“Nuestros días dorados” tiene 50 episodios, los cuales tienen una duración aproximada de 70 minutos (Foto: Studio Coming Soon / Studio Bom / Monster Union)
Un drama romántico coreano aterrizó en Netflix el 25 de octubre de 2025. Se trata de muy distintos que se apoyan mutuamente para sobrellevar los fracasos, las relaciones y los golpes de la vida. Debido a que su trama ha capturado la atención de la audiencia, te doy a conocer quiénes forman parte del elenco.

Vale precisar que esta serie, de 50 episodios, se estrenó originalmente el 9 de agosto de 2025 en Corea del Sur por canal KBS2, que emite cada capítulo los sábados y domingos a las 20:00 (hora local coreana).

GUÍA DEL ELENCO DE “NUESTROS DÍAS DORADOS”

A continuación, los actores y sus respectivos personajes en la serie coreana “Nuestros días dorados”.

JUNG IL-WOO COMO LEE JI-HYEOK

En “Nuestros días dorados”, Jung Il-woo es Lee Ji-hyeok (Foto: Studio Coming Soon / Studio Bom / Monster Union)

Jung Il-woo interpreta a Lee Ji-hyeok, de 33 años. Es el representante del equipo SV de una empresa de materiales de construcción. Se caracteriza por ser cálido, justo y sabe separar la vida pública y privada.

Datos del actor

  • Nombre completo: Jung Il-woo
  • Fecha y año de nacimiento: 9 de septiembre de 1987
  • Conocido por: “49 Days” y “Moon Embracing the Sun”

JUNG IN-SUN COMO JI EUN-OH

En “Nuestros días dorados”, Jung In-sun es Ji Eun-oh (Foto: Studio Coming Soon / Studio Bom / Monster Union)

Jung In-sun interpreta a Ji Eun-oh, de 30 años. Es gerente de cafetería y diseñadora de interiores, que le gusta vivir sin remordimientos y sin perder la pasión, incluso en circunstancias difíciles.

Datos de la actriz

  • Nombre completo: Jung In-sun
  • Fecha y año de nacimiento: 25 de abril de 1991
  • Conocido por: “El espejo de la bruja”, “Welcome to Waikiki”, “My Secret Terrius” y “Let Me Be Your Knight”.

YOON HYUN-MIN COMO PARK SUNG-JAE

En “Nuestros días dorados”, Yoon Hyun-min es Park Sung-jae (Foto: Studio Coming Soon / Studio Bom / Monster Union)

Yoon Hyun-min interpreta a Park Sung-jae, de 33 años. Chaebol de tercera generación y amigo cercano de Lee Ji-hyeok. Debido a que su familia es muy fría, se queda completamente solo, pero encontrará ese sentido pertenencia en su compañero, aunque esto crea conflictos en el amor y la amistad.

Datos del actor

  • Nombre completo: Yoon Hyun-min
  • Fecha y año de nacimiento: 15 de abril de 1985
  • Conocido por: “Inspiring Generation”, “My Daughter, Geum Sa-wol”, “Witch at Court” y “To All The Guys Who Loved Me”.

COMPLETAN EL ELENCO

  • Chun Ho-jin como Lee Sang-cheol, jubilado como gerente de una mediana empresa textil. Padre de Ji-hyeok, Ji-wan y Soo-bin.
  • Ban Hyo-jung como Jo Ok-rye, madre de Lee Sang-cheol y suegra de Da-jeong. Tras perder a sus amigos con el paso del tiempo, cuestiona su propia existencia.
  • Kim Hee-jung como Kim Da-jeong, esposa de Lee Sang-cheol, madre de Ji-hyeok, Ji-wan y Soo-bin. Exmaestra de primaria que se dedicó a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijos tras casarse.
  • Yoon Joo-sang como Kim Jang-soo, primo materno de Jo Ok-rye y padre de Da-jeong. Perdió a su esposa, quien padecía demencia. Tras jubilarse, se quedó en casa.
  • Shin Soo-hyun como Lee Soo-bin, diseñadora de moda y hermana menor de Lee Ji-hyeok. Es una joven que se mantiene firme en su compromiso de no hacer nunca nada que perjudique sus propios intereses.
  • Son Sang-yeon como Lee Ji-wan, hermano menor de Ji-hyeok. Es el conductor y guardaespaldas de Yeong-ra. Aunque sueña con casarse con su novia, los problemas económicos frustran sus planes.
  • Kim Jung-young como Jeong Soon-hee, madre de Ji Eun-oh y Ji Kang-oh, que regentaba un restaurante.
  • Yang Hyuk como Ji Kang-oh, hijo de Jeong Soon-hee y hermano de Ji Eun-oh. Siempre se queja de su vida y busca vivir en el lujo.
  • Lee Tae-ran como Ko Seong-hee, madrastra de Sung-jae y esposa de Park Jin-seok.
  • Park Sung-geun como Park Jin-seok, segundo esposo de Seong-hee y padre de Sung-jae. Es un empresario exitoso.
  • Park Jung-yeon como Park Young-ra, medio hermana de Park Sung-jae e hija de Ko Sung-hee y Park Jin-seok. Es pintora y estudiante de posgrado.
  • Lim Young-joo como Oh Soo-jung, empleada del café.
  • Kim Woon-kyo como Lee Ha-eun, amigo de la secundaria de Soo-bin.
  • Kim Cheong como Yang Mal-sook, la madre de Bo-ah.
  • Kim Jun-ho como Han Woo-jin.
  • Jeong Ye-na como Jin Hong-mi.
  • Yoon Hyun-sik como Yang Jin-goo.
  • Kim Geon-ho como un compañero de club de Ji-hyeok.
  • Kim Young-ah como Jeong Hyeon-su.
  • Choi Kyu-jin como Min-woo.
  • Nam Hae-joon como Min Jeong-ho, un chaebol de tercera generación.

Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP). Más de diez años de experiencia en periodismo. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

