En la recta final del invierno boreal—que termina con el equinoccio de primavera alrededor del 20 al 21 de marzo—, los fans del anime que viven en Estados Unidos y consumen contenido en español tienen una lista bastante clara de imprescindibles. Y es que, en total, son 10 series que concentran la conversación, los memes y las maratones de fin de semana en torno a Crunchyroll y otras plataformas. Así, el último sondeo semanal de la temporada de invierno 2026 de Anime Corner coloca a “Jujutsu Kaisen”, “Oshi no Ko” y “Fire Force” en los tres primeros puestos de popularidad, mientras que otros siete títulos completan el grupo más comentado.

Vale precisar que varias de estas producciones se emiten en ‘simulcast’ o con poco retraso respecto a Japón, y están disponibles con subtítulos y/o doblaje en español latino, lo que facilita que la comunidad hispana en EE.UU. las siga sin problemas.

Además, cubren casi todos los sabores del anime actual: desde shonen de acción sobrenatural, hasta fantasía reflexiva... pasando por thrillers oscuros y comedias románticas.

LOS 10 ANIMES MÁS POPULARES DE CRUNCHYROLL ANTES DE LA PRIMAVERA

1. “Jujutsu Kaisen: The Culling Game Part 1″ (5,70%)

Empiezo la lista con la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen”, la cual ocupa el primer puesto con el arco del ‘Culling Game’: una batalla a muerte entre hechiceros en distintas colonias selladas.

Aquí, Yuji, Megumi y sus aliados se adentran en un juego de reglas crueles para rescatar a Tsumiki, liberar a Gojo y frenar los planes de Kenjaku.

2. “Oshi no Ko” - Temporada 3 (5,35%)

La adaptación del manga de Aka Akasaka y Mengo Yokoyari se mantiene en lo más alto del ranking.

En esta tercera temporada, Ruby Hoshino empieza a consolidarse como estrella entre realities y programas de variedad, mientras Aqua intenta dejar atrás su obsesión con la venganza.

Por supuesto, la serie no solo engancha por sus giros, sino por cómo desnuda la cara más incómoda de la fama, los fans y los medios.

3. “Fire Force” - Temporada 3 Parte 2 (4,94%)

El shonen de bomberos especiales entra al podio con su tramo final. La parte 2 de “Fire Force 3” cierra la historia de Shinra Kusakabe con el Gran Cataclismo y el enfrentamiento definitivo contra la Evangelista.

Acción espectacular, revelaciones sobre el origen del mundo y una crítica a la manipulación institucional hacen que esta temporada sea obligatoria para quienes han seguido la producción desde el 2019.

4. “Hell’s Paradise” - Temporada 2 (4,88%)

“Hell’s Paradise” continúa siendo uno de los grandes nombres del invierno. La segunda temporada retoma el viaje de Gabimaru y Sagiri por la isla maldita de Shinsenkyo, donde los condenados a muerte buscan el Elixir de la Vida.

Entre criaturas retorcidas, dilemas morales y escenas de acción muy gráficas, es la recomendación ideal si te atraen los thrillers oscuros.

5. “Frieren: Beyond Journey’s End” - Temporada 2 (4,64%)

La aventura contemplativa de Frieren, Fern y Stark se consolida en mitad de la tabla.

Como sabemos, el anime ya conquistó a la crítica con su primera temporada y ahora profundiza en el viaje hacia el Norte, en los traumas de la protagonista y en cómo el paso del tiempo afecta de forma distinta a humanos y elfos.

Aquí la acción existe, pero el verdadero gancho está en la emoción y la reflexión.

6. “Tamon’s B-Side” (4,17%)

Esta comedia romántica sobre idols y apariencias se ha ganado un lugar propio en el top.

Utage, estudiante y empleada doméstica, descubre que su ídolo perfecto, Tamon, es—en realidad—un otaku inseguro y caótico cuando deja el escenario.

De esta manera, la serie desmonta la imagen pulida de la industria idol y juega con el choque entre la fantasía del fan y la vida real del artista.

7. “Tune In to the Midnight Heart” (3,91%)

Si buscas algo más ligero y romántico, este título es una parada casi obligatoria. La historia sigue a Arisu, heredero de un conglomerado que se une al club de radiodifusión de su escuela para descubrir quién es “Apollo”, la misteriosa voz femenina que lo acompañó en sus noches de adolescencia.

Entre emisiones nocturnas, confesiones al aire y choques de carácter, es el anime perfecto para desconectar al final del día.

8. “You and I Are Polar Opposites” (3,58%)

Aquí el foco está en el romance escolar de polos opuestos. Suzuki, una chica abierta y expresiva, se enamora de Tani, un compañero reservado y brutalmente honesto, y la serie explora cómo ambos intentan acercarse sin traicionarse a sí mismos.

Cabe resaltar que el encanto del show está en las pequeñas situaciones del día a día y en lo incómodo (y dulce) que puede ser aprender a comunicarse.

9. “Sentenced to Be a Hero” (3,26%)

En el terreno de la fantasía con un giro oscuro, este anime plantea un mundo donde convertirse en “héroe” es, literalmente, un castigo.

Criminales condenados son enviados al frente a luchar contra el rey demonio y reviven una y otra vez para seguir peleando.

Más allá de la acción, la serie cuestiona el costo humano de ese “heroísmo” y quién se beneficia realmente de ese sacrificio.

10. “Chained Soldier” - Temporada 2 (3,20%)

Cierro la lista con una secuela que combina acción y tensión militar. En “Chained Soldier 2”, Yuuki Wakura sigue siendo el único chico de su unidad especial, enfrentándose a criaturas de otro mundo mientras la jerarquía interna cambia y las apuestas suben.

Si ya viste la primera temporada y te quedaste con ganas de más combates y política interna, aquí tienes lo que buscabas.

