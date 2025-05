Tras un complicado giro del destino, dos gemelas idénticas deciden intercambiar identidades en “Nuestro Seúl por descubrir” (“Our Unwritten Seoul” en inglés y “Mijiui seoul” en su idioma original), serie surcoreana de tvN y Netflix. Yoo Mi Ji, quien tuvo una prometedora carrera como atleta que se vio trágicamente truncada, debe tomar el lugar de Yoo Mi Ra, quien es perfeccionista y trabaja para una empresa pública donde no la tratan bien. ¿Quiénes conforman el reparto principal del nuevo K-drama? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

La ficción dirigida por Park Shin-woo a partir del guion de Lee Kang tiene doce episodios, que tiene una duración aproximada de 70 minutos y se emitirán todos los sábados y domingos a las 21:20 (KST) a través de tvN a partir del 24 de mayo de 2025. Los episodios también estarán disponibles en Netflix.

Park Bo-young es la protagonista de “Nuestro Seúl por descubrir” y por lo tanto, la encargada de dar vida a las gemelas que intercambian vidas, lo que significa que la actriz coreana interpretará cuatro papeles distintos simultáneamente. Park Jin-young, Ryu Kyung-soo, Lee Jae-in, Park Yoon-ho, Im Chul-soo, Kim Sun-young y Jang Young-nam también son parte del elenco.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “NUESTRO SEÚL POR DESCUBRIR”

1. Park Bo-young como Yoo Mi-ji

Park Bo-young, conocida por sus papeles en “Scandal Makers”, “A Werewolf Boy”, “On Your Wedding Day”, “Oh My Ghost”, “Strong Girl Bong-soon”, “Daily Dose of Sunshine”, “Light Shop” y “Melo Movie”, interpreta a Yoo Mi-ji, una vivaz exprodigio del sprint cuya prometedora carrera atlética se vio trágicamente truncada.

De acuerdo con la descripción de Netflix, “ahora, se esfuerza por conseguir diversos trabajos temporales después de que un incidente que le cambió la vida descarrilara sus sueños.”

Park Bo-young asume el rol de Yoo Mi-ji, enérgica y eternamente optimista, en la serie surcoreana "Nuestro Seúl por descubrir" (Foto: Netflix) ×

2. Park Bo-young como Yoo Mi-rae

Park Bo-young también da vida a Yoo Mi-rae, la hermana gemela de Yoo Mi-ji. Se trata de una mujer más reservada y que tiene un trabajo estresante. Lee Jae-in es la encargada de interpretar a Yoo Mi-ji / Yoo Mi-rae adolescentes.

Park Bo-young da vida a Yoo Mi-rae, una mujer perfeccionista, en la serie surcoreana "Nuestro Seúl por descubrir" (Foto: Netflix) ×

3. Park Jin-young como Lee Ho-soo

Park Jin-young, miembro de la boy band surcoreana Got7 y del dúo de boy bands JJ Project hizo su debut actoral en el drama “Dream High 2” y también apareció en “He Is Psychometric” y “A Stray Goat”, asume el papel de Lee Ho-soo, amigo de la infancia de las gemelas y abogado de un gran bufete. La versión adolescente está a cargo de Park Yoon-ho.

Park Bo-young interpreta a Yoo Mi-rae y Park Jin-young interpreta a Lee Ho-soo en la serie surcoreana "Nuestro Seúl por descubrir" (Foto: Netflix) ×

4. Ryu Kyung-soo como Han Se-jin

Ryu Kyung-soo, conocido por sus papeles en las series “Confession” y “Itaewon Class” y las películas “A Resistance” y “Hostage: Missing Celebrity”, interpreta a Han Se-jin en “Our Unwritten Seoul”. Se trata del dueño de la granja en la que empieza a trabajar Yoo Mi-ji / Yoo Mi-rae.

Ryu Kyung-soo da vida a Han Se-jin, dueño de una granja, en la serie surcoreana "Nuestro Seúl por descubrir" (Foto: Netflix) ×

5. Im Chul-soo como Lee Chung-goo

Im Chul-soo, conocido por sus papeles secundarios en dramas coreanos como “Crash Landing on You”, “Vincenzo”, “Alchemy of Souls”, “Today’s Webtoon” y “Gyeongseong Creature”, da vida a Lee Chung-goo, un colega mayor de Lee Ho-soo y un abogado conocido por sus casos ganados.

Im Chul-soo interpreta al abogado Lee Chung-goo en la serie surcoreana "Nuestro Seúl por descubrir" (Foto: Netflix) ×

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Our Unwritten Seoul”:

Kim Sun-young como Yeom Beon-hong

Jang Young-nam como Hyun Ok-hee

¿DE QUÉ TRATA “NUESTRO SEÚL POR DESCUBRIR”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Our Unwritten Seoul’ se centra en las hermanas gemelas Yu Mi-ji y Yu Mi-rae, idénticas en apariencia, pero opuestas en personalidad y trayectorias vitales. Tras un complicado giro del destino, intercambian identidades, cada una afrontando desafíos desconocidos para descubrir el amor y su verdadero yo”.

¿CÓMO VER “NUESTRO SEÚL POR DESCUBRIR”?

“Nuestro Seúl por descubrir” se estrenará el sábado 24 de mayo de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie surcoreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

