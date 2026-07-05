Si eres de los que sigue contando los días desde que “Demon Slayer: Infinity Castle” arrasó en los cines, esta nota es para ti. Y es que, tras un año en el que parecía que el estreno digital de la producción no llegaba nunca, la película de la franquicia “Kimetsu no Yaiba” por fin se lanza en el streaming, y la buena noticia es que las opciones para verla se han multiplicado. Por eso, aquí te cuento en qué plataformas vas a poder disfrutar de la cinta desde la comodidad de tu casa y qué debes saber antes de sumergirte otra vez en el Castillo Infinito.

Vale precisar que esta es la primera entrega de una trilogía que cierra, en formato de largometrajes, el último arco del manga de Koyoharu Gotouge.

De esta manera, el filme retoma la historia de Tanjiro, Nezuko y los Hashira justo cuando son arrastrados a la fortaleza de los demonios.

Ahí arranca la batalla final del Cuerpo de Cazadores de Demonios contra las Lunas Crecientes, con Muzan Kibutsuji como amenaza central.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿EN QUÉ PLATAFORMAS DIGITALES SE PODRÁ VER “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Crunchyroll confirmó que la película del anime “Kimetsu no Yaiba” se estrena a nivel global en su plataforma el martes 28 de julio del 2026.

Este lanzamiento incluirá audio japonés con subtítulos y doblaje en inglés, español, portugués, francés y alemán, entre otros idiomas.

Netflix, por su parte, también tendrá “Demon Slayer: Infinity Castle” disponible el 28 de julio, pero solo en regiones seleccionadas de Asia (excluyendo Japón, China continental e India).

Finalmente, existe la opción de compra digital ese mismo día en Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango at Home y YouTube Movies & TV, con un precio de preventa de 19.99 dólares en Estados Unidos.

¿CUÁNTO RECAUDÓ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE” EN TAQUILLA?

Tal como reporta Forbes, la cinta acumuló alrededor de 793.4 millones de dólares en la taquilla mundial, con 136.9 millones en territorio estadounidense y 656.5 millones a nivel internacional, todo esto con un presupuesto aproximado de 20 millones de dólares.

Es decir, la película es uno de los mayores éxitos del anime llevado al cine.

¿QUÉ SIGUE PARA LA FRANQUICIA “DEMON SLAYER”?

La segunda entrega de la trilogía “Demon Slayer: Infinity Castle” todavía no tiene fecha oficial de estreno, pero se espera su llegada a la pantalla grande en algún momento del 2027.

Ufotable, mientras tanto, tiene en desarrollo la adaptación al anime de “Genshin Impact”, otro proyecto que ya genera expectativa entre los fans del estudio.

El póster oficial para el lanzamiento de la película "Demon Slayer: Infinity Castle" en la plataforma de streaming Netflix (Foto: Ufotable)

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