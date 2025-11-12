Parece mentira, pero ya han pasado casi nueve años desde que vimos por última vez a los Cuatro Jinetes robando, engañando y desafiando la lógica en “Now You See Me 2”. Y es que esta franquicia se ganó el cariño del público con todo el furor que causó esa mezcla de magia, acción y misterio que convirtió a la saga en una de las favoritas del género. Y ahora, por fin, el grupo está de regreso con una nueva entrega: “Now You See Me: Now You Don’t” (o “Los ilusionistas 3″, como muchos la conocen).

Lionsgate decidió apostar fuerte una vez más, reuniendo a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Dave Franco, e incluso trayendo de vuelta a Isla Fisher, algo que muchos fans pedían a gritos. Pero eso no es todo: al elenco se suman nuevas caras como Justice Smith, Ariana Greenblatt y Dominic Sessa. Y para darle un giro más interesante, Rosamund Pike aparece como la gran villana de esta historia.

Woody Harrelson vuelve a interpretar al ilusionista Merritt McKinney en la película "Now You See Me" (Foto: Lionsgate)

LA FECHA OFICIAL DE ESTRENO EN CINES

Primero lo primero: “Now You See Me: Now You Don’t” llegará oficialmente a los cines el 14 de noviembre de 2025 en Estados Unidos, según confirmó Lionsgate. Esa fecha no ha cambiado desde su anuncio original, lo cual ya es una buena señal en estos tiempos en que los calendarios de estrenos se mueven tanto. Por ahora, la película no contará con formatos premium como IMAX o 4DX, pero sí estará disponible en cadenas como AMC Theatres, Regal, Cinemark, Alamo Drafthouse y Cineplex, entre otras.

Así que, si eres de los que disfruta la magia en pantalla grande, tendrás que ir al cine para verla primero. Pero si prefieres esperar a que llegue a las plataformas digitales o al streaming, aquí viene lo que más nos interesa.

¿CUÁNDO LLEGARÍA “NOW YOU SEE ME 3” AL STREAMING?

Lionsgate tiene su propio ritmo cuando se trata de llevar sus películas al streaming. A diferencia de otros estudios, suele mantener una brecha bastante larga entre el estreno en cines y la llegada a plataformas. En promedio, sus títulos tardan unos 165 días (aproximadamente cinco meses y medio) en pasar a streaming, generalmente a través de Starz, su plataforma asociada.

Si ese patrón se mantiene, “Now You See Me: Now You Don’t” podría estar disponible en streaming en abril de 2026. Sin embargo, hay una pequeña posibilidad de que llegue antes. Por ejemplo, la película “Ballerina”, también de Lionsgate, se estrenó en Starz solo 111 días después de su paso por cines, así que, si el estudio repite esa estrategia, podríamos verla en marzo de 2026.

¿Y EL ESTRENO DIGITAL?

Ahora, si la espera te parece demasiado larga, hay una buena noticia. Antes del streaming, Lionsgate suele lanzar sus películas en formato digital (PVOD) para compra o renta. En ese caso, podríamos tener “Now You See Me: Now You Don’t” disponible unas cuatro semanas después del estreno en cines, es decir, a mediados de diciembre de 2025.

Esa fecha puede variar dependiendo del desempeño en taquilla. Si la película tiene buenos números, podrían retrasar un poco el lanzamiento digital para mantenerla más tiempo en los cines. Pero en general, Lionsgate no se demora mucho más de un mes en habilitar esa opción.

ACTORES Y PERSONAJES

Jesse Eisenberg como J. Daniel “Danny” Atlas

Woody Harrelson como Merritt McKinney

Dave Franco como Jack Wilder

Isla Fisher como Henley Reeves

Morgan Freeman como Thaddeus Bradley

Mark Ruffalo como Dylan Rhodes

Lizzy Caplan como Lula May

Daniel Radcliffe como Walter Mabry

Rosamund Pike como Veronika Vanderberg

Justice Smith como Charlie

Dominic Sessa como Bosco

Ariana Greenblatt como June

Michael Caine (papel por confirmar)

Otros: Molaba de Thabang, Dominic Allburn, Lyssandra Arias, Myah Banton, Henry Fisher, Sebastian Hansen.

Morgan Freeman retorna como Thaddeus Bradley en la película "Now You See Me 3" (Foto: Lionsgate)

FICHA TÉNICA DE LA PELÍCULA “NOW YOU SEE ME 3”

Elemento Detalle Título original Now You See Me 3 / Now You See Me: Now You Don’t Título en español Ahora me ves 3 / Nada es lo que parece 3 Año 2025 País Estados Unidos Género Thriller, Suspense, Crimen Duración 112 minutos Dirección Ruben Fleischer Guion Eric Warren Singer, Seth Grahame-Smith, Michael Lesslie Producción Bobby Cohen, Alex Kurtzman Dirección fotografía George Richmond Compañías Lions Gate Films, Summit Entertainment, Epic Films Fecha estreno 14 de noviembre de 2025 (EE.UU)

