Un drama romántico coreano aterrizó en Netflix el 25 de octubre de 2025. Se trata de “Nuestros días dorados”, una producción que sigue a tres amigos muy distintos que se apoyan mutuamente para sobrellevar los fracasos, las relaciones y los golpes de la vida. Debido a que su trama ha capturado la atención de la audiencia, te doy a conocer quiénes forman parte del elenco.

Vale precisar que esta serie, de 50 episodios, se estrenó originalmente el 9 de agosto de 2025 en Corea del Sur por canal KBS2, que emite cada capítulo los sábados y domingos a las 20:00 (hora local coreana).

GUÍA DEL ELENCO DE “NUESTROS DÍAS DORADOS”

A continuación, los actores y sus respectivos personajes en la serie coreana “Nuestros días dorados”.

JUNG IL-WOO COMO LEE JI-HYEOK

En “Nuestros días dorados”, Jung Il-woo es Lee Ji-hyeok (Foto: Studio Coming Soon / Studio Bom / Monster Union)

Jung Il-woo interpreta a Lee Ji-hyeok, de 33 años. Es el representante del equipo SV de una empresa de materiales de construcción. Se caracteriza por ser cálido, justo y sabe separar la vida pública y privada.

Datos del actor

Nombre completo: Jung Il-woo

Jung Il-woo Fecha y año de nacimiento: 9 de septiembre de 1987

9 de septiembre de 1987 Conocido por: “49 Days” y “Moon Embracing the Sun”

JUNG IN-SUN COMO JI EUN-OH

En “Nuestros días dorados”, Jung In-sun es Ji Eun-oh (Foto: Studio Coming Soon / Studio Bom / Monster Union)

Jung In-sun interpreta a Ji Eun-oh, de 30 años. Es gerente de cafetería y diseñadora de interiores, que le gusta vivir sin remordimientos y sin perder la pasión, incluso en circunstancias difíciles.

Datos de la actriz

Nombre completo: Jung In-sun

Jung In-sun Fecha y año de nacimiento: 25 de abril de 1991

25 de abril de 1991 Conocido por: “El espejo de la bruja”, “Welcome to Waikiki”, “My Secret Terrius” y “Let Me Be Your Knight”.

YOON HYUN-MIN COMO PARK SUNG-JAE

En “Nuestros días dorados”, Yoon Hyun-min es Park Sung-jae (Foto: Studio Coming Soon / Studio Bom / Monster Union)

Yoon Hyun-min interpreta a Park Sung-jae, de 33 años. Chaebol de tercera generación y amigo cercano de Lee Ji-hyeok. Debido a que su familia es muy fría, se queda completamente solo, pero encontrará ese sentido pertenencia en su compañero, aunque esto crea conflictos en el amor y la amistad.

Datos del actor

Nombre completo: Yoon Hyun-min

Yoon Hyun-min Fecha y año de nacimiento: 15 de abril de 1985

15 de abril de 1985 Conocido por: “Inspiring Generation”, “My Daughter, Geum Sa-wol”, “Witch at Court” y “To All The Guys Who Loved Me”.

COMPLETAN EL ELENCO

Chun Ho-jin como Lee Sang-cheol, jubilado como gerente de una mediana empresa textil. Padre de Ji-hyeok, Ji-wan y Soo-bin.

Ban Hyo-jung como Jo Ok-rye, madre de Lee Sang-cheol y suegra de Da-jeong. Tras perder a sus amigos con el paso del tiempo, cuestiona su propia existencia.

Kim Hee-jung como Kim Da-jeong, esposa de Lee Sang-cheol, madre de Ji-hyeok, Ji-wan y Soo-bin. Exmaestra de primaria que se dedicó a las tareas del hogar y a la crianza de sus hijos tras casarse.

Yoon Joo-sang como Kim Jang-soo, primo materno de Jo Ok-rye y padre de Da-jeong. Perdió a su esposa, quien padecía demencia. Tras jubilarse, se quedó en casa.

Shin Soo-hyun como Lee Soo-bin, diseñadora de moda y hermana menor de Lee Ji-hyeok. Es una joven que se mantiene firme en su compromiso de no hacer nunca nada que perjudique sus propios intereses.

Son Sang-yeon como Lee Ji-wan, hermano menor de Ji-hyeok. Es el conductor y guardaespaldas de Yeong-ra. Aunque sueña con casarse con su novia, los problemas económicos frustran sus planes.

Kim Jung-young como Jeong Soon-hee, madre de Ji Eun-oh y Ji Kang-oh, que regentaba un restaurante.

Yang Hyuk como Ji Kang-oh, hijo de Jeong Soon-hee y hermano de Ji Eun-oh. Siempre se queja de su vida y busca vivir en el lujo.

Lee Tae-ran como Ko Seong-hee, madrastra de Sung-jae y esposa de Park Jin-seok.

Park Sung-geun como Park Jin-seok, segundo esposo de Seong-hee y padre de Sung-jae. Es un empresario exitoso.

Park Jung-yeon como Park Young-ra, medio hermana de Park Sung-jae e hija de Ko Sung-hee y Park Jin-seok. Es pintora y estudiante de posgrado.

Lim Young-joo como Oh Soo-jung, empleada del café.

Kim Woon-kyo como Lee Ha-eun, amigo de la secundaria de Soo-bin.

Kim Cheong como Yang Mal-sook, la madre de Bo-ah.

Kim Jun-ho como Han Woo-jin.

Jeong Ye-na como Jin Hong-mi.

Yoon Hyun-sik como Yang Jin-goo.

Kim Geon-ho como un compañero de club de Ji-hyeok.

Kim Young-ah como Jeong Hyeon-su.

Choi Kyu-jin como Min-woo.

Nam Hae-joon como Min Jeong-ho, un chaebol de tercera generación.

