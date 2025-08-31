¿Hasta dónde puede llegar el daño cuando la persona que debería protegerte se convierte en tu verdugo? Esa es la pregunta que plantea “Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar”, el nuevo documental de Netflix dirigido por Skye Borgman. La cinta se adentra el caso de Lauryn Licari, una adolescente de Michigan que, sin saberlo, fue acosada durante más de un año por alguien de su entorno más cercano. La historia estremece porque combina lo cotidiano con lo impensable, y porque nos obliga a mirar de frente los peligros invisibles del ciberacoso.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “NÚMERO DESCONOCIDO: UN ESCÁNDALO DE CIBERACOSO ESCOLAR”?

La trama comienza en octubre de 2020, cuando Lauryn, de 13 años, y su novio Owen empezaron a recibir mensajes anónimos cargados de amenazas. Tras una breve pausa, el hostigamiento regresó con fuerza en septiembre de 2021: mensajes diarios, insultos y detalles íntimos que solo alguien cercano podía conocer.

En 2020, Lauryn Licari, de 13 años, y su entonces novio Owen comenzaron a recibir mensajes sospechosos de un número desconocido (Foto: Netflix)

Alarmados, padres y directivos de la pequeña comunidad de Beal City recurrieron a la policía. Lo que siguió fue una investigación que sacudió amistades, destruyó la confianza en la escuela y dejó cicatrices en más de una familia.

El documental muestra cómo la investigación, liderada por el sheriff Mike Main, apuntó primero hacia los amigos de Lauryn y Owen. Rumores, sospechas y tensiones crecieron en un ambiente escolar donde cualquiera podía ser culpable. Pero el gran giro llegó cuando un agente de Bay City, trabajando junto al FBI, rastreó los mensajes hasta una fuente inesperada: Kendra Licari, la madre de Lauryn. La revelación se hizo frente a la propia adolescente en una escena filmada con cámara corporal, uno de los momentos más impactantes del documental.

¿POR QUÉ KENDRA LICARI ACOSARÍA A SU PROPIA HIJA?

Borgman recoge las palabras de Kendra, quien habló en cámara después de un largo proceso de convencimiento. En el documental, ella explica que su conducta estuvo marcada por su propio trauma juvenil, un miedo visceral a perder a su hija y una necesidad distorsionada de mantenerla cerca. Algunos expertos han relacionado el caso con una especie de síndrome de Munchausen por poderes digital, aunque la directora advierte que no existe un diagnóstico oficial que lo justifique. Lo cierto es que la motivación de Kendra sigue siendo tan inquietante como difícil de comprender.

El estreno también muestra cómo Lauryn lidió con la doble traición: no solo soportó meses de acoso, sino que luego tuvo que asimilar que su madre era la autora. El documental retrata su proceso de madurez, pasando de una adolescente que aún amaba y necesitaba a su madre, a una joven de 18 años que comienza a tomar decisiones sobre el tipo de relación —si alguna— que quiere mantener con ella. Su historia es el núcleo emocional de “Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar”, una ventana al dolor y la resiliencia que dejan huellas imborrables.

PERO LAURYN NO FUE LA ÚNICA AFECTADA

Compañeros de escuela como Khloe Wilson cargaron con el estigma de ser sospechosos. Sus amistades se fracturaron, vivieron la desconfianza de sus pares y tuvieron que dar la cara en un contexto hostil. Borgman les da espacio en pantalla, mostrando cómo el caso refleja los dilemas reales de miles de adolescentes que enfrentan rumores, juicios y acoso en entornos digitales y presenciales. El documental los reivindica como víctimas secundarias de una historia absurda y cruel.

La liberación de Kendra en agosto de 2024 abre otro capítulo, pero no cierra las heridas. Aunque dice arrepentirse, el vínculo con su hija es incierto y frágil. Para Borgman, la gran lección de este caso no es tanto el crimen en sí, sino las conversaciones que debería generar: hablar entre padres e hijos sobre confianza, sobre los riesgos de la tecnología y sobre la necesidad de escuchar antes de juzgar. En un mundo donde el ciberacoso es cada vez más común, la historia de Lauryn sirve como espejo y advertencia.

Hoy, “Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar” está disponible en Netflix para todo el mundo. Más que un documental policial, es un relato humano que incomoda y conmueve a partes iguales. Una película que nos obliga a preguntarnos qué significa la confianza, cómo se reconstruye una vida tras la traición más íntima y qué herramientas tenemos para enfrentar un futuro en el que los mensajes anónimos pueden cambiarlo todo.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí.