El nombre de Kendra Licari pasó de ser el de una madre ejemplar en una pequeña comunidad de Michigan a convertirse en el centro de un escándalo que nadie pudo imaginar. El documental de Netflix “Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar”, dirigido por Skye Borgman, desvela el oscuro caso de ciberacoso que ella misma protagonizó contra su propia hija Lauryn. Lo que comenzó en octubre de 2020 como una serie de mensajes anónimos se transformó en un asedio implacable que duró 15 meses y que terminó sacudiendo a Beal City hasta sus cimientos.

Durante mucho tiempo, nadie sospechó de Kendra. La investigación apuntó primero a compañeros de Lauryn y de su entonces novio Owen, causando rumores y rupturas en la escuela. Sin embargo, el rastro digital de los mensajes terminó por desenmascarar a la verdadera responsable: la madre de la víctima. La revelación no solo fue devastadora para Lauryn, sino que también dejó en shock a toda la comunidad.

Este nuevo documental desvela un caso real de ciberacoso que conmocionó a la pequeña comunidad de Beal City, Michigan (Foto: Netflix)

EN DICIEMBRE DE 2022, LA JUSTICIA ALCANZÓ A KENDRA LICARI

Fue arrestada y acusada de múltiples cargos de acoso y uso indebido de computadoras para cometer un delito. Se declaró culpable de dos cargos de acoso contra una menor y recibió una condena de entre 19 meses y 5 años de prisión. Así, la mujer que debía proteger a su hija terminó tras las rejas por haberle causado un daño casi irreparable.

Pero la historia no terminó ahí. El 8 de agosto de 2024, Kendra salió en libertad y, según reveló el documental, aún deseaba ser parte de la vida de Lauryn. Convencerla para participar en la película no fue sencillo; Borgman asegura que tomó tiempo persuadirla para que hablara frente a las cámaras. Finalmente, aceptó dar su versión, motivada en gran parte por la esperanza de que su hija la escuchara y comprendiera.

Hoy, Kendra Licari se enfrenta a un nuevo capítulo marcado por el arrepentimiento y la incertidumbre. En el documental, se muestra consciente del daño irreparable que causó en su relación con Lauryn. “¿Tendrán una relación? Probablemente sí. ¿Será igual? En absoluto”, reflexiona Borgman al analizar sus palabras. Kendra parece saber que nada volverá a ser como antes, aunque intente reconstruir un vínculo quebrado.

LA GRAN PREGUNTA SIGUE SIENDO POR QUÉ LO HIZO

Ni la propia Kendra parece tener una respuesta clara. En la película, habla de un trauma personal vivido en la adolescencia y del miedo de ver crecer a su única hija. Algunos expertos han comparado su comportamiento con un caso moderno de síndrome de Munchausen por poderes, aunque sin un diagnóstico médico oficial. Lo cierto es que el acoso fue una forma retorcida de mantener a Lauryn cerca, aunque a costa de su bienestar.

Mientras tanto, la vida de Lauryn continúa. Tras años de dolor, sospechas y confusión, hoy, a sus 18 años, empieza a tomar decisiones por sí misma y a definir qué tipo de relación quiere tener con su madre. En el documental se muestra más cautelosa que en sus primeros testimonios, consciente de que, aunque no puede odiar a Kendra —porque es su madre—, tampoco puede olvidar lo sucedido.

En conclusión, Kendra Licari ya no está en prisión, pero vive en una especie de encierro emocional. Su libertad llegó con la carga del arrepentimiento y la duda sobre si podrá recuperar la confianza de su hija. “Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar” no solo narra un caso de ciberacoso inédito, sino también la caída de una madre que, por razones aún difíciles de comprender, eligió convertirse en la peor enemiga de la persona que más debía cuidar.

