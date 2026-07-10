La serie “No tengo miedo” (en inglés: “I’m Not Scared“) ya está en boca de todos en Netflix, pero debes saber que esta no es la primera vez que su trama llega a las pantallas. Y es que el thriller mexicano—que sigue a un niño y un secreto enterrado en un hoyo—tiene un antecedente directo en el cine italiano, lanzado hace más de dos décadas. Así, si te enganchaste con la nueva versión de este relato cargado de drama e intriga, aquí te cuento de dónde viene realmente su historia. ¡Presta atención!

Vale precisar que todo parte de la novela “Io non ho paura”, escrita por el italiano Niccolò Ammaniti y publicada en el 2001.

A partir de ese libro se desarrolló una película homónima (conocida en español como “No tengo miedo”, “El pozo” o “El secreto”), estrenada en el 2003 bajo la dirección de Gabriele Salvatores, así como la reciente serie mexicana de Netflix.

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “NO TENGO MIEDO” DEL 2003?

Tal como establece la reseña del crítico Roger Ebert, la cinta está ambientada en el sur de Italia durante el verano de 1978 y sigue a Michele, un niño de diez años que descubre a otro menor retenido en un hoyo cerca de su pueblo, en medio de campos de trigo.

Entonces, al intentar entender qué ocurre, el pequeño se enfrenta a la posibilidad de que los adultos de su entorno, incluida su propia familia, estén involucrados en el secuestro.

Importante: pese al cambio de locación, es una trama prácticamente calcada a la que hoy presenta la serie mexicana de Netflix.

¿DÓNDE VER LA PELÍCULA “NO TENGO MIEDO”?

En el streaming, la película “No tengo miedo” está disponible en el catálogo de Movistar Plus (España).

Por otro lado, se puede alquilar o comprar en plataformas digitales como Google Play y Amazon Prime Video.

¿CÓMO SE DIFERENCIA LA PELÍCULA “NO TENGO MIEDO” DE LA SERIE DE NETFLIX?

La principal diferencia entre ambas producciones radica en el contexto en que se desarrolla el relato.

La película italiana se sitúa en 1978, en un ambiente rural del sur de Italia marcado por la posguerra.

se sitúa en 1978, en un ambiente rural del sur de Italia marcado por la posguerra. La serie mexicana, en cambio, ubica la misma historia en 1986, con el Mundial de México como telón de fondo social.

De esta manera, la producción latinoamericana se permite explorar contrastes propios de esa época, como la desigualdad y la vida en comunidades agrícolas, sin perder el núcleo emocional de la trama original: la amistad entre dos niños frente a la crueldad adulta.

El póster oficial de "No tengo miedo", película italiana de suspenso y drama dirigida por Gabriele Salvatores (Foto: Medusa Film)

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