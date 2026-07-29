“Jujutsu Kaisen in Concert” es un espectáculo musical en vivo que combina la proyección de imágenes de la exitosa serie de anime basada en el manga escrito e ilustrado por Gege Akutami en una pantalla gigante con la interpretación presencial de su banda sonora. El show que cuenta con un grupo de 12 músicos que mezclan instrumentos clásicos y modernos para recrear la música compuesta por Hiroaki Tsutsumi y que comenzó oficialmente el 3 de junio de 2026, ha anunciado nuevas fechas. A continuación, te comparto más detalles sobre las próximas presentaciones.

Esta gira musical, que captura la emoción, la energía y la intensidad del anime, reflejando su esencia: elementos feroces, crudos y profundamente humanos, se realizó en ciudades como Londres (Reino Unido), París (Francia), Berlín (Alemania), Rotterdam (Países Bajos) y San Antonio, Texas (Estados Unidos).

Después del final de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” y mientras se espera la cuarta entrega, “Jujutsu Kaisen in Concert” podría ser la manera perfecta de continuar la aventura.

Los conciertos en vivo de la gira de "Jujutsu Kaisen" combinan una actuación musical en vivo con imágenes del anime original en una gran pantalla de cine (Foto: Mappa)

NUEVAS FECHAS DE LA GIRA DE CONCIERTOS DE “JUJUTSU KAISEN”

Tras completar las primeras presentaciones durante el mes de junio en Europa y Norteamérica, el espectáculo musical de “Jujutsu Kaisen” se trasladará a diferentes recintos de Asia en los próximos meses.

Calendario de ciudades confirmadas

Octubre de 2026

Hong Kong: 10 de octubre en el MacPherson Stadium.

Singapur: 31 de octubre en el Esplanade Theatre.

Noviembre de 2026

Seúl (Corea del Sur): 6, 7 y 8 de noviembre en el Kyung Hee University – Grand Peace Palace.

Melbourne (Australia): 19 de noviembre en el Palais Theatre.

Sídney (Australia): 21 de noviembre en el Sydney Town Hall.

Manila (Filipinas): 28 y 29 de noviembre en el Newport Performing Arts Theater.

“‘Jujutsu Kaisen’ es un anime que se define por su carga emocional, su lenguaje visual y su música”, indicó Floris Douwes, productor y director general de GEA Live. “Este concierto reúne esos elementos en directo, combinando una banda excepcional con imágenes cinematográficas para presentar la historia de una forma fiel a la obra original y, a la vez, realzada por la fuerza de la interpretación en vivo”.

Debido a que “Jujutsu Kaisen in Concert” continuará, la producción mantiene un sistema de registro en la página principal del evento para que los seguidores reciban avisos directos en cuanto se confirmen nuevas fechas y lugares.

Gracias a “Jujutsu Kaisen in Concert” los fans que asistan al evento podrán revivir los mejores momentos de las primeras temporadas del anime (Foto: Mappa)

¿CUÁNTO DURA EL CONCIERTO DE “JUJUTSU KAISEN”?

“Jujutsu Kaisen in Concert” tiene una duración aproximada de una hora y media incluyendo un intermedio. La página oficial del show también aclara que, la duración exacta puede variar ligeramente según el lugar.

¿CÓMO COMPRAR ENTRADAS PARA “JUJUTSU KAISEN EN CONCIERTO”?

Para comprar entradas para alguno de los conciertos debes acceder a la página oficial de “Jujutsu Kaisen in Concert”, donde encontrarás el botón de registro o redirección para cada ciudad de la gira mundial.

Métodos de compra por ciudad

Manila (Filipinas): Las entradas están disponibles directamente a través de la tiquetera oficial Ticketmelon.

Singapur: Se adquieren mediante la plataforma oficial SISTIC

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