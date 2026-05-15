En la primera temporada de la serie "Off Campus", la actriz Ella Bright le da vida a la protagonista femenina de la historia: Hannah Wells (Foto: Amazon MGM Studios)
En la primera temporada de la serie "Off Campus", la actriz Ella Bright le da vida a la protagonista femenina de la historia: Hannah Wells (Foto: Amazon MGM Studios)
Carla Ocaña
Carla Ocaña

En hay una nueva universitaria que está dando de qué hablar entre los fans de la saga de libros “Kiss Me” de Elle Kennedy y quienes van en busca de una producción ligera para disfrutar de principio a fin. Se trata de “Off Campus” y, en esta nota, te cuento quién es quién en la ficción: quién interpreta a Garrett, Hannah, Dean y compañía, y en qué otros títulos has visto a estos . ¡Préstale atención a la guía del elenco!

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Vale precisar que la primera temporada del show televisivo toma como base la novela “The Deal”, el inicio de la historia entre Hannah Wells y Garrett Graham.

Aquí, un trato de tutorías se convierte en un romance a fuego lento... pensado para los fans de dinámicas de tipo “fake dating”, con roommates y grupos de amigos que parecen familia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Off Campus”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “OFF CAMPUS”?

1. Ella Bright como Hannah Wells

Tal como registra , la protagonista de la serie de Amazon Prime Video es Hannah Wells, estudiante de música de la Briar University y dueña de una voz prodigiosa.

Ella está interpretada por Ella Bright, actriz que previamente ha participado en proyectos como "Malory Towers" (2020) y "Holmes and Watson" (2018)

Ella Bright como Hannah Wells y Belmont Cameli como Garrett Graham en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)
Ella Bright como Hannah Wells y Belmont Cameli como Garrett Graham en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)

2. Belmont Cameli como Garrett Graham

Frente a Hannah aparece Garrett Graham, capitán del equipo de hockey Briar Hawks y estudiante que trae consigo ego, disciplina y heridas familiares.

El artista que asume este rol es Belmont Cameli, a quien también hemos visto en "Until Dawn" (2025), "Based on a True Story" (2023) y "Along for the Ride" (2022).

Belmont Cameli como Garrett Graham en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)
Belmont Cameli como Garrett Graham en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)

3. Mika Abdalla como Allie Hayes

La mejor amiga y roommate de Hannah es Allie Hayes, joven que le aporta humor y contención emocional a la historia de nuestra protagonista.

Ella está interpretada por Mika Abdalla, rostro que muchos reconocerán por la primera temporada de “The Pitt” (2025), donde le da vida a una paciente llamada Jenna, “Snack Shack” (2024) y “Cruel Summer” (2021).

Mika Abdalla como Allie Hayes en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)
Mika Abdalla como Allie Hayes en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)

4. Stephen Thomas Kalyn como Dean Di Laurentis

Dean Di Laurentis, por su parte, es defensor del equipo de hockey y amigo cercano de Garrett.

El actor que se pone en la piel del personaje es Stephen Kalyn, también integrante de los elencos de "Whistle" (2025), "Cruel Intentions" (2024) y la segunda temporada de "Gen V" (2025).

Stephen Thomas Kalyn como Dean Di Laurentis en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)
Stephen Thomas Kalyn como Dean Di Laurentis en la serie "Off Campus" (Foto: Amazon MGM Studios)

Otros actores y personajes de “Off Campus”:

  • 5. Jalen Thomas Brooks como John Tucker, delantero con energía relajada
  • 6. Antonio Cipriano como John Logan, mejor amigo de Garrett y pieza clave del vestuario
  • 7. Josh Heuston como Justin Kohl, músico y crush inicial de Hannah, lo que activa el famoso “trato” que le da nombre al primer episodio
  • 8. Steve Howey como Phil Graham, padre de Garrett y exjugador de la NHL
  • 9. Julia Sarah Stone como Jules, persona no binaria y familiar directo de John Logan
  • 10. Miles Gutierrez-Riley como Dexter, amigo de Hannah
  • 11. Brandon Scott como Daveed, profesor de música que guía la carrera académica de nuestra protagonista
  • 12. Chad Willett como el Coach Jensen, entrenador de los Briar Hawks
  • 13. Karis Cameron como Kendall
  • 14. Riley Davis como Sean
  • 15. Chelah Horsdal como Carrie
  • 16. Kai Bradbury como Cass
  • 17. Jennifer Spence como la profesora Tolbert
  • 18. Josh Chambers como Birdie
  • 19. Quinten James como Delaney
  • 20. Francesca Bianchi como Cindy
  • 21. Marlee Walchuk como Della Malone
  • 22. Brenna Llewellyn como Lexi
  • 23. Frankie Randysek como Simms
  • 24. Dylan Kingwell como Joe Rogers
  • 25. Riley Orr como Jeremy
  • 26. A.J. Abell como Ted Stueber,

Para la segunda temporada, ya están anunciadas:

  • 27. India Fowler como Grace Ivers
  • 28. Phillipa Soo como Scarlett

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con 4 años de experiencia en medios. Escribo sobre cine, anime, series y cultura pop, además de contenido especializado para audiencias de Estados Unidos. Siempre lista para ofrecer buenas recomendaciones para tu próxima maratón y hacer crecer tu lista de visualizaciones.

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