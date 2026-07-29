A partir de octubre de 2026, la gira musical "Jujutsu Kaisen en concierto" llegará a ciudades como Hong Kong, Singapur y Manila (Foto: Mappa)
A partir de octubre de 2026, la gira musical "Jujutsu Kaisen en concierto" llegará a ciudades como Hong Kong, Singapur y Manila (Foto: Mappa)
Nelly Osco
Nelly Osco

que combina la proyección de imágenes de basada en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami en una pantalla gigante con la interpretación presencial de su banda sonora. El show que cuenta con un grupo de 12 músicos que mezclan instrumentos clásicos y modernos para recrear la música compuesta por Hiroaki Tsutsumi y que comenzó oficialmente el 3 de junio de 2026, ha anunciado nuevas fechas. A continuación, te comparto más detalles sobre las próximas presentaciones.

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Esta gira musical, que captura la emoción, la energía y la intensidad del anime, reflejando su esencia: elementos feroces, crudos y profundamente humanos, se realizó en ciudades como Londres (Reino Unido), París (Francia), Berlín (Alemania), Rotterdam (Países Bajos) y San Antonio, Texas (Estados Unidos).

Después del final de la tercera temporada de “” y mientras se espera la cuarta entrega, “Jujutsu Kaisen in Concert” podría ser la manera perfecta de continuar la aventura.

Los conciertos en vivo de la gira de "Jujutsu Kaisen" combinan una actuación musical en vivo con imágenes del anime original en una gran pantalla de cine (Foto: Mappa)
Los conciertos en vivo de la gira de "Jujutsu Kaisen" combinan una actuación musical en vivo con imágenes del anime original en una gran pantalla de cine (Foto: Mappa)

NUEVAS FECHAS DE LA GIRA DE CONCIERTOS DE “JUJUTSU KAISEN”

Tras completar las primeras presentaciones durante el mes de junio en Europa y Norteamérica, se trasladará a diferentes recintos de Asia en los próximos meses.

Calendario de ciudades confirmadas

Octubre de 2026

  • Hong Kong: 10 de octubre en el MacPherson Stadium.
  • Singapur: 31 de octubre en el Esplanade Theatre.

Noviembre de 2026

  • Seúl (Corea del Sur): 6, 7 y 8 de noviembre en el Kyung Hee University – Grand Peace Palace.
  • Melbourne (Australia): 19 de noviembre en el Palais Theatre.
  • Sídney (Australia): 21 de noviembre en el Sydney Town Hall.
  • Manila (Filipinas): 28 y 29 de noviembre en el Newport Performing Arts Theater.

‘Jujutsu Kaisen’ es un anime que se define por su carga emocional, su lenguaje visual y su música”, . “Este concierto reúne esos elementos en directo, combinando una banda excepcional con imágenes cinematográficas para presentar la historia de una forma fiel a la obra original y, a la vez, realzada por la fuerza de la interpretación en vivo”.

Debido a que “Jujutsu Kaisen in Concert” continuará, la producción mantiene un sistema de registro en la página principal del evento para que los seguidores reciban avisos directos en cuanto se confirmen nuevas fechas y lugares.

Gracias a “Jujutsu Kaisen in Concert” los fans que asistan al evento podrán revivir los mejores momentos de las primeras temporadas del anime (Foto: Mappa)
Gracias a “Jujutsu Kaisen in Concert” los fans que asistan al evento podrán revivir los mejores momentos de las primeras temporadas del anime (Foto: Mappa)

¿CUÁNTO DURA EL CONCIERTO DE “JUJUTSU KAISEN”?

“Jujutsu Kaisen in Concert” tiene una duración aproximada de una hora y media incluyendo un intermedio. La página oficial del show también aclara que, la duración exacta puede variar ligeramente según el lugar.

¿CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA “JUJUTSU KAISEN EN CONCIERTO”?

, donde encontrarás el botón de registro o redirección para cada ciudad de la gira mundial.

Métodos de compra por ciudad

  • Manila (Filipinas): Las entradas están disponibles directamente a través de la tiquetera oficial Ticketmelon.
  • Singapur: Se adquieren mediante la plataforma oficial SISTIC

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 9 años de experiencia escribiendo contenido sobre películas, series y animes para las comunidades hispanas en EE.UU.. Desde los más populares en Netflix, Disney+, Amazon Prime Video y otras plataformas de streaming, hasta estrenos que llegan a los cines. Comparto recomendaciones para los que aman las maratones los fines de semana.

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