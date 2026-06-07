Hay fechas que los fans del anime marcan en el calendario mucho antes de que lleguen y el 19 de junio, definitivamente, es una de ellas. Resulta que el estudio MAPPA, responsable de algunas de las producciones más influyentes del shonen contemporáneo, se prepara para celebrar su decimoquinto aniversario—en esa fecha—con un evento especial de presentación de proyectos que tiene a toda la comunidad en modo de alerta máxima. Y es que este livestream traerá consigo novedades sobre franquicias que llevan meses generando especulación, además de la revelación de al menos un título nuevo.

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Vale precisar que la compañía se fundó en el 2011 y, desde entonces, se convirtió en uno de los estudios más destacados de la industria, gracias a ficciones como “Jujutsu Kaisen”, “Chainsaw Man”, “Attack on Titan Final Season”, “Dorohedoro” y “Yuri!!! on Ice”.

Además, considerando que proyectos como la temporada 4 de “Jujutsu Kaisen” fueron confirmados sin mucha información adicional, esta podría ser la oportunidad perfecta para anunciar una fecha de estreno concreta, un tráiler o cualquier nueva ilustración relacionada.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL EVENTO DE MAPPA?

El aniversario de MAPPA se transmitirá en vivo el viernes 19 de junio del 2026 a las 20:00 horas (JST) a través del canal oficial de YouTube de MAPPA.

Horario según países:

Países Horario Estados Unidos 4:00 a.m. (PT) / 7:00 a.m. (ET) del viernes 19 de junio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 5:00 a.m. del viernes 19 de junio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 6:00 a.m. del viernes 19 de junio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 7:00 a.m. del viernes 19 de junio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 8:00 a.m. del viernes 19 de junio España 1:00 p.m. del viernes 19 de junio

El actor de voz Kenjiro Tsuda se desempeñará como navegador del evento, mientras que Kotono Mitsuishi asumirá la narración.

De esta manera, según se indica en el anuncio del estudio, la presentación promete incluir segmentos en video producidos para cada franquicia.

¿QUÉ NOVEDADES SE ESPERAN EN EL EVENTO DE ANIVERSARIO DE MAPPA?

“Jujutsu Kaisen” tendrá su propio bloque en el evento, con la participación de los actores de voz Junya Enoki (Yuji Itadori) y Megumi Ogata (Yuta Okkotsu) en un panel llamado “Juju Talk”.

Aquí se esperan novedades sobre la temporada 4 del anime, la cual adaptará la parte 2 del arco ‘Culling Game’.

Megumi Fushiguro, uno de los personajes principales del anime "Jujutsu Kaisen", pertenece al prestigioso clan Zen'in y heredó su técnica más poderosa, la cual le permite invocar espíritus malditos utilizando sus propias sombras como intermediarias (Foto: MAPPA)

Respecto a “Chainsaw Man”, la cuenta de la franquicia en X confirmó un nuevo proyecto en desarrollo.

En ese sentido, se especula que podría sea un largometraje basado en el ‘Arco del Devil Gun’, o incluso una historia original, dado el conocido aprecio de Tatsuki Fujimoto por el cine.

Por otro lado, se espera más información sobre la adaptación del ‘Arco de los Asesinos’, el cual ya tiene un teaser presentado en Jump Festa 2026 que muestra a Denji con las manos atadas y la aparición de varios personajes nuevos.

Por otro lado, “Dorohedoro” presentará novedades de su temporada 3 ya confirmada.

“Ranma ½”, con su tercera entrega prevista para octubre del 2026, tendrá un segmento especial con Kappei Yamaguchi, Noriko Hidaka y Koichi Yamadera.

Y “Oblivion Battery” ofrecerá un detrás de cámaras de su segunda temporada, junto al director Masato Nakazono y los actores Yohei Azakami y Nobunaga Shimazaki.

Finalmente, se estrenará el videoclip de “Seikatsu”, canción de aniversario compuesta por PEOPLE 1 para la ocasión.

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