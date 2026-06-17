Diecisiete años después del estreno de “Shrek Forever After” (“Shrek para siempre”), el famoso ogro y su inseparable amigo Burro regresan a los cines con una nueva y alocada aventura. Se trata de “Shrek 5”, la quinta entrega principal y la séptima entrega en general de la franquicia animada, basada libremente en el libro ilustrado de 1990 de William Steig. La película que también se centrará en los hijos adolescentes de Shrek y Fiona llegará a las pantallas grandes el 30 de junio de 2027 (luego de varios retrasos), y ya cuenta con nuevo teaser tráiler.

DreamWorks Animation y Universal Pictures publicaron el nuevo avance de la película animada, dirigida por Walt Dohrn y Conrad Vernon a partir del guion de Michael McCullers y Lloyd Taylor, el 16 de junio de 2026. Además de la nueva fecha de estreno, el video casi minuto y medio revela los primeros detalles de la trama.

También se confirma que Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz regresan como las voces como Shrek, Burro y Fiona. A ellos se unen Zendaya, el comediante de “Saturday Night Live”, Marcello Hernandez, y Skyler Gisondo (“Superman”, “Focker-in-Law”) como los hijos de Shrek y Fiona: Felicia, Fergus y Farkle.

Shrek y Burro abandonan la tranquilidad de su pantano para emprender una nueva y alocada aventura en el nuevo tráiler de "Shrek 5" (Foto: Universal Pictures)

LOS DETALLES QUE REVELA EL NUEVO TRÁILER DE “SHREK 5”

La nueva trama

El nuevo teaser tráiler de “Shrek 5” revela que Shrek y Burro abandonan la tranquilidad de su pantano para emprender un accidentado viaje familiar hacia la gran ciudad de “Más Más Mucho Más Lejano”.

“¿Sabes lo que eso significa? Necesito un cambio de imagen: fortalecer mis brazos, tonificar mi espalda, definir mis abdominales, ¡y quizás hasta reafirmar mi trasero!”, menciona Burro. “Shrek y Burro, dos amigos inseparables, se embarcan en otra aventura vertiginosa en la gran ciudad”

La familia de Fiona y Shrek

El avance muestra que Fiona y Shrek viajan acompañados por sus hijos, que ahora son adolescentes. Además, aparecen otros personajes icónicos de la franquicia como Jengibre. No obstante, los fans han notado la ausencia del Gato con Botas.

El arresto de los protagonistas

El tráiler termina con Shrek, Fiona, sus hijos y Burro encarcelados. Durante el encierro, Burro canta “Baby Come Back” y “Roxanne”, lo que, por supuesto, molesta a todos, principalmente a Shrek.

LA POLÉMICA POR EL NUEVO TRÁILER DE “SHREK 5”

El nuevo avance de “Shrek 5” ha dividido a los fans de la franquicia, principalmente por el estilo de animación. La nueva película implementa una estética moderna y rediseños hiperdetallados que no han recibido duras críticas. Después del avance publicado en 2025, algunos esperaban cambios radicales, pero eso no sucedió.

“No pretendo desacreditar a los animadores en absoluto, pero este no es el estilo adecuado para Shrek”, comentó un usuario de Instagram en la publicación de Universal. “¡Queremos al viejo Shrek de vuelta, no esto!”, escribió otro.

Por otro lado, el doblaje latino también ha sido duramente criticado, debido a la ausencia de Alfonso Obregón quien le dio voz de Shrek en español latino en las anteriores entregas de la popular saga animada.

El adelanto de "Shrek 5" muestra momentos cómicos y de acción, incluyendo escenas donde Shrek y Burro terminan tras las rejas de una prisión tras una persecución policial (Foto: Universal Pictures)

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