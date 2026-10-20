Cuando una comedia romántica funciona, el público siempre quiere más. Así, el jueves 22 de octubre del 2026, “Nadie quiere esto” (en su idioma original: “Nobody Wants This”) estrena su tercera temporada en Netflix. De esta manera, la serie protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody trae consigo más revelaciones para quienes siguen la historia de la podcaster agnóstica y el rabino del que se enamora. En ese sentido, ¿te gustaría conocer a todos los actores y personajes de la nueva entrega de la producción? Pues, si la respuesta es positiva, esta guía del elenco es para ti.

Vale precisar que la temporada 3 de la ficción retoma la historia después de que Joanne y Noah decidieran seguir juntos.

Resulta que la pareja inicia una nueva etapa al mudarse a una casa compartida, convencida de que su relación ha alcanzado una mayor estabilidad.

Y, aun así, deberán adaptarse a las primeras dinámicas de convivencia y a los cambios que implica construir un proyecto de vida en común.

En paralelo, ella continúa su proceso de conversión al judaísmo, una decisión que vuelve a conectar su vida personal con la comunidad religiosa de él.

Antes de seguir, mira el tráiler de la tercera entrega de “Nadie quiere esto”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “NADIE QUIERE ESTO” - TEMPORADA 3?

1. Kristen Bell como Joanne

Para saber quién es quién en la temporada 3 de la serie de Netflix, empiezo la lista con la protagonista femenina del relato: Joanne.

Ella es una podcaster de sexo y relaciones, agnóstica, que co-conduce un programa junto a su hermana Morgan y que llega a la ficción con un historial amoroso caótico y una actitud frontal.

Ahora, en esta tanda de episodios, la joven atraviesa las primeras experiencias de una relación que por fin se siente sólida, mientras enfrenta el proceso de conversión y las opiniones de la comunidad del templo.

La actriz que vuelve a interpretarla es Kristen Bell, reconocida por su trabajo previo en “Forgetting Sarah Marshall”, “Movie 43” y “Couples Retreat”.

Kristen Bell como Joanne en una escena de la tercera temporada de la serie "Nobody Wants This" (Foto: 20th Television / 3 Arts Entertainment / Steve Levitan Productions / Netflix)

2. Adam Brody como Noah Roklov

Noah Roklov, por su parte, es un rabino judío, inicialmente muy rígido en sus creencias y en su idea de cómo deben funcionar las relaciones, que conoce a Joanne en una reunión y se enamora pese a sus diferencias religiosas y culturales.

Ahora, en la temporada 3, él da el siguiente paso con su pareja al mudarse juntos a una nueva casa.

El artista que otra vez asume este rol es Adam Brody, a quien también hemos visto en “Mr. and Mrs. Smith”, “The O.C.” y “Promising Young Woman”.

Adam Brody como Noah Roklov en una escena de la tercera temporada de la serie "Nobody Wants This" (Foto: 20th Television / 3 Arts Entertainment / Steve Levitan Productions / Netflix)

3. Andrew Rannells como Sebastien

Por otro lado, Sebastien es un nuevo personaje de la serie y se presenta como la némesis de Joanne en la clase de conversión.

Él está interpretado por Andrew Rannells, famoso por proyectos como “The Prom”, “The Boys in the Band” y “A Simple Favor”.

Andrew Rannells como Sebastien en una escena de la tercera temporada de la serie "Nobody Wants This" (Foto: 20th Television / 3 Arts Entertainment / Steve Levitan Productions / Netflix)

4. Sarah Silverman como la rabina Eden

La rabina Eden es otro nuevo personaje del elenco. Ella es una docente cálida y peculiar de la clase de Introducción al Judaísmo que se convierte en un apoyo para Joanne y Noah.

La estrella que le da vida es Sarah Silverman, a quien también hemos visto en “School of Rock”, “A Million Ways to Die in the West” y “Maestro”.

Sarah Silverman como Eden en una escena de la tercera temporada de la serie "Nobody Wants This" (Foto: 20th Television / 3 Arts Entertainment / Steve Levitan Productions / Netflix)

Otros actores y personajes de “Nadie quiere esto” - Temporada 3:

5. Justine Lupe como Morgan , la hermana de Joanne que busca encaminar su carrera

, la hermana de Joanne que busca encaminar su carrera 6. Timothy Simons como Sasha Roklov , quien vuelve al mundo de las citas

, quien vuelve al mundo de las citas 7. Jackie Tohn como Esther Roklov , quien también vuelve al mundo de las citas

, quien también vuelve al mundo de las citas 8. Tovah Feldshuh como Bina Roklov , la madre de Noah y Sasha

, la madre de Noah y Sasha 9. Keyla Monterroso Mejia como Amber , una mujer soltera inscrita en la clase de Introducción al Judaísmo que busca esposo judío

, una mujer soltera inscrita en la clase de Introducción al Judaísmo que busca esposo judío 10. Poorna Jagannathan como Eleanor , la tía de Sebastien

, la tía de Sebastien 11. Avan Jogia como Travis , un tipo seguro de sí mismo al que le gusta incomodar a Joanne

, un tipo seguro de sí mismo al que le gusta incomodar a Joanne 12. Sadie Sandler como Denise , una joven psíquica que le hace una lectura a Morgan

, una joven psíquica que le hace una lectura a Morgan 13. Stephanie Koenig como Poppy , quien tiene una cita con Sasha

, quien tiene una cita con Sasha 14. Steven Weber como Julian , un padre divorciado gracioso y sereno

, un padre divorciado gracioso y sereno 15. Erin Foster como Nicole , un personaje soltero y caótico que refleja cómo Joanne se veía a sí misma antes, con rasgos autodestructivos

, un personaje soltero y caótico que refleja cómo Joanne se veía a sí misma antes, con rasgos autodestructivos 16. Hugh B. Holub como Teddy

como Teddy 17. Philicia Saunders como Kelsey

como Kelsey 18. Lindsay Musil

19. Diane Yang Kirk

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí