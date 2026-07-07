El miércoles 8 de julio del 2026, Netflix suma otro título mexicano a su catálogo de dramas con tintes de suspenso con “No tengo miedo” (en inglés: “I’m Not Afraid“), serie ambientada en el México rural de 1986 e inspirada en la novela homónima de Niccolò Ammaniti. Así, antes de darle play a esta llamativa producción, conviene ponerle cara a quienes le dan vida a su trama. Por eso, aquí te traigo la guía completa de su elenco. ¡Seguro encuentras varios rostros conocidos en la lista!

Vale precisar que el show televisivo sigue a Miguel, un niño de 10 años que lleva una vida tranquila en un pueblo rural de Veracruz durante el verano de 1986.

Sin embargo, todo cambia cuando, jugando cerca de su casa, encuentra un hoyo profundo y descubre en su interior a Felipe, un niño que al principio cree ser un fantasma.

A partir de allí, nace una amistad secreta entre ambos, hasta que Miguel entiende una verdad mucho más oscura: Felipe está secuestrado, y todo indica que los responsables son personas de su propio entorno familiar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “No tengo miedo”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “NO TENGO MIEDO”?

1. Luis Alberti como Pino

Para saber quién es quién en la serie mexicana de Netflix, empiezo la lista con uno de los personajes principales: Pino.

Él está interpretado por Luis Alberti, a quien también hemos visto en “Mano de obra”, “Contraataque”, “Rosario Tijeras” y “Bronco: La serie”.

Fátima Molina como Teresa y Luis Alberti como Pino en una escena de la serie mexicana "No tengo miedo" (Foto: Netflix)

2. Fátima Molina como Teresa

Teresa es otro personaje clave en la historia.

La actriz que asume este rol es Fátima Molina, reconocida por su trabajo previo en “Diablero”, “¿Quién mató a Sara?“, ”Luis Miguel: La serie" y “El último vagón”.

Fátima Molina como Teresa en una escena de la serie mexicana "No tengo miedo" (Foto: Netflix)

3. Yoshira Escárrega como Guadalupe

Guadalupe también forma parte del elenco principal de “No tengo miedo”.

La artista que se pone en la piel del personaje es Yoshira Escárrega. Y, en su filmografía, destacan los títulos: “Pedro Páramo”, ”El secreto del río" y “Las invisibles”.

Yoshira Escárrega como Guadalupe en una escena de la serie mexicana "No tengo miedo" (Foto: Netflix)

4. Los niños protagonistas

Respecto a los niños protagonistas, la serie presenta a:

Aldo Emiliano Navarro , quien tiene un papel en el corto “Tú y Yo”, como Miguel .

, quien tiene un papel en el corto “Tú y Yo”, como . Yago Andreu, quien también aparece en “Hablando con extraños” y “Accidente”, como Felipe.

Aldo Emiliano Navarro como Miguel y Yago Andreu como Felipe en una escena de la serie mexicana "No tengo miedo" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “No tengo miedo”:

5. Fernando Cuautle como Rosalío

como Rosalío 6. Leidi Gutiérrez como Margarita

como Margarita 7. Humberto Busto como Rodrigo

como Rodrigo 8. Nora Huerta como Rosa

como Rosa 9. Fernando Bonilla como Emilio

como Emilio 10. Mayra Hermosillo como Fernanda

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