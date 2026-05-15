En Amazon Prime Video hay una nueva serie romántica universitaria que está dando de qué hablar entre los fans de la saga de libros “Kiss Me” de Elle Kennedy y quienes van en busca de una producción ligera para disfrutar de principio a fin. Se trata de “Off Campus” y, en esta nota, te cuento quién es quién en la ficción: quién interpreta a Garrett, Hannah, Dean y compañía, y en qué otros títulos has visto a estos actores. ¡Préstale atención a la guía del elenco!

Vale precisar que la primera temporada del show televisivo toma como base la novela “The Deal”, el inicio de la historia entre Hannah Wells y Garrett Graham.

Aquí, un trato de tutorías se convierte en un romance a fuego lento... pensado para los fans de dinámicas de tipo “fake dating”, con roommates y grupos de amigos que parecen familia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Off Campus”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “OFF CAMPUS”?

1. Ella Bright como Hannah Wells

Tal como registra IMDb, la protagonista de la serie de Amazon Prime Video es Hannah Wells, estudiante de música de la Briar University y dueña de una voz prodigiosa.

Ella está interpretada por Ella Bright, actriz que previamente ha participado en proyectos como "Malory Towers" (2020) y "Holmes and Watson" (2018)

Ella Bright como Hannah Wells y Belmont Cameli como Garrett Graham en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. Belmont Cameli como Garrett Graham

Frente a Hannah aparece Garrett Graham, capitán del equipo de hockey Briar Hawks y estudiante que trae consigo ego, disciplina y heridas familiares.

El artista que asume este rol es Belmont Cameli, a quien también hemos visto en "Until Dawn" (2025), "Based on a True Story" (2023) y "Along for the Ride" (2022).

Belmont Cameli como Garrett Graham en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)

3. Mika Abdalla como Allie Hayes

La mejor amiga y roommate de Hannah es Allie Hayes, joven que le aporta humor y contención emocional a la historia de nuestra protagonista.

Ella está interpretada por Mika Abdalla, rostro que muchos reconocerán por la primera temporada de “The Pitt” (2025), donde le da vida a una paciente llamada Jenna, “Snack Shack” (2024) y “Cruel Summer” (2021).

Mika Abdalla como Allie Hayes en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)

4. Stephen Thomas Kalyn como Dean Di Laurentis

Dean Di Laurentis, por su parte, es defensor del equipo de hockey y amigo cercano de Garrett.

El actor que se pone en la piel del personaje es Stephen Kalyn, también integrante de los elencos de "Whistle" (2025), "Cruel Intentions" (2024) y la segunda temporada de "Gen V" (2025).

Stephen Thomas Kalyn como Dean Di Laurentis en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)

Otros actores y personajes de “Off Campus”:

5. Jalen Thomas Brooks como John Tucker , delantero con energía relajada

, delantero con energía relajada 6. Antonio Cipriano como John Logan , mejor amigo de Garrett y pieza clave del vestuario

, mejor amigo de Garrett y pieza clave del vestuario 7. Josh Heuston como Justin Kohl , músico y crush inicial de Hannah, lo que activa el famoso “trato” que le da nombre al primer episodio

, músico y crush inicial de Hannah, lo que activa el famoso “trato” que le da nombre al primer episodio 8. Steve Howey como Phil Graham , padre de Garrett y exjugador de la NHL

, padre de Garrett y exjugador de la NHL 9. Julia Sarah Stone como Jules , persona no binaria y familiar directo de John Logan

, persona no binaria y familiar directo de John Logan 10. Miles Gutierrez-Riley como Dexter , amigo de Hannah

, amigo de Hannah 11. Brandon Scott como Daveed , profesor de música que guía la carrera académica de nuestra protagonista

, profesor de música que guía la carrera académica de nuestra protagonista 12. Chad Willett como el Coach Jensen , entrenador de los Briar Hawks

, entrenador de los Briar Hawks 13. Karis Cameron como Kendall

como Kendall 14. Riley Davis como Sean

como Sean 15. Chelah Horsdal como Carrie

como Carrie 16. Kai Bradbury como Cass

como Cass 17. Jennifer Spence como la profesora Tolbert

como la profesora Tolbert 18. Josh Chambers como Birdie

como Birdie 19. Quinten James como Delaney

como Delaney 20. Francesca Bianchi como Cindy

como Cindy 21. Marlee Walchuk como Della Malone

como Della Malone 22. Brenna Llewellyn como Lexi

como Lexi 23. Frankie Randysek como Simms

como Simms 24. Dylan Kingwell como Joe Rogers

como Joe Rogers 25. Riley Orr como Jeremy

como Jeremy 26. A.J. Abell como Ted Stueber,

Para la segunda temporada, ya están anunciadas:

27. India Fowler como Grace Ivers

como Grace Ivers 28. Phillipa Soo como Scarlett

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