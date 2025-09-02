En el pequeño pueblo de Beal City, Michigan, la vida de Lauryn Licari cambió radicalmente, y esa historia quedó inmortalizada en el documental de Netflix “Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar”. Lo que comenzó como una serie de mensajes anónimos cargados de ciberacoso se transformó en un caso insólito cuando se reveló que la responsable era nada menos que su propia madre, Kendra Licari. El amor filial quedó atravesado por la traición más difícil de asimilar.

Después del arresto de Kendra en diciembre de 2022, la madre fue condenada a entre 19 meses y cinco años de prisión, aunque salió bajo libertad condicional en agosto de 2024. Mientras tanto, la custodia de Lauryn pasó íntegramente a manos de su padre, Shawn, quien se convirtió en su principal apoyo y sustento emocional.

Tras casi dos años de acoso, el FBI finalmente resolvió el caso (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AHORA CON LAURYN LICARI?

Lauryn, ahora con 18 años, ha encaminado su vida hacia nuevas metas. Planea estudiar criminología en la universidad, impulsada por su experiencia cercana con la injusticia y el rol del sistema. Este nuevo rumbo académico también representa su decisión consciente de tomar el control de su historia.

En las primeras entrevistas realizadas en 2023 para el documental, Lauryn afirmaba que simplemente quería recuperar a su madre. Pero, al volver a verla luego de su excarcelación, su perspectiva cambió: expresó la necesidad de poner límites claros y protegerse emocionalmente antes de permitir cualquier acercamiento.

Lauryn reconoció que la ausencia de su madre le duele profundamente. Aunque no mantiene contacto tras la liberación, manifestó su deseo de reconciliación alguna vez que Kendra haya recibido la ayuda que necesita y haya cambiado lo suficiente como para evitar repetir el pasado. “La amo más que nada”, declara con un matiz de tristeza y esperanza.

Su relación con su exnovio Owen McKenny nunca se recuperó tras el escándalo. Después de que comenzaron los mensajes anónimos, la pareja terminó y ahora atraviesan el mismo instituto sin comunicarse. Lo que una vez fue una “pareja perfecta”, quedó atrás con cicatrices emocionales permanentes.

REFLEXIÓN Y CRECIMIENTO PERSONAL

El director Skye Borgman destaca el profundo esfuerzo introspectivo de Lauryn en estos años. Ahora, ella está en ese tramo crucial donde toma decisiones sobre su identidad, su familia y su futuro. Un proceso tan doloroso como revelador.

Tras el caso que sacudió al pueblo y al mundo, Lauryn emerge como una joven resiliente, que no renuncia al amor hacia su madre, pero reclama su derecho a reconstruir esa relación desde la seguridad y con límites saludables. Su presente es una mezcla de madurez, estudio y autorreflexión.

