubrir una faceta totalmente diferente de él, ya que es un actor muy versátil”, compartió Hart. “Max tiene una hija adolescente. Es un padre increíble y una persona encantadora”.

Melanie Lynskey como Elizabeth Birenbaum, Sunny Sandler como Sophie Birenbaum y Max Greenfield como Ted Birenbaum en la película "No se desea buena suerte" (Foto: Netflix)

4. Steve Buscemi como Dale

Steve Buscemi, que apareció en producciones como “Billy Madison”, “Living in Oblivion”, “Fargo”, “Armageddon”, “The Big Lebowski”, “Ghost World”, “Big Fish” y “The Death of Stalin”, da vida a Dale en “Don’t Say Good Luck”. Se trata del abuelo de Sophie que se convierte en un gran apoyo para la protagonista de la película de Netflix.

Steve Buscemi como Dale y Sunny Sandler como Sophie Birenbaum en la película "No se desea buena suerte", producida por Adam Sandler, Jackie Sandler, Julia Hart, Jordan Horowitz y Brian Kavanaugh-Jones (Foto: Netflix)

5. Jack Champion como Jack

Jack Champion, conocido principalmente por su papel de Miles (Spider) Socorro en “Avatar: El camino del agua” y “Avatar: Fuego y ceniza”, y por interpretar a Ethan Landry en la película de terror “Scream VI”, asume el rol de Jack, el coprotagonista masculino del musical escolar e interés romántico de Sophie.

Sunny Sandler da vida a Sophie Birenbaum y Jack Champion da vida a Jack en la película "No se desea buena suerte" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Don’t Say Good Luck”:

Stephanie Beatriz

Bebe Neuwirth

Jack Champion como Jack

Scarlett Estevez como Carolyn Morales

Jon Lovitz como Lenny

Max Greenfield

Bebe Neuwirth

Elyse Bell como Mallory Sinclair

Eitan Friedman como Ethan Birenbaum

Ethan Costanilla como TJ

Ade Chike Torbert como Frank

Matan Friedman como Caleb Birenbaum

Emma McNulty como Erin

Dylan Pitanza como Alan Fishman

Claire Scavone como Trista

Ishita Bansal como Chandra

¿DE QUÉ TRATA “NO SE DESEA BUENA SUERTE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “No se desea buena suerte”, “Sophie Birenbaum está lista para brillar como protagonista del musical de su instituto, hasta que, de repente, se encuentra viviendo en casa con aún más drama que en el escenario.”

¿CÓMO VER “NO SE DESEA BUENA SUERTE”?

“No se desea buena suerte” se estrenará el viernes 14 de agosto de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama musical adolescente solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

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